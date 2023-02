Ziel: Möglichst viel Wohnraum für Kleinwallstadt schaffen

Gemeinderat in Kürze

Glasfaserausbau: Die GlasfaserPlus GmbH wird im März mit dem Glasfaserausbau im Ort beginnen. Hierzu gibt es am 14. März eine Online-Infoveranstaltung und am 21. März einen Info-Abend in der Wallstadthalle. Außerdem wird durch die ausführende Firma Circet Deutschland GmbH im Ortskern ein Bürger-Info-Büro direkt am Alten Rathaus im ehemaligen Geschäft von Optik Wichert eingerichtet.

Kommunalwald: Im Rahmen der Zwischenrevision zur Forsteinrichtung waren auch die Stilllegungsflächen im Gemeindewald ein Thema. Dabei wurden die vorgeschlagenen Flächen grundsätzlich bestätigt. Die Fläche am Wolfschling wurde als Kompromiss bis zum Weg vergrößert. In der Hofstetter Waldabteilung Buch wurde zusammen mit dem Förster und dem Umweltbeauftragten Matthias Staab bei einem Ortstermin die dortige Fläche optimiert. Alle Flächen sind jetzt eingemessen und kartiert.

Informationen: Bürgermeister Thomas Köhler gibt bekannt, dass im PlattenbergBad das vorhandene Kassensystem auch aus steuerrechtlichen Gründen digitalisiert wurde. Im vergangenen Jahr wurde in der Denninger Straße in Hofstetten der Platz neu gestaltet. Mit der Installation einer nostalgischen Lampe durch das Bayernwerk ist die Umgestaltung jetzt abgeschlossen.

Wallstädter Höfe: Bei einem Ortstermin mit Johannes Hemmelmann, Sachbearbeiter bei der Regierung von Unterfranken für Städtebauförderung, wurde das weitere Vorgehen beim Projekt Wallstädter Hofe besprochen. Ortsplaner Rainer Tropp hatte dazu eine Planung erstellt, wonach in einem weiteren Schritt das Pflaster im Rathaushof ausgetauscht und dem des Lesehofs angepasst werden soll. Der Fahrradunterstand entsteht nördlich des Rathauses und die Sitzgruppe vor dem Rathaus wird neu gestaltet. An den südlichen Mauern sollen Spaliere für Pflanzen entstehen und eine Begrüßungstafel "Wallstädter Höfe" errichtet werden. An der Ortsmauer östlich der Marktschule, an einem Hauptzugang bestehen massive Betonreste aus früheren Zeiten, die aus optischen Gründen beseitigt werden müssten. Diese geplanten Maßnahmen wurden gutgeheißen, eine Förderung des Projekts in Höhe von 60 Prozent wurde zugesagt.

Neuanschaffung: Der Hausmeister der gemeindlichen Immobilien benötigt zur Erfüllung seiner Tätigkeit ein Fahrzeug. In nichtöffentlicher Sitzung wurde beschlossen, dass ein solches angeschafft und die notwendigen Mittel dazu im Haushalt 2023 bereitgestellt werden soll.

Verkaufsoffene Sonntage: Mit einer Gegenstimme wurde die Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntagen im Markt Kleinwallstadt geändert. Gewerbetreibende dürfen ihre Geschäfte jetzt öffnen an den Bauherrensonntagen, im Regelfall am dritten Sonntag im Januar, und am ersten Sonntag im November, aus Anlass des Herbstmarktes am zweiten Sonntag im September und am Frühlingsmarkt im Regelfall am zweiten Sonntag im Mai.

Industriegebiet Dommerich: Nach der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange ergaben die eingegangenen Stellungnahmen keine kritischen Anmerkungen zu den Erweiterungsplänen. Vorgebrachte Einwände werden beachtet und aktuellere Vorschriften eingearbeitet. Bei einer Versuchsmessung wurde ermittelt, dass Löschwasser in ausreichender Menge vorhanden ist. Den Ausführungen wurde ebenso wie dem Satzungsbeschluss einstimmig zugestimmt.