Ziel: Inklusion und Hilfe in allen Lebensbereichen

Netzwerk im Landkreis Miltenberg - AWO-Einrichtungen stellen sich und ihre Angebote vor

Miltenberg 27.09.2022 - 16:10 Uhr 2 Min.

Die Mitglieder des Inklusionsnetzwerks stellen sich dem Fotografen. Im Tagungszentrum der Arbeiterwohlfahrt, wo sich die Mitglieder des Inklusionsnetzwerks trafen, stellte die AWO ihre Hilfsangebote vor.

Hilfe für die Seele

Bettina Ruf stellte die Beratungsstelle für seelische Gesundheit vor. Jederzeit können sich hier Menschen ab 18 Jahren mit ihren Notlagen an drei Ansprechpartner für Gespräche, Beratung und sonstige Hilfen wenden. Besonders attraktiv sei dieses vom Bezirk Unterfranken finanzierte Angebot der AWO, da die Wartezeit bei Psychiater und Psychotherapeuten derzeit mehrere Monate beträgt und sich die AWO-Wegbegleitung über mehrere Monate hinziehen darf. Derzeit betreue man über 500 Fälle, auch Angehörige können kommen. Froh sei man laut Ruf über die Krisenhotline 0800 6553000, wo jeder rund um die Uhr Hilfe bekommen kann:

Jolanta Körbel ist bei der AWO für die Betreuung von Menschen zuständig, die in ihren Wohnungen oder Wohngemeinschaften leben und ambulante Unterstützung zur Bewältigung des Alltags brauchen. 19 Mitarbeitende kümmern sich um fast 100 Klientinnen und Klienten. Bedingung für diese Hilfe ist eine psychiatrische Diagnose. Freiwillige Helfer unterstützen die Hauptamtlichen bei Einkäufen, Arztbesuchen und Behördengängen. Neue Freiwillige werden gesucht. Interessierte können sich unter https://www.awo-unterfranken.de/einrichtungen/betreutes-wohnen-miltenberg/ melden.

Den Tag strukturieren

Der Leiter des Tagungszentrums, Karol Piotrowski, stellte das Zentrum und das darin untergebrachte inklusive Café Artrio vor. Menschen, die arbeits- oder erwerbsunfähig sind und seelische Probleme haben, können hier einen strukturierten Tag verbringen und diversen Beschäftigungsmöglichkeiten ausprobieren. Auch bekommen sie Zugang zu diversen Praktikumsmöglichkeiten mit dem Ziel, Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Dazu soll auch demnächst ein sogenannter Zuverdienstbetrieb eröffnet werden.

Das Café Artrio sei für alle an der Gastronomie Interessierten eine gute Möglichkeit der Erprobung und biete allen Bürgern eine Möglichkeit, gut und günstig Mittag zu essen und gleich ein wertvolles Projekt zu unterstützen (https://www.awo-unterfranken.de/einrichtungen/tageszentrum-fuer-seelische-gesundheit-und-artrio-das-hofcafe-miltenberg/cafe-artrio.html)

55 Selbsthilfegruppen im Kreis

Eine weitere wertvolle Einrichtung für Menschen mit mannigfaltigsten Problemen sind die rund 55 Selbsthilfegruppen im Landkreis, die von Julia Körbel (Landratsamt) begleitet werden. Hilfen dabei sind etwa Raumbereitstellung, Erstellung von Broschüren und Gespräche bei Konflikten (Infos unter https://www.landkreis-miltenberg.de/Bildung,Soziales-Gesundheit/Gesundheitsamt/Selbsthilfefoerderung.aspx).

Wer bei der Jobsuche Hilfe braucht und bis 25 Jahre alt ist, ist bei der Jugendjobagentur richtig. Roman Zimmermann und Anke Gerlach gehen individuell auf Jobsuchende ein und versuchen, einen Weg in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis zu finden.

Konzeptionelles Arbeiten

Nadja Schillikowski, Inklusionsbeauftragte des Landkreises, freute sich über den guten Besuch der Veranstaltung, die Beiträge, die rege Beteiligung und Diskussion. Das nächste Treffen ist geplant für den 21. April 2023; der Gastgeber wird noch gesucht.

Schillikowski ist das konzeptionelle Arbeiten im Netzwerk wichtig, was durch Installation einer Steuergruppe und von Arbeitsgruppen zu wichtigen Themen der Inklusion vorangetrieben werden soll. Ein kurzer Überblick über ihre aktuellen Tätigkeiten zeigte, wie wichtig die Schaffung ihrer Stelle war.

Als nächste Kooperationsveranstaltungen kündigte sie zwei inklusive Kinoabende im Kino Passage Erlenbach im Oktober und im Dezember an. Am Donnerstag, 13. Oktober, läuft ab 19 Uhr der Film »Glück auf einer Skala von 1 - 10«, am Donnerstag, 8. Dezember, folgt ein gemütlicher Adventsabend mit Musik von Sandra Madison Roth, Punsch und Plätzchen sowie dem Film »Die Kunst sich die Schuhe zu binden.«

