Gemeinsames Ziel: Zugang zur Wildenburg sichern

Stadtrat in Kürze

Umbau Gewölbekeller: Einstimmig sagte das Gremium Ja zur Nutzungsänderung eines Gewölbekellers in der Schenkgasse in einen Gastronomiebetrieb. Hier sollen ein Gastraum mit Theke, eine kleine Aufbereitungsküche und Toiletten entstehen. Betrieb soll nur bei bestimmten Veranstaltungen wie Märkten sein.

Städtepartnerschaft mit Ukraine: Soll Amorbach eine Städtepartnerschaft mit einer Kommune in der Ukraine eingehen? Diesen Antrag stellte Berthold Jansen im Stadtrat, denn dies sei ein Beitrag für den Aufbau eines gemeinsamen Europas. Städtepartnerschaften seien prinzipiell gut, so das Gremium, müssten aber aktiv gelebt werden. In der Partnerschaft mit dem französischen Vic-sur-Cère habe sich in den letzten 30 Jahren nichts getan, so Bürgermeister Peter Schmitt. Die Realschule habe vorgeschlagen, die Städtepartnerschaft ordentlich zu beenden und stattdessen eine mit einer Gemeinde nahe der deutsch-französischen Grenze einzugehen. In der Amorbacher Verwaltung war man der Meinung, dass die Rahmenbedingungen für deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften durch eine höherrangige Verwaltungsorganisation wie etwa dem Bezirk Unterfranken ausgestaltet werden sollten. Für Bernhard Springer und Clemens Baier (beide CSU) sowie Wolfgang Härtel (SPD) stand fest, dass solche Partnerschaften erst im privaten Bereich beginnen und sich bewähren müssen. Dieser Meinung schloss sich das Gremium an.

Bürgerversammlungen: Die Bürgerversammlung für die Kernstadt kündigte der Bürgermeister für Montag, 12. Dezember, 19.30 Uhr in der Schulz-Halle an, die Versammlungen in den Ortsteilen sind für Januar 2023 terminiert. Eine Seniorenversammlung ist für Freitag, 16. Dezember, 15 Uhr, im Café Schlossmühle geplant.

Gedanken zu Weihnachten: In seiner Ansprache zum Weihnachtsfest stattete der Bürgermeister allen Dank ab, die sich für die Stadt Amorbach und ihre Stadtteile engagieren. Das neue Jahr werde viele Herausforderungen bringen, aber man werde diese meistern, wenn man sich nicht auseinanderdividieren lässt. Angesichts der großen Hilfsbereitschaft in Amorbach sehe man, wie wichtig Engagement und Ehrenamt sind, so Peter Schmitt. Die Projekte in Amorbach werde man dynamisch weiterführen, versprach er und bat alle, aufeinander aufzupassen.