Zwei Elsenfelder, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, sprechen über den Ukraine-Konflikt

"Ich halte Krieg für das Unsinnigste, was es geben kann"

Elsenfeld 20.04.2022 - 09:00 Uhr 4 Min.

Ein Foto aus den 1940er Jahren: Erich Lebert mit seiner Mutter Agnes (von links) und seinen Schwestern Irmgard und Leni. Irmgard starb nach einem Granateneinschlag im Jahr 1945.

Auch Christa Bohlender aus dem Elsenfelder Ortsteil Rück verfolgt den Ukraine-Krieg in den Nachrichten und in der Zeitung. Sie ist Leberts Cousine. Die 84-Jährige findet die Bilder, die sie im Fernsehen sieht, "grauenhaft". Teilweise lässt sie das Gesehene nachts nicht schlafen. "Man macht sich Gedanken, wenn man die Not und das Elend sieht", sagt Bohlender. Sie findet es schlimm, dass sich Menschen mit Kindern und älteren Verwandten auf der Flucht befinden (siehe Hintergrund). Sie hat als junges Mädchen den Zweiten Weltkrieg ebenfalls miterlebt.

Die beiden Kriegskinder erzählen ihre bewegende Geschichte: Als Erich Lebert elf Jahre alt war, erlitt er einen Durchschuss am rechten Oberschenkel. Links wurde ihm das Knie kaputt geschossen. Das passierte am Karfreitag 1945, einem Tag, "den ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde", so Lebert. Nach seiner Erinnerung war zu dieser Zeit im Rücker Weinberg ein deutsches Geschütz aufgestellt, von Obernburg aus beschossen die Amerikaner den Ort.

Erich Lebert aus dem Elsenfelder Ortsteil Schippach.

In der Früh wollte Lebert mit seiner jüngeren Schwester Irmgard zu ihrem Onkel Wilhelm gehen, der gerade mal hundert Meter vom Haus der Familie entfernt wohnte. "Wir schauten uns um und es war kein Mensch weit und breit zu sehen", ist in einem Dokument zu lesen, das Lebert 2020 niederschrieb. "Da geschah es. Eine Granate schlug etwa sechs Meter von uns entfernt ein." Seine siebenjährige Schwester Irmgard erlitt dabei innere Blutungen, an denen sie später verstarb. Auch heute noch bricht Leberts Stimme, wenn er daran zurückdenkt. "Ich dachte, ich versinke in der Erde, das hat mir schwer zu schaffen gemacht."

Odyssee begann

Für ihn begann nach seiner Verwundung eine Odyssee: Die Amerikaner kamen am späten Nachmittag ins Haus der Familie und bemerkten seine schweren Verletzungen. Sie sagten den Angehörigen, sie wollten ihn "in das nächste Hospital" bringen. Alle dachten dabei an Obernburg, tatsächlich landete Lebert aber in einem Feldlazarett im Odenwald und danach in Heppenheim. Vier Wochen lang wusste seine Familie nicht, wo er war und wie es ihm ging. Seine Verwandten suchten ihn fieberhaft. Erst nach einem Monat konnte Lebert ihnen endlich ein Lebenszeichen zukommen lassen.

Trotz einer anschließenden Behandlung in der Frankfurter Uniklinik wurden seine Beine nie mehr so wie vorher. "Die Entbehrungen gegenüber meinen Schulfreunden waren groß. Ich konnte nicht Fahrradfahren, nicht rennen und schon gar nicht Fußball spielen, nur immer zuschauen. Das war furchtbar für mich", schreibt er in seinen Memoiren.

"Als Kind war man ganz verstört"

Christa Bohlender hat das erste Vierteljahr 1945 als besonders heftig in Erinnerung. Zu dieser Zeit war sie sieben Jahre alt. "Wenn ich Tiefflieger gehört habe, bin ich gerannt und musste mich flach auf den Boden legen", sagt sie. Immer wieder ging es wegen Fliegeralarm in den Keller des Wohnhauses, wo die Familie "auf den Kartoffeln saß". Die 84-Jährige weiß noch, wie sie sich zu dieser Zeit fühlte: "Als Kind war man ganz verstört. Auch heute sind die Kinder traumatisiert, aber damals hat sich niemand um sie gekümmert."

Christa Bohlender aus Elsenfeld-Rück.

Zur Osterzeit 1945 schlug eine Rakete in das Wohnhaus und in die Scheune ihrer Familie ein, während die Angehörigen im Keller saßen. Bohlender erinnert sich noch an die brennende, durchlöcherte Kellertür. Dieser Ausweg war versperrt. Sie und ihre Familie konnten jedoch durch das Kellerfenster entkommen, sogar ihre Großmutter. Oben angekommen sah die damals Siebenjährige, dass in der kleinen Landwirtschaft "alles kaputt" war, die Kühe im Stall waren ums Leben gekommen. Als junges Mädchen bekam Bohlender auch mit, wie eine Frau am Bein getroffen wurde. Das Bein bekam die Frau später amputiert.

Christa Bohlender als Kommunionkind.

Noch einmal Krieg in Europa - das kann Bohlender nicht nachvollziehen: "Dass die Menschheit so dumm ist und nicht zur Besinnung kommt, meint man nicht." Sie fühlt mit den ukrainischen Frauen mit, die nicht wissen, ob ihre Männer wiederkommen und die ihre Kinder jetzt oft alleine großziehen müssen. Sie weiß noch, dass die Jungen damals schon mit 17 Jahren einrücken mussten. "Und heutzutage, wo die Menschheit so modern sein will, schickt man die Männer in den Krieg. Das ist furchtbar." Die 84-Jährige sieht eine Parallele zur Vergangenheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Sudetendeutsche und Ungarn in den Häusern der Region aufgenommen. "Da waren die Häuser voll und jetzt ist es wieder so." Sie hat Mitgefühl für die Geflüchteten aus der Ukraine.

Zur Vernunft kommen

Auch ihr Cousin Erich Lebert hat Mitleid mit den ukrainischen Frauen. Hier sieht er aber eine Veränderung: Während die Menschen unserer Region im Zweiten Weltkrieg noch an ihren Heimatort gebunden waren, könnten die Ukrainer fliehen. "Aber sie wollen auch wieder heim. Dann stehen sie vor dem Nichts", sagt er. Dass neugebaute Städte kurzerhand "zusammengeschossen" werden, kann Lebert nicht begreifen. Mit Nachdruck erklärt er: "Ich halte Krieg für das Unsinnigste, was es auf der Welt überhaupt nur geben kann." Seine Verwandte Christa Bohlender hofft derweil auf die Zukunft. Sie wünscht sich, dass alle Beteiligten zur Vernunft kommen: "Dass die Leute in Frieden zusammen leben und dass die Kinder nicht im Krieg aufwachsen müssen."

Julie Hofmann

Hintergrund: Rund 360.000 Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland Seit Beginn des russischen Angriffs hat die Bundespolizei die Ankunft von 359 904 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland festgestellt. Das teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag bei Twitter mit. Bei den Geflüchteten handelt es sich hauptsächlich um Frauen, Kinder und alte Menschen. Die Zahl der Menschen aus der Ukraine, die seit dem 24. Februar hierzulande Zuflucht gesucht haben, dürfte jedoch tatsächlich höher liegen, da es in der Regel keine stationären Kontrollen an den EU-Binnengrenzen gibt und Ukrainer für 90 Tage ohne Visum einreisen dürfen. Auch über eine mögliche Weiterreise in ein anderes EU-Land oder eine Rückkehr in die Ukraine liegen keine verlässlichen Daten vor. (dpa)