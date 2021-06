Corona-Impfung: Viele Herausforderungen in den Hausarztpraxen der Region

Wartelisten werden immer länger

Miltenberg 08.06.2021 - 14:55 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der Praxis der Allgemeinmedizinerin Julia Linke im Ärztehaus in Niedernberg

Es könnte viel mehr geimpft werden. Da sind sich die Mediziner einig. Doch der Impfstoff bleibt ein rares Gut. Die drei Ärzte machen gleiche Erfahrungen. Die Telefone klingelten wegen eingehender Impfanfragen ununterbrochen. Ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Maßnahme galten die meisten eingehenden Anrufe in den befragten Praxen nur noch diesem Thema.

Die Patienten melden sich schriftlich und telefonisch an, um sich auf eine angelegte Liste eintragen zu lassen. Besonders die Mitarbeiter spüren diese Konsequenzen, denn die Impfungen müssen zusätzlich zu der ohnehin schon durch die Corona-Auflagen schwierigen täglichen Arbeit bewältigt werden. Es wird weitestgehend innerhalb der normalen Sprechzeiten, aber auch zu Sondersprechzeiten oder auch am Wochenende, geimpft.

Zuerst sind die eigenen Patienten dran. Die kenne man, ihre Vorerkrankungen, Medikamente und Allergien. Dabei wurde zunächst nach der bekannten Priorisierungsliste vorgegangen, jetzt nach Alter, chronischen Erkrankungen, Risikoberufen und persönlicher Einschätzung der Patienten.

Wie viele Patienten täglich geimpft werden, hängt vor allem davon ab, was an Impfstoff geliefert wird. "Unser Maximum waren 40 Impfungen am Tag, obwohl wir locker das Doppelte schaffen könnten", erklärt Frieß. Linke erreichte ein Maximum von 150 verabreichten Impfdosen in der Woche. Für Pfeiffer seien zwölf Impfungen pro Stunde bei perfekter Organisation machbar.

Problematisch sei es nicht, genügend Impfwillige zu finden, sondern der fehlende Impfstoff, der in keinem Verhältnis zur Länge der Warteliste in allen Praxen stehe. Die Ärzte bestellen entsprechend ihrem Bedarf. Nach erfolgter Lieferung mit meist geringerer als der bestellten Menge sehen sie dann, wie viele Terminvergaben möglich sind. Dabei komme es vor, dass bei nicht ausreichend gelieferter Menge auch Termine wieder abgesagt werden müssen.

Das anfängliche Problem mit den Bedingungen der Lagerung des Impfstoffes hat sich mittlerweile erledigt, er sei länger haltbar und die Lagerung in einem Kühlschrank ausreichend. Keiner der drei befragten Ärzte bereut, an der Aktion teilzunehmen, auch wenn es viel bürokratischen Aufwand bedeutet, den Jörg Frieß sogar "eine Katastrophe" nennt, die nicht mehr zu überbieten sei. "Wir bekommen 20 Euro pro Patienten. Damit ist alles vergütet: unsere Logistik, die Telefonate zum Einbestellen, das Vorbereiten der Impfspritzen, die Aufklärung, das Impfen und die Nachbeobachtung", erklärt Christian Pfeiffer.

Durch wenig Impfstoff gebe es schlechte Planungsmöglichkeiten und die vielen Anfragen zu Covid-Impfungen ließen bald keinen normalen Praxisalltag mehr zu. Pfeiffer bittet um "mehr Geduld und Verständnis für die Mitarbeiterinnen. "Alle tun, was sie können", gleichzeitig fordert er mehr "Anerkennung unserer Arbeit durch die Politik".

Die Frage, ob sich der ganze Aufwand auch finanziell lohne, stellt sich aber für niemanden. Da sehen sich alle in ihrer Verantwortung als Arzt gegenüber der Gesellschaft. "Das Impfen ist viel Arbeit und eine große Herausforderung, die wir gerne machen, weil wir es gesamtgesellschaftlich für sehr wichtig halten. Auch wenn sich der Aufwand finanziell nicht rechnet, alleine schon die Zufriedenheit der Patienten nach der Impfung entschädigt für vieles.

"Und sie ist notwendig, um die Pandemie zu beenden und wieder eine Rückkehr zu Normalität zu ermöglichen", betont Julia Linke. Jörg Frieß weist abschließend darauf hin, dass die Impfungen bei Hausärzten zudem die deutlich günstigere Alternative zu den 'mittlerweile überflüssigen Impfzentren' seien, da in den Praxen pro Patient wesentlich preiswerter gearbeitet und abgerechnet werde. "Die Hausärzte in der Region haben jedenfalls gezeigt, dass sie diese übertragene Aufgabe schnell und effektiv erledigen können."

ney

Hintergrund: Die Corona-Impfung Seit Anfang April dürfen auch Hausärzte gegen Sars-CoV-2 impfen. Die Terminvergabe regeln die einzelnen Praxen individuell, nachdem sich die Impfwilligen per Telefon oder digitaler Buchung registriert haben. Nach der Coronavirus-Impfverordnung kann sich jede in Deutschland wohnende oder tätige Person kostenfrei impfen lassen, unabhängig von der Krankenversicherung. Die vorher geltende Vorschrift der Priorisierung ist seit 7. Juni aufgehoben. Zugelassene Impfstoffe gibt es derzeit für Personen ab 12 Jahren. Erst- und Folgeimpfungen müssen bei derselben Stelle erfolgen, also beide in den Impfzentren oder in der Vertragsarztpraxis. Vor der Impfung müssen die betreffenden Personen über die gesundheitlichen Vorteile und Risiken aufgeklärt werden. Die Impfung wird im Impfausweis dokumentiert. Personen ohne Impfausweis erhalten eine Ersatzbescheinigung. Im Allgemeinen wird eine Nachbeobachtungszeit nach der Impfung gegen Covid-19 von mindestens 15 Minuten empfohlen. Längere Zeiten von 15 bis 30 Minuten sollten vorsichtshalber bei bestimmten Risikopersonen eingehalten werden, beispielsweise bei Personen mit gerinnungshemmender Medikation, schweren Krankheiten an Herz und Lunge oder mit schweren allergischen Reaktionen auf andere Impfungen. (ney/Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung)