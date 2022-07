Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sanierung der Berufsschulen im Kreis Miltenberg: Zoff statt Baubeginn

Landrat Scherf warnt vor "schädlichem Vokabular"

Miltenberg 13.07.2022 - 11:37 Uhr 2 Min.

Die Sitzung des Bauausschusses gab davon einen ersten Vorgeschmack. Hörbar verstimmt kommentierte Scherf eine Pressemitteilung der CSU-Fraktion, in der von einer Preisexplosion die Rede war.

Die »Richtigstellung« des Landrats zeigte jedoch, dass es weniger um Zahlen und Fakten als um Worte und Wirkung ging. Fakt ist, dass 2019 bei der Verabschiedung des Schulbauprogramms III Kosten von rund 62 Millionen Euro im Raum standen. Inzwischen liegt man bei 82 Millionen Euro. Zusätzlich warnt das Kreisbauamt, dass es in der derzeitigen frühen Planungsphase noch eine Schwankungsbreite von 30 Prozent gebe, um die das Projekt teurer, aber eben auch billiger werden könne.



Scherf mahnt zur Besonnenheit

In der kritisierten Pressemitteilung hatte auch CSU-Fraktionssprecher Armin Bohnhoff diese Zahlen genannt, aber eben mit dem plakativen Etikett »Preisexplosion« versehen und gewarnt, dass die Kosten »massiv aus dem Ruder« zu laufen drohen. Die Sanierung der Berufsschulen, sagte Scherf dazu, werde eine große Herausforderung für den Kreis und bat deshalb alle Fraktionen besonnen und gelassen an das Thema heranzugehen und auf »schädliches Vokabular« zu verzichten.

Ob die Bürger allerdings mit dem vom Landrat bevorzugten Begriff »Flächenexplosion« mehr anfangen können, darf bezweifelt werden. Die Berufsschule hatte in den laufenden Planungen einen deutlich höheren Raumbedarf angemeldet, der jetzt Gegenstand der Verhandlungen mit der Regierung von Unterfranken über die Förderung ist. Kreisbaumeister Andreas Wosnik nannte deshalb die Kostendebatte auch verfrüht: »Lassen wir doch erst die Regierung drauf schauen«, empfahl Wosnik.

Für eine Verschärfung des Tons sorgte aber noch Marion Becker (Grüne), die Bohnhoff und seinen Fraktionskollegen Siegfried Scholkta vorwarf, sich ständig »als Controller aufzuspielen«. Was dann Scholtka zu einer giftigen Replik veranlasste. Bohnhoff verteidigte die kritisierte Pressemitteilung mit den Worten: »Eine Mehrung von 20 Millionen Euro ist schon eine Veränderung, auf die man aufmerksam machen darf.«



Weit hinter Fahrplan

Ganz unabhängig von der unerfreulichen Kostenentwicklung ist die Sanierung der Berufsschulen auch zeitlich ins Hintertreffen geraten. Die Verhandlungen mit der Regierung über das Bauprogramm laufen seit Jahren, sind aber von einem Abschluss weit entfernt. Der Fahrplan aus dem Jahr 2019 hatte einen Baubeginn für Sommer 2022 in Aussicht gestellt. 2026 sollte dann alles fertig sein. Daran ist nicht zu denken.

Zum Schulbauprogramm III gehören noch die Sporthallen der Gymnasien in Miltenberg und Erlenbach, die ebenfalls grundlegend erneuert werden müssen. Auch der Start dieser Vorhaben hat sich verzögert. Vorangekommen ist immerhin der Neubau einer Zweifachturnhalle für die Main-Limes-Realschule in Obernburg. Hier wurde laut Kreisbaumeister Wosnik jetzt das Ausschreibungsverfahren gestartet. Ein Generalübernehmer soll das Projekt verwirklichen.

