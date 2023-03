Zusammen musizieren mit "Simba", "Elsa" und "Jim"

Freizeit: Röllbacher Musikverein plant Kinder-Mitmachkonzert gefördert durch das Kulturstaatsministerium

Röllbach 18.03.2023 - 12:00 Uhr 2 Min.

(von li nach re) Iris Schwing, Joachim Hofmann und Michael Schwing vor dem Eisschloss

Die Konstruktion dieser detailgetreuen Requisiten geschieht in Heimarbeit der Mitglieder. Es zeigt sich schon, wie viel Mühe der Verein in das Mitmachkonzert steckt, das er am Sonntag, den 26. März, in der Hermann-Schwing-Turnhalle veranstalten wird. Dabei will man vor allem Kinder im Kindergarten- und Grundschul-Alter ansprechen. An sechs Stationen spielen das Orchester und die Jugendkapelle des Musikvereins Stücke aus verschiedenen Kinderfilmen. Besucherinnen und Besucher können die Musiker dann rhythmisch mit Rasseln und Body-Percussion unterstützen.

Gute Zusammenarbeit

Insgesamt sei die Veranstaltung ein großer Aufwand für den Verein, der allerdings von einem gut 10-köpfigen Organisations-Team getragen werden könne, erklärt Hofmann. Er steht gemeinsam mit Michael und Ines Schwing, dem zweiten Vorsitzenden und der Dirigentin des Musikvereins, hinter der Aktion. Er war es, der sich mit dem Verein zum zweiten Mal für das finanzielle Förderprogramm des Kulturstaatsministeriums »IMPULS« beworben hat und erfolgreich war.

IMPULS will das Amateurmusizieren in ländlichen und strukturschwachen Gegenden unterstützen. Gerade den Verlusten in Sichtbarkeit und Mitgliedszahlen nach der Pandemie soll die Hilfe entgegenwirken. Es werden bis zu 90 Prozent der Gesamtausgaben von geförderten Verbänden übernommen. Der Musikverein bekam in diesem Zuge über 16.000 Euro Fördermittel vom Bund. Auf diese Weise werden Ausflüge und Veranstaltungen für aktive Mitglieder und auch das Mitmachkonzert finanziert, das anders keinen finanziellen Mehrwert für die Veranstalter hätte.

Damit wollen die Röllbacher Musiker auch »einen Impuls bei anderen Vereinen auslösen«, so Hofmann. Außerdem erwarte man sich daraus zahlreiche Neuanmeldungen zur musikalischen Ausbildung beim Verein. Diese beginnt ab der ersten Klasse mit Blockflöten-Unterricht. Danach vermittelt der Verein an Ausbilder für andere Instrumente. Bald soll auch musikalische Früherziehung zur Vereinsarbeit gehören.

Unverzichtbarer Nachwuchs

Das sei die Voraussetzung für den Nachwuchs der Jugendkapelle und in Zukunft auch für das Orchester. Ines Schwing erklärt, dass bei der Ausbildung von 20 Kindern aus verschiedensten Gründen von dieser Gruppe im Erwachsenenalter in den meisten Fällen maximal noch zwei aktiv im Verein tätig seien. Die kontinuierliche Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ist also ein Muss zur Erhaltung des Vereins. Dazu kommt noch, dass auch an diesem die Corona-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen ist. Vor drei Jahren bestand das Jugendorchester noch aus 23 Mädchen und Jungen, bis heute hat es sich mehr als halbiert. »Man muss sehen, dass man dranbleibt.«, sagt Hofmann. Aus diesem Grund erhofft sich die Vorstandschaft regen Besuch ihres Mitmachkonzerts und hofft, dass die räumlichen Kapazitäten der Röllbacher Turnhalle für alle Musikbegeisterten ausreichen werden.

Elena Zengel