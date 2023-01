Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ziel: Netzwerk zum Schutz bedrohter Tierarten

Naturpark Spessart fordert Sofortmaßnahmen bei Treffen mit Experten im Landratsamt Miltenberg

24.01.2023 - 11:37 Uhr < 1 Min.

Thymian-Ameisenbläuling: Im Spessart heimisch, aber bedroht.

Zu dem Treffen waren laut Mitteilung des Vereins Naturpark 16 Teilnehmer gekommen. Vertreten waren die Untere Naturschutzbehörde, der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, der Landschaftspflegeverband, der Geo-Naturpark Odenwald, Artenkenner und Landrat Jens Marco Scherf.

Rückgang bei Populationen

Der Klimawandel und das Verschwinden der Lebensräume setzen den Arten zu, darin waren sich alle einig. Bei Vorstellung der regionalen Naturschutzprojekte und -kartierungen mussten die Experten bei vielen Tierarten einen massiven Rückgang der Populationen feststellen. »Insekten und Amphibien sind besonders betroffen«, wird Torsten Ruf in der Mitteilung zitiert.

Die Fachleute hätten sich daher auf ein regelmäßiges Monitoring für die Zielarten aus diesen Gruppen geeinigt, informiert der Naturpark Spessart. Durch eine systematische Erhebung und Kontrolle der Bestände im Spessart würden Veränderungen der Populationen künftig zeitnah auffallen; bisher seien viele Arten nur unregelmäßig untersucht worden. Zu diesen Zielgruppen gehörten beispielsweise die drei im Spessart heimischen Ameisenbläulingsarten, die Gelbbauchunke und der kleine Heidegrashüpfer.

Aus den Kartierergebnissen werden dann die aktuelle Verbreitung und der Handlungsbedarf abgeleitet. Dazu gehören auch Sofortmaßnahmen zum Erhalt von Populationen, die bereits dieses Jahr umgesetzt werden sollen. Die Ergebnisse werden Ende 2023 im gleichen Kreis präsentiert, um weitere Maßnahmen zu planen.

Regionale Zusammenarbeit

Ein ähnliches Treffen wie im Landratsamt Miltenberg habe vor einigen Wochen in Aschaffenburg stattgefunden, heißt es in der Mitteilung. Auch hier hätten sich Naturschutzakteure aus Kreis und Stadt Aschaffenburg auf eine engere Vernetzung geeinigt, um den regionalen Artenschutz zu stärken. Zudem habe ein Abstimmungsgespräch in Main-Spessart mit dem Landschaftspflegeverband und der unteren Naturschutzbehörde stattgefunden.