Ziemlich beste Freunde

Jahrestag: Städtepartnerschaft zwischen Erlenbach und Saint-Maurice besteht 25 Jahre - Zwei Stelen enthüllt

Erlenbach a.Main 25.07.2022 - 18:17 Uhr 1 Min.

Die Schwestern Frieda und Sophia Monert enthüllen die Stelen zur Feier der 25 Jahre andauernden Freundschaft zwischen Erlenbach und Saint-Maurice. Die Bürgermeister Michael Berninger (links) und Philippe Bourdajaud applaudieren. Foto: Ruth Weitz

Es galt, die 25-jährige Städtepartnerschaft mit der französischen Kommune Saint-Maurice zu feiern und andererseits mit der zweiten Stele an die 1971 geknüpfte Freundschaft mit Erlenbach am Zürichsee zu erinnern.

Im Mittelpunkt des umfangreichen Programms stand die 25-jährige Städtepartnerschaft mit Saint-Maurice, die seit 1996 besteht, bedingt durch die Corona-Einschränkungen aber erst in diesem Jahr mit einer Delegation aus Frankreich gefeiert werden konnte.

Die französischen Freunde waren bereits am Freitag angereist und hatten sich zu einem geselligen Beisammensein mit Bürgermeister Michael Berninger und Stadtratsmitgliedern in der Aula der Dr.-Vits-Schule getroffen. Das ganze Wochenende über fanden Programmpunkte mit Gottesdienst und Konzerten statt. Den Abschluss bildete das hochkarätige Konzert der churfränkischen Philharmonie, bestehend aus Musizierenden der Musikschulen Erlenbach und Obernburg, am Samstagabend.

In seiner kurzen Ansprache am Saint-Maurice-Platz erinnerte Berninger daran, dass vor fünf Jahren die ersten Stelen auf dem Platz angebracht wurden. Damals sei das 20-jährige Bestehen der deutsch-französischen Freundschaft Anlass gewesen. Er betonte die regen Aktivitäten beider Kommunen über die Jahre hinweg, die die Freundschaft gefestigt hätten.

Schwestern enthüllen Stelen

Bereits zum zehnjährigen Bestehen 2006 hatte ein exponiertes Denkmal, eine auf einer Bank sitzende französische Familie, dort seinen Platz gefunden. Wie auch 2020 war stellvertretender Bürgermeister Philippe Bourdajaud aus Saint-Maurice mit einer Delegation in die Partnergemeinde nach Unterfranken gekommen und überbrachte Grußworte aus Frankreich. Übersetzt wurden die Ansprachen vom Deutschen ins Französische und umgekehrt von Stadträtin Lisa Dyroff.

Den kirchlichen Segen sprachen die beiden Geistlichen Franz Kraft von der katholischen Kirche und Gregor Kreile von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Die beiden Schwestern Frieda und Sophia Monert hatten das Privileg, die beiden Sandsteinsäulen zu enthüllen.

