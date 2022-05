Ziel ist das selbstverständliche Miteinander aller Menschen

Inklusion: Netzwerk im Kreis Miltenberg will Impulse geben - Referent Kiesel nennt Arbeit, Wohnen, Schule und Politik als Handlungsfelder

Miltenberg 10.05.2022 - 19:08 Uhr 2 Min.

Für Holger Kiesel muss sich in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Schule und politische Teilhabe noch einiges tun, um Inklusion voranzubringen. Foto: Landratsamt Miltenberg

Tatkräftig unterstützt von Nadja Schillikowski, kommunale Inklusionsbeauftragte des Kreises, wollen die Akteure laut Mitteilung des Landratsamts mithelfen, damit Menschen mit Beeinträchtigungen gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht wird.

35 Teilnehmer

Beim Auftakttreffen am vergangenen Freitag im Landratsamt zeigten 35 Teilnehmer von Lebenshilfe, AWO, Schulamt, Frühförderstellen, Selbsthilfeförderung, VdK, Vereinen und weiteren Organisationen, dass ihnen das Thema am Herzen liegt. Landrat Jens Marco Scherf schickte voraus, im Landratsamt habe man 2021 eine Teilzeitstelle geschaffen, um der Aufgabe der Inklusion besser gerecht zu werden und Strukturen zu schaffen, damit jeder Mensch Teil der Gesellschaft sein könne.

Referent war Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Der gelernte Journalist, der aufgrund einer spastischen Lähmung im Rollstuhl sitzt, fokussiert sich auf vier Themen: Arbeit, Wohnen, Schule und politische Teilhabe. Für Kiesel ist es wichtig, Menschen mit Behinderung einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt zu eröffnen. Noch immer gebe es in Bayern 7000 Unternehmen, die keine Schwerbehinderten beschäftigen, »eine erschreckende Zahl.« Es gelte, diesem Personenkreis mehr zuzutrauen und auch ein mögliches Scheitern zuzugestehen: »Scheitern ist unangenehm, aber wichtig für das Leben«, ist er überzeugt.

Auch beim Wohnen sei man noch weit entfernt von dem, was nötig sei. Kiesel spricht sich für individuelle Wohnformen aus, die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Auch kleine inklusive Initiativen müssten besser gefördert werden, meint er. »Vieles scheitert aber leider an den Finanzen und der Bürokratie«, hat er in so manchem Gespräch erfahren.

Das Thema Schule müsse man ebenfalls neu denken, fordert er das Herangehen an Klassengrößen, Unterrichtsformen und Personalausstattung. Dabei gehe es nicht um Sonderleistungen für eine kleine Minderheit, »davon profitiert jeder einzelne Schüler.« Inklusion müsse möglichst früh beginnen, denn sie werde mit jedem Jahr schwieriger.

Für Holger Kiesel ist die politische Teilhabe ebenso wichtig, denn auch Betreute dürften wählen. Behinderte müssten in Parteien, Parlamenten und Gremien ausreichend repräsentiert sein. Sie müssten aber motiviert werden, sich politisch einzubringen, so Kiesel, denn sie hätten Expertisen in unterschiedlichen Feldern - weit über das der Behinderung hinaus.

Kiesel fände es gut, wenn sich Kandidaten in Wahlkämpfen in Behinderteneinrichtungen Diskussionen stellen würden. Es gehe darum, rund 19.000 Menschen in Bayern als Neuwähler zu gewinnen, so Kiesel. Er kritisiert zudem, dass Stimmzettel für Menschen mit Behinderung »meist eine Katastrophe« seien, deswegen müsse es das Ziel sein, die Wahlen möglichst barrierefrei zu gestalten.

Die Gäste beim Auftakttreffen des Netzwerks nutzten nach dem Vortrag laut Mitteilung des Landratsamts rege die Gelegenheit, sich kennenzulernen und sich auszutauschen.

Kontakte: Holger Kiesel und Nadja Schillikowski Holger Kiesel, Behindertenbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Winzererstraße 9, 80797 München, Tel. 089 1261-2799, Fax: 089 1261-2453, per Mail über ein Formular im Internet unter www.behindertenbeauftragter.bayern.de/ Nadja Schillikowski, kommunale Inklusionsbeauftragte des Landkreises Miltenberg, ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr unter Tel. 09371 501-551 sowie per E-Mail unter Nadja.Schillikowski@lra-mil.de erreichbar. ()