Zuschuss für Bürgerhaus am Schnatterloch in Miltenberg

Stiftung Denkmalschutz unterstützt Inneninstandsetzung der bauzeitlichen Boden- und Deckenkonstruktionen mit 25 000 Euro

Miltenberg 23.06.2021 - 14:05 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgerhaus (Hauptstr. 183) in Miltenberg

Hangseitig unterhalb der Mildenburg liegt am höchsten Punkt des Marktplatzes, des sogenannten »Schnatterlochs«, dieses Bürgerhaus als Teil des Altstadt-Ensembles. Der dreigeschossige Satteldachbau hat ein massives bruchsteinernes Erdgeschoss, das Werksteinrahmungen aus mehreren Bauphasen ergänzen. Der Giebel, der bis in das zweite Obergeschoss reicht, und die bergseitige Traufseite sind in Buntsandstein und Ziegel ausgeführt. Die teilweise hervorragenden Fachwerkobergeschosse wurden mehrfach umgebaut.

Das über annähernd quadratischem Grundriss errichtete Haus wurde laut dendrochronologischer Untersuchungen 1360 erbaut. Die dem Schnatterloch zugewandte Seite zeigt größtenteils noch das bauzeitliche Fachwerk mit kurzen Bügen, während die Marktplatzseite im 18. und 19. Jahrhundert eingreifend mit konstruktivem Fachwerk umgebaut wurde.

Zum Tal hin sind ein Anbau mit Pultdach und ein Zugang zu dem unter dem Wohnhaus in den Fels gegründeten Gewölbekeller aus dem Jahr 1530 vorgebaut. Bergseitig wurde eine Remise angelegt, unter der sich ein weiterer, größerer Gewölbekeller, ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert, befindet.

Das Innere des Wohnhauses ist fast durchgehend mit je vier etwa gleich großen Räumen pro Geschoss gegliedert, so die DSD. Teile der bauzeitlichen Boden- und Deckenkonstruktionen sind inklusive dazugehörigen Fassungen noch vorhanden. Lediglich das Dachwerk ist in der Zwischenkriegszeit ersetzt worden.

bam

Hintergrund: DeutscheStiftung Denkmalschutz Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist die größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland. Sie setzt sich seit 1985 kreativ, fachlich fundiert und unabhängig für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Ihr ganzheitlicher Ansatz ist einzigartig und reicht von der Notfall-Rettung gefährdeter Denkmale, pädagogischen Schul- und Jugendprogrammen bis hin zur bundesweiten Aktion »Tag des offenen Denkmals«. Rund 400 Projekte fördert die Stiftung jährlich, vor allem dank der aktiven Mithilfe und Spenden von über 200 000 Förderern, aber auch dank Mithilfe der Lotterie Glücksspirale. Insgesamt konnte die Stiftung Denkmalschutz laut eigener Aussage bereits über 5500 Denkmale mit mehr als einer halben Milliarde Euro in ganz Deutschland unterstützen. Doch immer noch sind zahlreiche einzigartige Baudenkmale akut bedroht. ()