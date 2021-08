Umfrage: Wie Menschen aus der Region die Entwicklung der Pandemie sehen

Zurück zur Normalität?

Dabei haben wir auch Menschen getroffen, für die Corona ganz andere Auswirkungen haben: Eine Dame, die ihren Namen daher nicht in der Zeitung lesen möchte, hat wegen Corona ihren Job verloren. Über 30 Jahre war sie bei einer bekannten Fluggesellschaft. Die Pandemie habe dem Unternehmen die Plattform geboten, sich von Leuten zu trennen und sie zu entlassen. Andere Personen berichten, dass das Impfthema familiäre und freundschaftliche Katastrophen ausgelöst haben. Eltern werden von den Kindern gedrängt. Freundinnen, die sich schon 30 Jahre kennen, haben sich ausgeklinkt und wollen mit Nichtgeimpften nichts mehr zu tun haben. Großes Unverständnis herrscht jedoch auch darüber, dass voll Geimpfte oder Genesene weiterhin in ihren Grundrechten eingeschränkt werden.

Roland Caps (65), Hofstetten

Roland Caps (65), Hofstetten: »Ich habe schon Angst vor dem vierten Lockdown. Das Schlimme an der Situation ist, dass nichts mehr planbar ist. Im September ist alles für eine größere Feier geplant, jetzt ist wieder alles unsicher. Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass die Feier in einer anderen Form als gedacht trotzdem umgesetzt werden kann. Dass ich eineinhalb Jahre nicht wegfahren konnte, hat mich schon belastet. Urlaub kann ich mir spontan nur mit dem Wohnmobil vorstellen. Ich hoffe, dass ich trotzdem irgendwann einen großen Urlaubstraum erfüllen kann.«

Isolde Pfaff (60), Weilbach

Isolde Pfaff (60), Weilbach: »Mir ist klar, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht von Normalität sprechen können. Auch, wenn sich die Situation im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte im letzten Jahr schon um einiges verbessert hat. So lange wir aber nicht alle vollständig geimpft sind, wird sich mit Sicherheit auch keine Normalität, wie vor der Pandemie, einstellen. Ich persönlich bin jetzt zweimal geimpft und gehe die Sache nun doch etwas entspannter an. Sofern uns die Politik und die Lage es nicht gänzlich wieder mit Lockdown verderben, wird es wohl auch etwas entspannter. Problematisch wird es werden, die vielen andersdenkenden Mitmenschen zum Impfen zu bringen. Trotzdem sollte man immer wieder versuchen, auch diese Leute zu überzeugen. Normalität, zum Beispiel ohne Maske in Geschäften, in Gaststätten, in Schulen oder ohne ausreichende Abstände, wird es aber kurz- beziehungsweise mittelfristig nicht geben. Wir haben unseren Urlaub mit Stornierungsmöglichkeit am Meer gebucht. Das Impfthema wurde in den Familien zum Teil sogar sehr hart und kontrovers diskutiert. Trotzdem sollte es keine Impfpflicht für Alle geben.«

Antje Höflich (49), Großwallstadt

Antje Höflich (49), Großwallstadt: »Ich habe den Eindruck, dass die Menschen ihren Urlaub planen. Es geht nur nicht so weit weg wie sonst. Lieber in Deutschland bleiben. Aber man möchte schon ein bisschen Normalität zurückholen. Das ist ganz wichtig. Nur einfach auf die vierte Welle zu warten, kann nicht sein. Angst davor habe ich nicht. Einen weiteren Lockdown soll es laut den Politikern angeblich nicht geben. Ich glaube es erst, wenn es wirklich nicht so ist. Natürlich muss man sich an diverse Regeln halten. Das ist verständlich. Doch man soll sich nicht ganz so einschränken und nicht zu ängstlich sein. Wegen der Impfung war ich anfangs ein wenig skeptisch. Doch es trifft auch gesunde Menschen, die mitten im Leben stehen, die auf einmal wirklich krank geworden sind. Man hat auch eine gewisse Verantwortung den Älteren, Großeltern, Eltern gegenüber. Mein Sohn ist elf Jahre, kann noch nicht geimpft werden, wird zwei Mal pro Woche in der Schule getestet. Ich möchte als Mutter, dass so lang wie möglich Präsenzunterricht stattfindet. Wir waren schon zu lang in diesem Wechselmodell und im Home-Schooling. Den Kindern geht viel verloren.«

Andreas Schöhl (27), Elsenfeld.

Andreas Schöhl (27), Elsenfeld: »Im Herbst werden die Zahlen definitiv wieder hochgehen, denke ich. Angst habe ich tatsächlich nicht, trotz steigender Zahlen. Ich bin geimpft. Wir haben ein kleines Kind. Deshalb wurde meine Frau wegen der Schwangerschaft nicht geimpft und will das jetzt wegen des Stillens natürlich auch nicht. Ansonsten sind wir positiv gegenüber dem Impfen eingestellt. Wie die Entwicklung weitergehen könnte, sieht man in den Ländern, wo wieder aufgemacht wurde. Die Zahlen gehen wieder nach oben. Bezüglich Urlaub hoffe ich, dass die Leute es sich lieber zu Hause schön und bequem machen. Jede Krise hat auch Chancen. Zum Beispiel das Daheim wieder lebendiger, wohnlicher zu machen und wieder mehr den Bezug zur Familie und zu haben.«

Jürgen Jung (52), Kleinwallstadt.

Jürgen Jung (52), Kleinwallstadt: »Für mich kann von Normalität noch keine Rede sein. Die Einhaltung von Hygieneregeln gehört für mich nach wie vor zum Alltag. »Urlaub light« halte ich für möglich, ein Massentourismus sollte allerdings aktuell vermieden werden. In unserer Familie gibt es hinsichtlich des Impfens keine kontroversen Diskussionen. Alle haben die bisherigen Impfangebote wahrgenommen oder möchten dies noch tun.«

Elke Barth (59), Erlenbach

Elke Barth (59), Erlenbach: »Ich sehe ein ganz anderes Problem. Man kann nicht die ganze Menschheit dazu zwingen, sich nie wieder zu berühren. Das geht nicht. Der Mensch ist ein kinästhetisches Wesen. Er braucht den Kontakt und auch die Berührung, in Frankreich Küsschen Küsschen - das kann man den Leuten nicht ewig verbieten. Die Leute werden verrückt und der Mensch ist auch nicht dazu gemacht, auf solche Dinge zu verzichten. Momentan können wir noch nicht ganz zurück zur Normalität. Noch sind dafür wohl zu wenige Leute geimpft. Ich setze auf die Impfung, wenn eine weitere Variante kommt. Corona wird eine Krankheit bleiben, die im Volk bleibt, die immer wieder mal ausbricht. Man kann nicht ewig die Leute im Ausnahmezustand halten. In manchen Familien entstehen ziemliche Zwistigkeiten deswegen. Wir können nicht auf ewig Distanz halten. Wie sollen junge Leute sich kennenlernen? Man soll es nicht übertreiben. Natürlich müssen wir auch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Aber nicht nur auf Verdacht hin. So lange nichts ist, können wir es auch mal mit den Maßnahmen sein lassen.«

Jörg Barth (61), Erlenbach.

Jörg Barth (61), Erlenbach: »Wir müssen und werden zur Normalität zurückkehren. Aber die Normalität wird sich etwas verändern, die wird sich anpassen an die gegebene Situation. Es wird anders sein. Es wird sicherlich auch weiterhin Vorsicht notwendig sein, so lange wie es noch keine Medikamente gibt. Im Moment haben wir nur die Impfung. Das ist schon sehr viel, denn sie wird viele Leute schützen. Aber noch wichtiger wäre es, auf Dauer ein wirksames Medikament zu haben, mit der die Krankheit behandelt werden kann, um schwere Verläufe zu verhindern. Persönlich habe ich keine Angst vor der vierten Welle. Wer mit der Situation vernünftig umgeht, braucht eigentlich keine Angst zu haben. Ein Problem ist sicherlich, dass man noch nicht genau weiß, wie viele Menschen wie intensiv von dem Long-Covid-Syndrom betroffen sind. Sicherlich werden noch ein, zwei Jahre vergehen, bis man eine Übersicht hat, wie sich das überhaupt auswirkt. Statt einer Impfpflicht sollte man die Menschen eher überzeugen, dass es sinnvoll ist, und nicht mit Verboten arbeiten.«

Michael Murza (61), Kleinwallstadt.

Michael Murza (61), Kleinwallstadt: »Tatsächlich stehen wir am Beginn einer vierten Welle. Die wird meiner Meinung nach kommen, und zwar noch vor der Bundestagswahl im September. In anderen Ländern ist sie schon da. Als Kulturschaffender bereitet mir das große Sorgen. Seit nunmehr 16 Monaten befinde ich mich im Dauerlockdown und ein Ende ist nicht absehbar. Es ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Neue Veranstaltungen für den Herbst oder Winter kann ich aktuell auch nicht konkret planen. Klar ist jedoch, dass nach anderthalb Jahren Pandemie die Menschen endlich wieder raus wollen, unbeschwerten Urlaub machen, die Sonne genießen. Als die Inzidenzzahlen vor zwei Monaten fielen, gab es einen richtigen Buchungsboom. Allerdings haben sich viele so verhalten, als gäbe es keine Pandemie mehr. Jetzt bekommen wir die Quittung. Für die Reisebranche sind die steigenden Inzidenzzahlen ein herber Rückschlag. Dass das Impfthema Familien entzweit, glaubt ich nicht. Vor allem jetzt nicht mehr, nachdem die Priorisierung aufgehoben wurde, genügend Impfstoff vorhanden ist und sich tatsächlich jeder, der will, auch impfen lassen kann. Grundsätzlich sollte es keine Impfpflicht geben. Doch ohne Impfung werden wir die Pandemie wohl nicht in den Griff bekommen. Das ist ein Dilemma, in dem wir stecken.«

CHRISTEL NEY