Zwei Bürgermeisterkandidaten in Hardheim

Ein Zeichen der Solidarität: Das Rathaus Buchen wird mit den ukrainischen Nationalfarben angestrahlt.

Kommunales: Mit Holger Nickert aus Wertheim tritt der zweite Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Hardheim an. Vor ihm hatte bereits Stefan Grimm aus Külsheim seine Bewerbungsunterlagen im Hardheimer Rathaus abgegeben. Die Amtszeit von Amtsinhaber Volker Rohm endet Ende Juli. Dieser stellt sich nicht mehr zur Wahl. Der erste Wahlgang soll am 8. Mai stattfinden, ein möglicherweise erforderlicher zweiter Wahlgang soll am 22. Mai stattfinden.

Nahversorgung: Der Buchener Stadtteil Götzingen soll einen Dorfladen erhalten. In der vergangenen Woche überbrachte Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, einen Förderbescheid über 200.000 Euro aus dem »Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum« (ELR). Im vergangenen Jahr hatte die Dorfgemeinschaft bereits eine Genossenschaft gegründet und über den Verkauf von Anteilen ein Grundkapital von 100.000 Euro erreicht. Für den Dorfladen will man für rund eine Million Euro ein Gebäude errichten, das auch dein Dorfcafé erhalten soll.

Ukraine: Das Team der Firma Blackout Eventmanagement aus Buchen-Hainstadt hat am vergangenen Mittwochabend das Buchener Rathaus in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlt. »Uns allen ist dabei klar, dass ein illuminiertes Gebäude im Odenwald diesen schrecklichen, kriegerischen Konflikt nicht lösen wird«, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. »Aber Aggression, Panzer und scharfe Munition sind ebenso niemals das richtige Mittel. Nur eine gute Mischung aus Politik, Diplomatie, der Macht des Wortes und gegenseitigem Respekt können auf Dauer für ein friedliches Leben sorgen.«

Martin Bernhard