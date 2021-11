Michelstädter Weihnachtsmarkt: Zutritt nur mit Maske und Bändchen

Kontrollstellen an den Eingängen zur Altstadt

Michelstadt 29.11.2021 - 12:26 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Sehnsucht nach Weihnachtsmarkt ist groß. In Michelstadt darf nur auf das weiträumige Marktgelände, das sich auf die Altstadt verteilt, wer geimpft, genesen oder unter Aufsicht getestet ist.

Schier endlos zeichnen die Lichterketten die Umrisse der Fachwerkhäuser nach, um mit den davorstehenden Holzbuden den besonderen Moment zu beleuchten, der mit der Adventszeit seinen Anfang nimmt. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr knüpfte der erste Marktabend an das Geschehen wie in den Jahren zuvor an.

Man hat sich daran gewöhnt, warum also nicht auch beim Weihnachtsmarkt? Wer gekommen war, gab an den Kontrollstationen bereitwillig Einblick in einen amtlichen Nachweis, der den 3G-Regeln entspricht, und machte sich auf den Weg. Zur Legitimation wird jedem ein Bändchen um das Handgelenk angelegt. Am Marktplatz angekommen, erinnerten die ersten Worte von Bürgermeister Tobias Robischon, die er über Lautsprecher an die Bevölkerung richtete, an eine weitere Regel: »Ich bitte Sie, Ihre Masken anzulegen.« Damit machte das neue Stadtoberhaupt auf eine weitere Verpflichtung aufmerksam, mit der sich jeder beim Betreten des Markts einverstanden erklärt hat. Seit Sonntag besteht diese Verpflichtung nicht nur in einer »Gedrängesituation«, sondern uneingeschränkt während des Aufenthalts auf dem Weihnachtsmarkt.

In Erbach abgesagt

Geduldig wartete Robischon auf der Bühne vor dem historischen Rathaus ab, bis er von der Wirkung seiner Aufforderung überzeugt war, um fortzufahren: »Weihnachten ist ein Fest der Zuversicht, ein Fest des Lichtes in einer dunklen Zeit.« In einer kurzen Ansprache ging Robischon auf die Bedeutung des Weihnachtsmarkts für die Einwohner Michelstadts wie für die Besucher ein, auf die über 60 Jahre alte Tradition und das aktuelle Sicherheitskonzept. Michelstadt hat sich - im Gegensatz zur Nachbarstadt Erbach - für die Ausrichtung des Weihnachtsmarkts entschieden und die dafür erforderlichen Auflagen und Vorgaben des Gesundheitsamts akzeptiert. Auf Angebote und Veranstaltungen in Innenräumen wurde gänzlich verzichtet; ebenso auf die Festlegung eines ausführlichen Rahmenprogramms, das in früheren Jahren für den kompletten dreiwöchigen Marktbetrieb im vornherein gegolten hat.

Stattdessen informieren Flyer, was in den nächsten Tagen zu bestimmten Zeiten an Musikdarbietungen, Gottesdiensten oder Stadtführungen geboten werden. Kurz und knapp fiel auch die Begrüßungsrede aus und endete mit der Inbetriebnahme der Beleuchtung des geschmückten Christbaums, der auf dem Marktplatz steht. Dazu spielten die Blechbläser der Musikschule Odenwald, die auf der Bühne Platz genommen haben. Vom Balkon der Löwenhofreite stimmte das Gesangsensemble der Musikschule mit zwei Weihnachtsliedern zur festlichen Stimmung ein. Als »sehr entspannt« bezeichnete Kulturamtsleiter Heinz Seitz den Verlauf des ersten Abends. Das Verhalten der Besucher sei vorbildlich gewesen und habe keinen Anlass geboten, bei der Einhaltung der Regeln behördlicherseits durchgreifen zu müssen.

Weniger Buden

Im Unterschied zu früheren Weihnachtsmärkten wurden etwa ein Drittel weniger Verkaufsbuden (84) aufgebaut, die auf größeren Abständen zueinander in den Gassen der Altstadt stehen. Sollte der Andrang dennoch zu groß werden, so Seitz, könne darauf mit einer Drosselung an den Zugangsbereichen reagiert oder der Zutritt in den Marktbereich sogar zeitweise ausgesetzt werden.

Die Öffnungszeiten des Michelstädter Weihnachtsmarktes sind Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Aktuelle Informationen stehen im Internet unter https://www.michelstaedter-weihnachtsmarkt.de.

Manfred Giebenhain