Zwei Kilo schwere Geschichte der Stadt Erlenbach

Stadtchronik: Ein »Opus Magnum« in zwölf Kapiteln und über 700 Seiten von Autor Dieter Andre - Mit neuem Nachschlagwerk auf Zeitreise durch die Jahrhunderte

Erlenbach a.Main 20.10.2021

Nach rund 200 Seiten starten mit dem Wechsel Erlenbachs vom Kurfürstentum Mainz ins Königreich Bayern die Kapitel, die besonders intensiv, oft detailliert und immer an zentralen Themen orientiert die Entwicklung Erlenbachs vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis in unsere Tage aufblättern.

Bürgermeister Michael Berninger dankt dem Autor im Vorwort für seine Arbeit und bestätigt dessen Satz: »Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Stadt Erlenbach.« Das mag etwas anmaßend klingen, wer aber Andres Einbettung von lokaler Geschichte in den regionalen Zusammenhang und in die »große Geschichte« liest, merkt, dass der Satz durchaus seine Berechtigung hat. Andres Erkenntnis nach jahrelanger Beschäftigung mit Quellen, Urkunden, Dokumenten und Zeitzeugenberichten: »Erlenbach hat sich im 20. Jahrhundert und besonders in den letzten 50 Jahren auf seinem Weg von der Stadterhebung zur realen Stadt mehr verändert, als in allen Jahrhunderten vorher.«

Lob für die Integration

Er, der über Jahrzehnte hinweg als aktiver Kommunalpolitiker die Entwicklung mitgeprägt hat, zieht mit Blick auf die Zunahme der Einwohnerzahl, auf die Integration von Heimatvertriebenen, Gastarbeitern und zuletzt Asylbewerbern ein positives Fazit: »Die Erlenbacher haben äußere und innere Einflüsse nicht nur passiv ertragen, sondern aktiv und kreativ gestaltet.« Er wäre aber kein seriös arbeitender Chronist, wenn er nicht auch die Schattenseiten sähe und nicht wüsste, dass noch viel zu tun bleibt.

Ganz wichtig: Kaum jemand wird die 700 Seiten (oder zwei Kilo) von Anfang bis Ende durchlesen - auch wenn Andres Schreibstil durchaus gut lesbar ist. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis und die »Stichwörter zu Einzelthemen« bieten die Möglichkeit, ganz konkret nach Themen und Zeiträumen zu suchen, die einen besonders interessieren.

Dazu dürfte für viele die Passage über Erlenbach und Barbarossa zählen, in der Andre weder verbohrt unhaltbare Thesen verkündet noch »zurückrudern« muss. Ganz realistisch und abgewogen urteilt er: »Die Pflege der Barbarossatradition ist in Erlenbach gemeinschaftsbildend. Sie fördert die >Corporate Identity und die Bereitschaft zum Engagement für die Stadt.«

Genug Stoff zum »festlesen«

Es gibt Dutzende von Themen, die beim Blick ins Inhaltsverzeichnis neugierig machen, ob es um Bauernkrieg und Reformation geht, um die Abschnitte über Kirche und Religion, über die wirtschaftliche Entwicklung, über Erlenbach in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit - man kann sich schnell »festlesen« und die Zeit dabei vergessen. Besonders spannend ist aber das 20. Jahrhundert, als Erlenbach wohl zeitweise die »reichste Gemeinde in Bayern« war - heute ist es immerhin die größte Gemeinde im Landkreis -, als es 1955 zur Markterhebung kam und als 1970 die Stadtrechte verliehen wurden. Lesenswert und diskussionswürdig ist auch Andres »Vision 2045 - 75 Jahre Stadt Erlenbach«.

Wertvoller Anhang inklusive

So viele sorgfältig recherchierte Informationen und unterhaltsam präsentierte Fakten gab es selten - und das einen relativ humanen Preis von 15 Euro. Fest zum Buch dazu gehört der Anhang mit den Namenslisten von Ehrenbürgern, Trägern der Bürgermedaille, des Ehrenschilds und des Barbarossapreises, rund 150 witzige Beispiele für »Erlenbacher Gebabbel« und viele Seiten Literatur- und Quellennachweise.

Zum Schluss noch zwei Verse eines »Erlenbacher Kindergedichts« - passend für einen Mann, dessen Leben neben seinem kommunalpolitischen und regionalhistorischen Engagement von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geprägt war:

»Da gejt doch her und guckt uns oo, mir seun vo Erlebach am Moa. / Das mir a poar richtsche Erlebacher seun, des sieht mer uns doch oo.« Der gelernte Germanist und gebürtige Oberschlesier hat keine Rechtschreibkorrektur vorgenommen - so viel Authentizität muss sein!

Hintergrund: »Erlenbach. Die Geschichte einer Stadt« Dietmar Andre wurde 1941 in Zülz, Kreis Neustadt, in Oberschlesien geboren. Nach der Flucht im Frühjahr 1945 über Mähren und Böhmen kam er nach Bayern. Er wuchs in Schillingsfürst auf, studierte nach dem Abitur 1961 und der Bundeswehrzeit Geschichte, Germanistik und Sozialkunde in Würzburg. Ab 1972 unterrichtete er am HSG Erlenbach, war von 1993 bis 2004 Schulleiter des JBG Miltenberg. Seit 1964 ist er politisch in der CSU aktiv, war ab 1976 38 Jahre Stadtrat in Erlenbach, von 1984 bis 2014 Kreisrat - davon 18 Jahre als CSU-Fraktionsvorsitzender. () bDietmar Andre: »Erlenbach. Die Geschichte einer Stadt«, 704 Seiten, Großheubach 2021, Copyright Stadt Erlenbach, ISBN 978-3-00-068108-0

»Die Erlenbacher können wirklich stolz auf sich sein« Mit 80 Jahren legt Dietmar Andre mit seiner Chronik eine Art »Lebenswerk« seiner jahrzehntelangen Forschungen über die Geschichte der Stadt Erlenbach vor. Mit dem Autor sprach unser Mitarbeiter Heinz Linduschka: Welche Leser wünschen Sie sich für Ihr 700-Seiten-Buch über die Geschichte Erlenbachs? Mir war wichtig, dass niemand, der daran interessiert ist, durch einen hohen Preis von der Lektüre abgehalten wird, und die Stadt hat mich dabei sehr unterstützt. Bei einer Auflage von 1000 Exemplaren kostet das Buch nun gerade mal 15 Euro, ist im Rathaus, im Bürgerbüro und in der »Lieblingsbuchhandlung« erhältlich. Ich denke dabei an alle, die sich für die Geschichte Erlenbachs interessieren, auch und gerade an die Neubürger, aber auch an Lehrer, die Kindern und Jugendlichen ihre Heimatstadt näher bringen wollen. Welche Überraschungen haben Sie bei der Arbeit an Ihrem Buch erlebt? Was mich wirklich positiv überrascht und gefreut hat, war die Tatsache, dass Kommunalpolitiker vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren so viel Weitsicht bewiesen, Entwicklungen vorausgesehen und kompetent reagiert haben. Die Einrichtung des Krankenhauses, der Bau des Gymnasiums, die Entwicklung der Infrastruktur, des Verkehrs zeigte und zeigt diese Weitsicht. Dass man sich von Fachleuten, zum Beispiel von kompetenten Städteplanern, wertvolle Hilfe von außen geholt hat, war ein wichtiger Baustein, hat beispielsweise auch früh schon die richtigen Weichen gestellt, um den Wohnungsbau zu intensiveren und die Stadt für die Zukunft fit zu machen. Und noch ein Wort als Historiker: Wie am ganzen Untermain, auch und gerade in Erlenbach, Mitte der 1920er-Jahre der Weg in den Nationalsozialismus zumindest zeitweise dadurch gebremst wurde, dass man hier den Kandidaten der Zentrumspartei Wilhelm Marx bei den Präsidentenwahlen 1925 unterstützte statt für Hindenburg zu stimmen - darauf kann Erlenbach, kann der gesamte Untermain bis heute stolz sein und daraus lassen sich auch Lehren für die Zukunft ziehen. Auf was können die Bürger der Stadt Erlenbach noch stolz sein? Ich finde, die Erlenbacher können wirklich stolz darauf sein, wie konstruktiv sie große Veränderungen mitgetragen haben. Das reiche Gemeinschaftsleben, die zahlreichen Ehrenamtlichen haben beispielsweise entscheidend dazu beigetragen, dass immer wieder die durchaus schwierigen Integrationsaufgaben gemeistert wurden. Das galt schon für die Aufnahme und Einbindung der Heimatvertriebenen nach 1945, das gilt auch für die Integration der Gastarbeiter seit den 60ern und seit rund sieben Jahren für die Integration der Flüchtlinge und Asylbewerber. Natürlich ist da noch viel zu tun, aber man hat sich auf den Weg gemacht und ist ihn ein gutes Stück weit schon erfolgreich gemeinsam gegangen. Ich hoffe und wünsche mir, dass die wichtige Aufgabe der Integration mit Elan und Augenmaß weitergeführt wird und dass man dabei auch mal neue Wege wagt. Für mich ist das »bunte Erlenbach« ein großes Ziel, wobei der Boden unseres Grundgesetzes und die dort formulierten Grundrechte und Grundwerte eine zentrale Bedeutung haben.