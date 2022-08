Zwei dritte Plätze bei der WM

Blick in den Odenwald: Breakdancer aus Buchen in der Weltspitze - Wasserdiebe unterwegs

Neckar-Odenwald 23.08.2022 - 09:27 Uhr < 1 Min.

Die erfolgreichen Tänzer: (rote Hemden, stehend von links) Daniel Urich, Luis Jakob, Leon Meixner, Hilal Baydemir, Danny Winterholler, Kevin Sauer (Choreograf und Tänzer), Erika Ivanov, Nicolai Steiner; (rote Hemden, kniend von links) Max Wisner, Anna-Lena Elancev, Michelle Walter, Katrin Pinneker sowie (grüne Hemden, stehend von links) Selin Kaya, Victoria Binfet, Alisa Pass, Liana Graf, Daniel Jakob, (grüne Hemden, kniend von links) Elina Wisner, Jana Sverev, Gabriela Lindegrün. Foto: Volker Schwender

Hip-Hop: Die Buchener Hip-Hopper sind mit zwei dritten Plätzen und weiteren Platzierungen unter den zehn besten Teams von der Weltmeisterschaft im englischen Blackpool zurückgekehrt. Die Buchener zeigten eine mit viel Beifall des Publikums und der Jury bedachte Spitzenleistung: Sowohl "Next Level" als auch "X-Ception" ertanzten sich trotz starker Konkurrenz, vor allem aus Asien, in ihrer Altersklasse jeweils einen hervorragenden dritten Platz. In der Kategorie "Solo" glänzten Daniel Urich mit Platz sechs und Max Wisner mit Platz vier, und das bei einer Konkurrenz von 36 Solotänzern. Damit befinden sich die Buchener weiterhin an der Weltspitze.

Trockenheit: Nicht nur Einheimische, auch Auswärtige haben an den öffentlichen Wasserentnahmestellen der Stadt Walldürn in den vergangenen Wochen widerrechtlich große Mengen an Wasser entnommen. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Die Wasserdiebe hätten dabei Schlauchleitungen und Tauchpumpen eingesetzt und Tanks sowie große Fässer für den Abtransport verwendet. Wie Meikel Dörr, Leiter der Stabsstelle Bürgermeister der Stadt, erläuterte, dürfe jeder Bürger für den Gemeingebrauch Wasser mit Gießkannen, Eimern und kleinen Kanistern entnehmen, aber nicht mit Pumpen und ähnlichen Geräten. Die Stadtverwaltung werde künftig öffentliche Wasserstellen stärker kontrollieren.

Freizeit: Die Veranstaltung "Dürmer Feierabend" auf dem Schlossplatz in Walldürn ist sehr gut angenommen worden. Das teilte eine Vertreterin der Stadtverwaltung den Fränkischen Nachrichten mit. Das kleine Fest fand bisher dreimal an Donnerstagabenden statt. Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr während des Lockdowns. Man wollte unter anderem Vereinen die Möglichkeit bieten, Einnahmen durch Bewirtung zu erzielen. Diese übernimmt beim "Feierabend" im Wechsel ein Verein. Außerdem spielen regionale Bands zur Unterhaltung auf.

Martin Bernhard