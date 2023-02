Zukunft der Rüdenauer Turnhalle liegt den Bürgern am Herzen

Gemeinderat Rüdenau in Kürze

Rüdenau. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Rüdenauer Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst.

Schießanlage: Rudolf Herkert erkundigte sich in der Bürgerfragestunde, ob es schon Ergebnisse gebe wegen der blei- und anti­mon­hal­ti­ge Schrot­muni­ti­on, die aufgrund der Schieß­an­la­ge des Baye­ri­schen Jagd­schutz­ve­r­eins (BJV) Mil­ten­berg im Mil­ten­ber­ger Stadt­teil Main­bul­lau im Wald liege. Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann erklärte daraufhin, dass man sich derzeit um die Abgrenzung des Ganzen bemühe. Es im Januar eine Sitzung im Landratsamt gegeben habe. Es allerdings noch keine weiteren Schritte gebe. Das Gutachten habe vorgeschlagen den Wald zu kalken, da der Kalk das Blei binde. Die kommende Woche habe sie eine weitere Sitzung mit Bürgermeister Thomas Münig von Kleinheubach, denn Kleinheubach beteilige sich mittlerweile auch. Sie könne den Frust verstehen, denn ihr ginge es hundertprozentig genauso. Es sei ein Fass ohne Boden, was dort passiere, so Wolf-Pleßmann abschließend.

Verschuldung: Armin Herkert fragte während der Bürgerfragestunde, wie hoch sich die Gemeinde verschulden könne und genauer, ob Rüdenau fünf Millionen Euro stemmen könnte. Kämmerin Sabine Geutner antwortete, dass geschaut werde, welche Einnahmen die Gemeinde habe und ob eine solche Summe getilgt werden könne. Bei 20.000 bis 30.000 Euro, die Rüdenau pro Jahr etwa für Investitionen zurücklege, könnten fünf Millionen Euro nicht aufgenommen werden. Allerdings spielten dabei immer viele Faktoren mit rein und die Frage könne daher nicht so einfach beantwortet werden. Herkert sah daraufhin "riesen große Probleme" auf den Ort zukommen mit Objekten wie der Turnhalle und dem Feuerwehrhaus, die beide in die Jahre gekommen sind.

Mobilfunk: Gemeinderat Christof Farrenkopf erkundigte sich, ob es Neuigkeiten bezüglich des Mobilfunks gebe. Bürgermeisterin Wolf-Pleßmann erklärte, dass der Fernsehsender bereits ertüchtigt sei und die Deutsche Telekom Technik nach wie vor keinen neuen Mast baue. Lediglich auf eine Dachfläche ginge, falls eine Passende zur Verfügung gestellt werde.

Feuerwehr: Einstimmig bestätigte der Gemeinderat die Wahl des Feuerwehrkommandanten Martin Straub und dessen Stellvertreter Alexander Balles für die nächsten sechs Jahre. jel