Ziel: Leitsystem für Blinde sicherer machen

Scherf weist auf Beratungsangebot für Kommunen im Kreis Miltenberg hin

Miltenberg 18.09.2022 - 16:24 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme:

Aufmerksamkeitsfelder, auf denen Poller stehen, können gefährlich für Blinde und Sehbehinderte werden. Foto: Werner Reuling

»Daraus kann man nur lernen«, kommentiert Landrat Jens Marco Scherf die unglücklich ausgeführten Bodenmarkierungen der Stadt Miltenberg, die Blinde und Sehbehinderte mit nicht der Norm entsprechenden Noppenfeldern auf Poller hinweisen will. Das sei gut gemeint gewesen, allerdings entspreche die Ausführung nicht der Din-Norm. Fachleute sind sich jedoch einig, dass die Elemente des Bodenleitsystems (BLS) korrekt ausgeführt werden müssen, um Blinde und Sehbehinderte unterstützen zu können.

Komplexes Leitsystem wichtig

»In komplexen Leitsystemen erreichen Blinde durchaus ein zügiges Tempo der Fortbewegung«, hat Innenarchitektin Claudia Gerstner von der Beratungsstelle Barrierefreiheit der Architektenkammer auf eine Anfrage von Nadja Schillikowski, Inklusionsbeauftragte des Landkreises, geantwortet. An der fraglichen Stelle in Miltenberg sei jedoch »kein komplexes Leitsystem zu erkennen«. Daher könne ein blinder Mensch die Überquerung an dieser Stelle nur »lernen« und werde das Aufmerksamkeitsfeld dot nur über tastendes (langsames) Suchen mit dem Langstock finden.

Ob und wie in Miltenberg in dem vorliegenden Fall zurückgebaut werden sollte oder müsste, sei Sache der Stadt. Es müsse abgewogen werden, wie notwendig einerseits die Poller für die Verkehrssicherheit seien, und wie gefährlich sie möglicherweise für Blinde sind, teilt Bürgermeister Kahlert mit, der diese Frage gerne mit Claus Albert vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) diskutieren würde.

Beratungsangebot nutzen

»Man sieht daran, wie komplex Inklusion ist«, sagt Landrat Scherf. Natürlich könne die Stadt nicht kurzfristig alles zurückbauen. Auf jeden Fall wolle er jedoch die Bürgermeister im Landkreis auf das Thema hinweisen und ihnen Claus Albert vom BBSB vorstellen. Er ist ehrenamtlich als ausgebildeter Berater für Bauliche Barrierefreiheit tätig und Ansprechpartner für Stadt und Kreis Aschaffenburg sowie den Landkreis Miltenberg. Den Kontakt herzustellen sei nun Aufgabe der neuen Inklusionsbeauftragten. Nadja Schillikowski sei ohnehin dabei, ein Netzwerk für Inklusion aufzubauen.

Andrea Hammerl