Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"Zukunft denken" im Kreis Miltenberg: Wie gelingt das nachhaltige Leben?

Neue Serie startet

Spessart bei Rothenbuch aus der Luft

Ir­gend­wie war es schon ein­mal ein­fa­cher, an­stän­dig zu le­ben. Zu­min­dest ge­fühlt. Heu­te lau­ern übe­rall er­ho­be­ne Zei­ge­fin­ger, wie es bes­ser, nach­sich­ti­ger, eben nach­hal­ti­ger geht. Fin­den die ei­nen. Zu­g­leich war es sel­ten so ein­fach, gut zu le­ben. Fin­den die an­de­ren. Nach­hal­tig­keit boomt. Sie hat sich zu ei­nem po­si­ti­ven Le­bens­s­til ge­mau­sert, ist hipp, war sel­ten so un­dog­ma­tisch. Mit ei­nem sch­lech­ten Ge­wis­sen oder mi­li­tan­tem Ver­zicht hat sie längst nichts mehr ge­mein.

Im­mer mehr Men­schen macht es Spaß, mög­lichst nach­hal­tig zu es­sen, zu woh­nen, zu ar­bei­ten, zu rei­sen. Doch was be­deu­tet das ei­gent­lich: nach­hal­tig zu le­ben? Und wie nach­hal­tig ist ei­gent­lich der Land­kreis, sei­ne Fir­men, der Tou­ris­mus? Die­sen Fra­gen wid­men wir uns ab so­fort – in un­se­rer neu­en Se­rie »Zu­kunft den­ken«.

Doch von vorne. Was ist Nachhaltigkeit? Als Begründer des Prinzips gilt Carl von Carlowitz (1645 bis 1714). Der sächsische Oberberghauptmann forderte - angesichts einer drohenden Rohstoffkrise - 1713, dass nur so viel Wald abgeholzt wird, wie innerhalb kürzester Zeit wieder nachwächst. Er stieß damit auf offene Ohren, legte damit nicht weniger als die Basis der Forstwirtschaft. Sie gilt bis heute.

Mehr noch: Dass wir unter Nachhaltigkeit einen schonenden und respektvollen Umgang mit Ressourcen verstehen, ist letztlich auch dem Waldexperten zu verdanken. Bis sich dieses Prinzip in der Mitte der Gesellschaft etablierte, sollten allerdings noch viele Jahre ins Land ziehen. Der Duden beschreibt Nachhaltigkeit als ein »Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann«. Es geht darum, Rücksicht auf nachfolgende Generationen zu nehmen.

Wochenmarkt, Schloßplatz: Treffen mit Jochen Grimm von der Fischerei Grimm wegen Marktfest. Karotten, Gemüsestand © Harald Schreiber Bildunterschrift 2017-09-13 --> Knackig: Karotten aus der Region gehören zu Erntedank einfach dazu.

Doch Nachhaltigkeit ist mehr. Neben ökologischen gibt es auch ökonomische und soziale Aspekte: Das legt das Drei-Säulen-Modell nahe. Es ist in den 1990er Jahren entstanden, mittlerweile Leitprinzip vieler Staaten und Unternehmen. Demnach kann nachhaltige Entwicklung nur gelingen, wenn die drei Aspekte gleichberechtigt und gleichwertig zueinander stehen.

Hunger, Bildung, Arbeit

Es geht also um mehr als nur den Wald, mehr als nur um Umweltschutz. Es geht darum, Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen, Hunger zu bekämpfen, Bildung zu bieten, Vermögen zu verteilen. Es geht um Gesundheit, Chancengleichheit, die Inklusion von Minderheiten. Es geht um optimierte Betriebsabläufe, fairen Handel, faire Arbeitsbedingungen.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben - bei vielen Unternehmen, Parteien, Staaten. »Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ist das Leitprinzip der Politik der Bundesregierung«, steht auf der Internetseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Deutschland setzt die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen um. Deutschland bemüht sich, Bayern bemüht sich, der bayerische Untermain bemüht sich. So auch der Landkreis Miltenberg.

Landrat Scherf: »Nachhaltigkeit soll und muss Grundlage aller Entscheidungen sein

»Nachhaltigkeit soll und muss Grundlage aller Entscheidungen sein«, sagt Landrat Jens Marco Scherf. Sie sei einer der Grundsätze der Kreisentwicklung. Bereits sein Vorgänger Roland Schwing habe sie beachtet. Was sich jedoch im Laufe der Zeit geändert habe, sei die Gewichtung und das Verständnis des Grundsatzes der Nachhaltigkeit.

Auch aus der Ferne gut zu erkennen: der Windpark Hainhaus bei Lützelbach, gesehen von der Odenwaldhöhe bei Boxbrunn aus. Er soll nun weiter wachsen. Archivfoto: Ralf Hettler

Scherf hält als Grünen-Politiker die Nachhaltigkeitsfahne hoch: »Der Anspruch der Nachhaltigkeit, also Entscheidungen so zu treffen, dass diese auch den Generationen unserer Kinder und Enkelkinder eine gute Lebensgrundlage garantieren, ist der dominierende Grund, weshalb ich in die Politik gegangen bin und mich im Jahr 2014 als Landrat beworben habe.«

Neue Klimabilanz für den Landkreis

Nun aber mal genug der schönen Worte, reden wir Tacheles: Was hat der Kreis denn bisher genau unternommen? Scherf zählt auf. Seine Liste ist lang, aber lange nicht vollständig, wie er mitteilt. Da sei zum Beispiel die Stärkung des Landschaftspflegeverbands Miltenberg, das Einberufen eines Runden Tischs zum Artenschutz, die Gründung einer Nahverkehrsgesellschaft, die Besetzung der Naturschutzbehörde durch eine dritte Fachkraft, das aktuell erfolgreiche Herangehen an die Idee eines Biosphärenreservats.

Nicht zuletzt bereite das Landratsamt eine neue Klimabilanz für den Landkreis und die Region Bayerischer Untermain vor, »um ergänzend auf Basis der neuen gesetzlichen Grundlagen durch die Klimaschutzziele in Bayern, Deutschland und Europa den Maßnahmenkatalog des Klima- und Energiekonzepts der Region neu zu schreiben«.

Photovoltaik-Anlage bei Obernburg

Und dann sind da noch die vielen kleinen und großen, die vielen sichtbaren und unsichtbaren Projekte im Kreis: die Blühstreifen an den Straßenrändern, der Einsatz von E-Autos im Fuhrpark des Landratsamts, der Ausbau des Radwegenetzes, die Taktverdichtung des Busverkehrs, der Bau des Wertstoffhofs in Bürgstadt mit Photovoltaik-Anlage zur Eigenstromversorgung oder die Schaffung eines Wärmenetzes in Miltenberg zur Versorgung des Schulzentrums Miltenberg-Nord mit Abwärme der Papierfabrik der Fripa.

Firmen halten Nachhaltigkeitsfahne hoch

Damit ist eine weitere Baustelle angesprochen, die beim Thema Nachhaltigkeit wichtig ist: die Unternehmen. Wir haben mehrere Firmen im Kreis angesprochen. Verraten sei: Viele bekannte Unternehmen der Region wie Wika, Josera oder Fripa treibt das Thema Nachhaltigkeit um - auch schon länger.

Manche Firmen im Kreis übernehmen dabei eine Vorreiterrolle: Oswald Elektromotoren aus Miltenberg hat zum Beispiel im Jahr 2017 den angesehenen Deutschen Umweltpreis gewonnen. Hemmelrath Technologies baut aktuell in Erlenbach eine Fabrikhalle, die sich vollständig recyceln lässt. Der Weg der Firmen in eine nachhaltige Zukunft stellt diese aber auch vor Herausforderungen, die wir in unserer Serie beleuchten.

Weihnachten nicht zur Konsumorgie werden lassen

Nicht zuletzt dreht sich unsere Serie »Zukunft denken« um den Alltag von uns Kreisbewohnern - und die Frage, was wir tun können für mehr Nachhaltigkeit. Wir holen uns Tipps bei Stefanie Fath, Inhaberin des Unverpackt-Ladens in Mönchberg, wie es gelingen kann, Weihnachten nicht zur Konsumorgie ausarten zu lassen. Mit der Sulzbacherin Julia Woller, der stellvertretenden Vorsitzenden der Kreisgruppe Miltenberg des Bund Naturschutz, sprechen wir darüber, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck mit einfachen Mitteln schmälern können. Bei Hoteliers und Tourismusmanagern aus der Region erkundigen wir uns, wie nachhaltiger Tourismus aussieht. Und mit Zentec-Geschäftsführer Marc Gasper kommen wir ins Gespräch, um herauszufinden, wie ein nachhaltiger Kreis Miltenberg in Zukunft aussehen könnte.

Kathrin Wollenschläger

Erzählen Sie uns: Wie nachhaltig leben Sie? Wie nachhaltig leben Sie? Versuchen Sie, auf Fleisch oder das Flugzeug zu verzichten? Fahren Sie E-Auto, leben Sie möglichst müllfrei, haben Sie Solarplatten auf dem Dach? Wie wichtig ist Ihnen, nachhaltig zu leben? Warum ist es Ihnen wichtig? Oder eben auch nicht? Lassen Sie uns teilhaben, schreiben Sie uns: per E-Mail an sekretariat.obernburg@main-echo.de oder per WhatsApp an 01 75 / 2 91 03 83. (kwo)