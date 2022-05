Zusammenhalt, Zukunftsgestaltung und Wertschätzung Themen beim DGB-Empfang

Tag der Arbeit: Kreisverband Aschaffenburg-Miltenberg lädt ins Wörther Schifffahrtsmuseum

Wörth a.Main 01.05.2022 - 10:02 Uhr 1 Min.

Zusammentreffen beim Empfang der Kreisgruppe Aschaffenburg-Miltenberg des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Wörth (von links): Der DGB-Kreisverbandsvorsitzende Björn Wortmann, Landrat Jens-Marco Scherf, Wörths Bürgermeister Andreas Fath-Halbig, GEW-Vorsitzende Monika Hartl, Mainsite-Betriebsratsvorsitzender Roland Berninger und Horst Raupp vom DGB Südhessen.

Der DGB-Kreisverbandsvorsitzende Björn Wortmann sagte in seiner Ansprache, dass schon vor der Coronapandemie aufgrund von Mobilitäts- und Energiewende, Digitalisierung und Automatisierung Druck auf Beschäftigung und Wertschöpfung in der Region Bayerischer Untermain vorhanden gewesen sei. Die Pandemie und weltweite Krisen wirkten nun in diesem Transformationsprozess wie Brandbeschleuniger und würden enorme Verwerfungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt erzeugen. "Krisen sollten auch als Chancen verstanden werden, gemeinsame Wege aus Krisen heraus zu finden. Diese Wege sollten bewegungsorientiert und mitbestimmt gefunden werden, um sie auf ein breites Fundament zu stellen und die Akzeptanz bei den Menschen zu erhöhen", so Wortmann.

Es bedürfe einer aktiven regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik, welche Perspektiven für die Wirtschaftsregion Bayerischer Untermain entwickle. Jeder Arbeitsplatz, der verloren ginge, könne nicht transformiert werden. "Als Gewerkschaften haben wir uns als Bausteine für eine nachhaltige Beschäftigungssicherung im Strukturwandel zwei Themenschwerpunkte gesetzt: Erstens Investition und Innovation, zweitens Weiterbildung und Qualifizierung", verdeutlichte der DGB-Kreisverbandsvorsitzende. Weiter forderte er im Namen des DGB, Tarifverträge zu schützen, und appellierte an die Kommunen bezüglich ihrer Verantwortung bei Auftragsvergaben.

Neue Kampagne gestartet

In diesem Zusammenhang starte am 1. Mai in Unterfranken die DGB-Kampagne "Kommunale Vergabe nur nach sozialen und ökologischen Kriterien". Auf allen Mai-Kundgebungen werde dazu aufgerufen, dass sich die Kommunen einer Vergabeordnung verpflichten sollten, bei der nicht der billigste, sondern der beste Bewerber den Zuschlag für einen öffentlichen Auftrag erhalte. Den ebenfalls geladenen Politikvertretern, Landrat Jens Marco Scherf und Wörths Bürgermeister Andreas Fath-Halbig, die ihrerseits Grußworte sprachen und an die Bedeutung von Werten wie Gemeinschaft, Demokratie und Zusammenhalt appellierten, gab Wortmann zwei Bitten mit auf den Weg: Die Unterbindung der staatlichen Unterstützung von Lohndumping mit Steuermitteln und die Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien bei öffentlichen Vergaben.

Als Gastredner konnte der DGB-Kreisverband Monika Hartl, Vorsitzende des Kreisverbands Aschaffenburg-Miltenberg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), den Mainsite-Betriebsratsvorsitzender Roland Berninger und Horst Raupp vom DGB Südhessen gewinnen. Für den musikalischen Rahmen des Empfangs sorgte das Streicherquartett der Städtischen Musikschule Erlenbach.

mab