Zur Geschichte von Wasserschloss und Gotteshaus in Weckbach

Burglandschaft: Neue Schautafeln informieren über die adeligen Herren und die Bauphasen der Sankt-Wolfgangs-Kirche

Mitarbeiter des Gemeindebauhofs stellen die neuen Info-Tafeln zur Weckbacher Ortsgeschichte auf. Foto: Theodor Stolzenberg

Am Dienstag haben Mitarbeiter des Gemeindebauhofs an der Südseite der Weckbacher Kirche die Tafeln zur Geschichte Weckbachs aufgestellt. An das verschwundene Wasserschloss und die ehemaligen Burgherren in Weckbach erinnert nur noch ein Teil des einstigen Wassergrabens. Auch der erst 1933 gefundene und in die Westwand er Kirche eingelassene Wappenstein stammt aus der Zeit, »wo das Ort Weckbach annoch von minder mächtigen adelichen Familien beherrschet«. Das Original des Wappensteins befindet sich im Dorfmuseum.

Auf der linken der beiden Tafeln wird die Weckbacher Geschichte vorgestellt: Von den Edelherren von Dürn bis hin zu dem Protestanten Johann Philipp von Gemmingen, der 1635 nach der verlorenen Schlacht von Nördlingen Weckbach verlassen musste, so dass das Wasserschloss verfiel oder von katholischen Truppen zerstört wurde. Darüber schweigen die Urkunden. Fest steht nur, dass Nachkommen jenes von Gemmingen das Gelände des »adelich Ritterguts« mit den »steinernen Zargen« an den damaligen Mainzer Kurfürsten verkauften.

Lehen des Hans von Erlebach

Runde 200 Jahre zuvor, 1434, hatte Hans von Erlebach, aus Nieder-Erlenbach, heute ein Stadtteil von Frankfurt, stammend das feste Haus in Weckbach als Lehen erhalten. Seine beiden Söhne, Dieter und Dietrich von Erlebach - lange las man auch von Erbach - stifteten dann 1485/86 die Kirche zu der »Ehr St. Wolfgang«. Der Stifterstein in der Südwand über der alten Eingangstür mit der Erlebachschen Gans erinnert daran. Der Bauphasenplan auf der rechten Tafel zeigt dann auch die Baugeschichte der Kirche, die 1895 mit Steinen, Fenstern und der Türe der abgerissenen Kapelle in Ohrnbach verlängert wurde. Der Stein über der westlichen Eingangstür mit der Jahreszahl 1776 stammt ebenfalls von Ohrnbach.

Siechenfenster

Eine Besonderheit der Weckbacher Kirche ist das Hagioskop oder Siechenfenster in der Nordwand der Kirche, in der Nähe der 1978 angebauten neuen Sakristei. Durch dieses Fenster kann man heute noch auf den Hauptaltar schauen. Auf diese Weise konnten Menschen mit ansteckenden Krankheiten von außen an der heiligen Messe teilnehmen, ohne die anderen Gottesdienstbesucher zu gefährden.

Die aufgestellten Tafeln ergänzen die Infotafel am Wappenbaum am Dorfplatz. Noch mehr über die Ortsgeschichte erfahren Besucher im Heimatmuseum.

