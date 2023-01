Silvesterkonzert in Miltenberg: Zuversicht und Harmonie mit Musik aus drei Jahrhunderten

Jan Kölbel und Thomas Gabriel in St. Jakobus

Miltenberg 02.01.2023 - 12:27 Uhr 2 Min.

Organist und Komponist Thomas Gabriel brillierte auf der Orgel der Stadtpfarrkirche. Foto: Heinz Linduschka Stadtpfarrer Jan Kölbel trug in der weihnachtlich geschmückten Pfarrkirche hinter der Krippe mit dem Jesuskind Texte zum Jahreswechsel vor. Foto: Heinz Linduschka

Kölbel begann mit einer einfachen, zu Herzen gehenden Geschichte vom "gestohlenen Jesuskind" des Schriftstellers und Journalisten Hermann Mühlhaupt und ließ als Hommage an den verstorbenen, emeritierten Papst den Text des damaligen Kardinals Ratzinger "Ochs und Esel an der Krippe" folgen, ein Plädoyer für die Einheit von Altem und Neuem Testament und zugleich für die Achtung vor Frömmigkeit und Bibelverständnis des "einfachen Volks".

"Mit heiterer Besinnlichkeit"

Das Gedicht der Annette von Droste-Hülshoff "Am letzten Tag des Jahres" passte zwar gut zum Silvester, machte aber auch klar, dass manche Texte in 200 Jahren viel Patina ansetzen - ganz im Gegensatz zu wirklich guten Kompositionen. Und um Musik ging es in den 70 Minuten vor allem, an der Orgel von einem Könner präsentiert, der die Qualitäten des Instruments in zehn Kompositionen aus drei Jahrhunderten zum Klingen brachte. Und zwar so, dass er das Motto des Konzerts in den Tönen spiegelte: "Mit heiterer Besinnlichkeit".

Heiter, hell und oft mitreißend fröhlich interpretierte Thomas Gabriel, 1957 in Essen geboren, Kirchenmusiker, erfolgreicher Komponist, viele Jahre Regionalkantor im Bistum Mainz und Organist an der Einhard-Basilika in Seligenstadt, "das G-Dur", so der populäre Name für Bachs Präludium und Fuge in G-Dur, aus seiner Leipziger Zeit in den 1730er Jahren. Tatsächlich erinnerten die hellen Register und das elegante, perlende Spiel vor allem im Präludium an eine lebhafte Quelle, die allmählich in der Fuge zu einem ruhigeren, voluminöseren Fluss mutiert - ohne in Gabriels Interpretation die Frische, die Leichtigkeit zu verlieren, die dieses Werk Bachs auszeichnet und zu seiner Beliebtheit bis heute beiträgt. Solche Musik klingt auch drei Jahrhunderte später so lebendig und frisch wie am Tag ihrer Entstehung und lässt die Zuhörer mit Zuversicht und Optimismus ins kommende Jahr blicken.

Leicht, locker und elegant ging es weiter mit den zwölf Variationen Mozarts über ein französisches Wiegenlied, das zur Melodie von "Morgen kommt der Weihnachtsmann" alle Facetten der Variationstechnik auslotete - mal zart und leise, dann wieder volkstümlich-kräftig und mit einem kraft- und wirkungsvollen Abschluss. Seinen Bezug zum Jazz spielte der Organist beim "Mozart Changes für Orgel" des deutsch-ungarischen Komponisten Zsolt Gárdony aus, den tänzerischen Motiven aus Mozarts "Jagdsonate" mit gut hörbaren erfrischenden Jazzelementen.

Eindrucksvolles Orgenspiel

Ohne störende Selbstdarstellung, fast schon zurückhaltend, aber sehr eindrucksvoll gelang Gabriel eine Improvisation basierend auf einem Wunsch aus dem Publikum; er beamte das Thema der Bach-Mottete "Jesu, meine Freude" unangestrengt ins 21 Jahrhundert. Neben einer Eigenkomposition mit dem Titel "Romanze" leiteten drei weitere kleine Bachkompositionen nahtlos zur neunten und letzten Meditation aus Olivier Messiaens Zyklus "Die Geburt des Herrn" von 1935 über mit dem Titel "Gott unter uns".

Hier endete der lockere, erwartungsfroh-optimistische Ton des Konzerts, Messiaen lässt mit expressiven Wendungen und auch mit oft zerrissenen "Harmonien" ahnen, dass die Zukunft nicht immer Grund zum Optimismus gibt. Das galt 1935, wie man weiß, das könnte auch für 2023 gelten. Damit kam ein rundum gelungener Konzertabend in der Pfarrkirche zu einem sehr lebensnahen Schluss: eine Mahnung zu tatkräftiger Vorsicht und zu Optimismus und Gottvertrauen.

