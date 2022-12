Zwei Kleinheubacher backen Rezepte aus dem 19. Jahrhundert nach

Höchste Konzentration wie in fürstlicher Hofküche

Kleinheubach 16.12.2022 - 09:00 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Tanja Sendel und ihr Mann Torsten Klapproth beim Backen der fürstlichen Naschereien. Ein heikler Moment: Torsten Klapproth schneidet den Biskuit-Teig mit einem Messer in zwei Teile. Dieser Biskuit-Teig ist beim Schneiden zerfallen. Aber von Rückschlägen lassen sich die Kleinheubacher Bäcker nicht entmutigen. So sieht der "Zimmet-Kuchen" aus, bevor er im Ofen gebacken wird. Die fürstliche Torte bekommt einen Fondant-Überzug. Tanja Sendel verziert die Torte mit frischen Früchten, ihr Mann Torsten Klapproth schaut ihr dabei zu. Mehrere Biskuit-Schichten und dazwischen Marmeladenfüllung: So sieht die fertige Torte aus. Torsten Klapproth gießt den Biskuit-Teig in die vorbereitete Form. Kritischer Tester: Torsten Klapproth probiert vom "Zimmet-Kuchen".

Das Ehepaar hat sich an diesem Tag im Dezember einiges vorgenommen. Eine Torte und einen Kuchen wollen sie nach historischen Rezepten backen. »Ziel ist es, die Rezepte aus der alten in die neue Zeit zu überführen«, erklärt der 52-Jährige. Die Vorlagen stammen aus der Zeit von 1844 bis 1854, und zwar aus dem Buch »Mehlspeisen und Backereyen«.

Startschuss für Archivarin

Das Buch gibt Einblick in die Fürstlich Löwensteinische Hofküche vor mehr als 150 Jahren. Damals sammelten die beiden Mundköche Joseph Saalig und Wilhelm Zipprich alle möglichen Rezepte. Das Backbuch war später im Familienbesitz des Kleinheubacher Altbürgermeisters Kurt Schüssler. Er übergab es dem örtlichen Heimat- und Geschichtsverein. Das war der Startschuss für Gabriele Enders. Die Gemeindearchivarin sichtete das Material gemeinsam mit Arno Bauer, der ebenfalls Mitglied im Geschichtsverein ist.

Torsten Klapproth bereitet den Biskuit-Teig für die Torte vor.

Bereits im vergangenen Jahr transkribierten Enders und Bauer ein paar Plätzchenrezepte, die Sendel und Klapproth nachbackten. Sagenhafte 1000 Plätzchen entstanden bei diesen Aktionen, die vor allem an Freunde verschenkt wurden. In diesem Jahr suchten Enders und Bauer dann ein Torten- und ein Kuchenrezept für die Hobby-Bäcker heraus. »Die Anleitungen waren sehr, sehr kurz«, erläutert Archivarin Enders. »Mache einen Biskuit aus drei Böden, fülle ihn mit Früchten. Fertig.« Sie findet es toll, dass das Kleinheubacher Paar sich davon nicht abschrecken lässt.

Angaben in Lot

Tatsächlich ist es für Sendel und Klapproth eine große Herausforderung, die »Torte de francase« und den »Zimmet-Kuchen« nachzubacken. Denn die Rezepte sind nicht so, wie wir sie heutzutage kennen. »Hier steht mal ,ein wenig' und ,ein bisschen mehr'. Das macht die Sache etwas schwer«, findet der 52-Jährige.

Auch mussten die Angaben in Lot umgerechnet werden. Ein Lot entspricht 17,6 Gramm. Im Rezept ist die Rede von einem 20-lötigen Biskuitteig für die Torte. »So kommt man ungefähr darauf, was für einen Teig man machen soll.« Künstliche Aromen sind für die Freizeit-Konditoren ein absolutes Tabu, denn die gab es im 19. Jahrhundert nicht. Kurioserweise stand bei den Zutaten für den »Zimmet-Kuchen« gar kein Zimt mit drin. Den gaben die Hobby-Bäcker dann nach Gefühl dazu.

Zwei Kleinheubacher backen fürstliche historische Torte nach

Interpretation ist gefragt

Generell ist also viel Interpretation gefragt. Und mehrmaliges Ausprobieren. An der »Torte de francase« versucht sich das Paar an diesem Tag zum vierten Mal. Die ersten Varianten verteilten sie an Kleinheubacher Freunde mit der Bitte um Feedback. »Beim ersten haben wir gesagt: Katastrophe«, erinnert sich Sendel. »Beim zweiten: mittelschwere Katastrophe.« Ein Unterschied zu damals ist auch der moderne Ofen des Pärchens. »Es ist ein fürstliches Backbuch, da kann man davon ausgehen, dass die einen großen und stabilen Ofen hatten. Da kann man schon mal verzweifeln«, sagt Sendel.

Insgesamt gut vier Stunden stehen sie und ihr Partner für den Kuchen und die Torte in der Küche ihres Hauses, der Villa Anna. Beide haben schwarze Schürzen an, auf denen es heißt: »Villa Anna backt«. In dem großen Haus zeigt das Schlagen vieler antiker Uhren das Verstreichen der Zeit an. Die beiden haben auch ein kleines Rudel Hunde. Ihre fünf weißen Terrier streifen immer mal wieder durch die Küche. Beim Teigmachen ist Klapproth federführend. Er murmelt vor sich hin: »Eier hab ich, Zucker hab ich, dann kommt der Vanillezucker noch dazu. Dann müssen wir das erst einmal ordentlich aufschlagen – und dürfen die Zitrone nicht vergessen.«

Das fertige Ergebnis: eine fruchtige Torte nach einem Rezept aus dem 19. Jahrhundert.

Er backt gerne, aber vor allem, um anderen eine Freude zu bereiten. »Ich kann gut mit Dingen umgehen, die man abmessen muss. Das liegt in meinem Beruf«, sagt der Betriebswirt im Bereich Warenwirtschaft. Bei Sendel, die Künstlerin ist, kommt ihre Veranlagung vor allem dann raus, als sie die Biskuitböden mit Marmelade bestreicht. »Schöner Schwung aus dem Handgelenk«, sagt sie mit Augenzwinkern. Die beiden lassen sich auch von Rückschlägen nicht abschrecken. So zerbricht der eine Biskuitboden, als sie ihn vorsichtig in der Hälfte durchschneiden. Klapproths Kommentar: »Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.«

»Mädchenfutter«

Doch letztlich kann sich die Torte – mit frischen Früchten und einem Schoko-Nikolaus garniert – sehen lassen. Das Pärchen probiert. »Gut. Süß«, befindet Klapproth. »Der Teig muss noch ein kleines bisschen besser werden und ein bisschen weniger von der Marmelade.« Sendel sagt: »Das ist was für schlechtes Wetter, graue Tage. Mädchenfutter.«

Der Zimmet-Kuchen, der mittlerweile auch fertig ist, wird ebenfalls verkostet. »Wenn man ihn alleine isst, geht es so«, beschreibt der 52-Jährige das nur befriedigende Geschmackserlebnis. Zucker sei damals rar gewesen, wir bräuchten dagegen heutzutage einen Süßekick. Deswegen sein Tipp: Butter und Marmelade drauf schmieren. »Dann schmeckt es gut.« Alles in allem ist das Pärchen zufrieden und ein wenig stolz auf die erbrachte Leistung, wie Sendel eingesteht. Und in Hinblick auf die vielen Stunden in der Küche und mögliche Nachahmer sagt sie schmunzelnd: »Wer viel Zeit hat an Weihnachten – bitteschön!«

Den "Zimmet-Kuchen" sollte man am besten mit Butter und Marmelade genießen.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Rezept für »Torte de Francase« Auch die »Torte de Francase« haben die beiden Hobby-Bäcker Tanja Sendel und Torsten Klapproth nachgebacken und im Anschluss dieses Rezept erstellt: Zutaten für einen Biskuitteig (es werden 3 benötigt): 175 g Zucker, 4 Eier, 1 Päckchen Vanillezucker, 75 g Mehl, 75 g Speisestärke, 1 gestrichener Teelöffel Backpulver, 1 Zitrone. Zutaten für die Füllung und den Belag: Puderzucker, Punsch, 2 verschiedene Marmeladen oder Fruchtmuss Himbeeren / Brombeeren frisch (oder Obst nach Wahl). Zubereitung: Zuerst 3 Biskuitböden zubereiten. Den Zucker mit dem Vanillezucker vermischen und in eine Schüssel geben. 4 Eier und den Zitronenabrieb beifügen und schaumig schlagen mit dem Rührgerät. Speisestärke, Mehl und Backpulver vermischen, in die Schüssel sieben und unterheben. Dann den Teig in eine runde Backform geben (26 cm) und bei 175 bis 195 Grad (am besten Ober- und Unterhitze) mindestens 30 bis 35 Minuten auf der untersten Ebene backen. Teig muss gut durchgebacken sein. Auf einem Rost gut auskühlen lassen. Wenn alle Böden hergestellt sind, eventuelle Höhenabweichungen ausgleichen, dann 2 Böden mit Marmelade oder Fruchtmuss bestreichen und aufeinandersetzen. Nun den dritten Boden aufsetzen. Dann die Glasur herstellen mit dem Puderzucker und Punsch (mit oder ohne Alkohol) und auf die Oberseite und den Rand aufbringen. Solange die Glasur noch weich ist, die Früchte nach Belieben auf dem Kuchen aufbringen. Anmerkung der Redaktion: Beim Probebacken mit dem Main-Echo verwendete das Ehepaar fertigen Fondant. (juh)

Hintergrund: Rezept für Zimmet-Kuchen Torsten Klapproth und Tanja Sendel haben auf Basis eines historischen Rezepts diese Anleitung ausgearbeitet, die sie der Redaktion zur Verfügung gestellt haben. Zutaten: 250 g Mehl, 75 ml Milch, Zucker, 1 Würfel frische Hefe, 50 g Butter, 3 Eier, 1 Zitrone, Zimt, Mandeln (gestiftelt). Zubereitung: Das Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Mulde bilden und dort die in lauwarmer Milch aufgelöste Hefe hineingeben. Mit Mehl bedecken und an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Die Butter schmelzen und mit dem Zucker (2 Esslöffel), sowie 2 Eiern, einer Prise Salz und einem gehäuften Teelöffel Zimt zugeben. Für den Zitronengeschmack den Abrieb einer Zitrone zumischen. Nun alles vermengen, bis der Teig nicht mehr an der Hand klebt. Danach den Teig ausrollen (Höhe circa 2 cm) auf einem mit Butter bestrichenen Blech (oder auch auf einem ausgelegten Backpapier). Mit Eigelb (vom dritten Ei) bestreichen und mit Mandeln bestreuen. Nun noch etwas gehen lassen und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 20 Minuten backen. Auf einem Rost abkühlen lassen. Hinweis: Schmeckt am besten, wenn man den Kuchen in Streifen schneidet und diese mit Butter und/oder Marmelade bestreicht. (juh)