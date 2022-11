Züge der Westfrankenbahn wenigstens einigermaßen pünktlich

Zwischenruf

Vor vorschneller Kritik an der Westfrankenbahn sollte man sich hüten. Was den Bahnverkehr im Taubertal und in Hohenlohe behindert und die Reisenden verärgert, hat andere Ursachen. Zu nennen ist einmal die veraltete Infrastruktur, die die Westfrankenbahn vorgefunden hatte und jetzt nach besten Kräften nach und nach modernisiert, was aber zwangsläufig zu baubedingten Störungen führt. Ein Sorgenkind ist auch der Knotenbahnhof Lauda. Hier klappt es oftmals nicht mit den wechselseitigen Anschlüssen und mit der Reisendeninformation. Auch wenn die Westfrankenbahn nicht die Verursacherin ist, fließt der Ärger der Reisenden doch in deren Urteil über die Gesamtzufriedenheit ein.