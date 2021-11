Ziel im Kreis Miltenberg: Infrastruktur für E-Autos stetig ausbauen

Derzeit rund 30 Ladesäulen für fast 800 Elektroautos - Nahverkehr mit Rad, Bus und Bahn als weitere Bausteine für Klimaschutz

Miltenberg 29.11.2021 - 12:31 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die ersten beiden Hochleistungsladeplätze im Kreis findet man an der bft-Tankstelle in der Wörther Landstraße. Eine überdachte Ladestation bietet der EZV am Wendelinusplatz in Obernburg an. Landrat Scherf Foto: B. Friedrich

Wer keine privat Lademöglichkeit hat und trotzdem elektrisch unterwegs sein will, ist auf öffentliche Ladestationen angewiesen. Um öffentliche Stromtankstellen zu finden, kann der E-Auto-Fahrer auf Apps oder Webseiten zugreifen, die von verschiedenen Unternehmen angeboten werden. Schaut man beispielsweise auf die Internetseite von GoingElectric, finden sich im Landkreis Miltenberg rund 30 Elektrotankstellen.

Private Ladestationen

Spitzenreiter ist die Kreisstadt Miltenberg mit neun Lademöglichkeiten. Durchweg sind die Lademöglichkeiten jedoch in den Gemeinden entlang des Mains und der B 469 angesiedelt. E-Auto-Fahrer in den abgelegeneren Spessartgemeinden sind derzeit auf eigene private Ladestationen angewiesen.

Landrat Jens Marco Scherf sieht in der Elektromobilität einen Baustein von vielen für eine Verkehrswende, ohne die Klimaschutz nicht funktionieren kann? (siehe Kasten). Es sei nicht damit getan, dass die Autos in den nächsten Jahren alle mit Ökostrom fahren. Weiterhin brauche man den Radverkehr, der öffentliche Personennahverkehr mit Bus und Bahn müsse ausgebaut werden.

Die E-Mobilität sei eine wichtige Säule, um den Autoantrieb kohlendioxidfrei zu gestalten. Den Landkreis Miltenberg sieht Scherf hierbei auf einem guten Weg. Er rechnet damit, dass bis Jahresende rund 800 reine Elektroautos im Landkreis fahren.

Schnellladezentrum geplant

Auch die Zahl der öffentlichen Ladesäulen steige kontinuierlich an. Seien es vor einigen Jahren noch eine Handvoll gewesen, würden derzeit über 25 öffentlich zugängliche Ladesäulen zur Verfügung stehen. Dies sei bei weitem noch nicht ausreichend, schränkt der Landrat allerdings ein. Aktuell schreibe der Bund ein Schnellladezentrum im Bereich Obernburg/Elsenfeld mit acht Schnellladesäulen aus. Vor Kurzem habe man in Wörth die ersten Schnellladesäulen im Landkreis in Betrieb nehmen können. Über 700 private Ladestationen seien in den vergangenen Jahren gefördert worden. In den nächsten Jahren brauche man jedoch einen deutlichen Ausbau der Infrastruktur.

»Unsere Ladestation wird sehr gut angenommen?«, sagt Jürgen Hahn von der Energie- und Service GmbH Untermain (EZV) in Wörth. Seit rund vier Jahren betreibt der Energieversorger am Obernburger Wendelinusplatz eine überdachte e-Station. Nicht nur Autos können dort an zwei Ladepunkten mit einer maximalen Ladeleistung von 22 kW geladen werden. Auch für E-Bikes gibt es drei Ladesäulen.

An der bft-Tankstelle in Wörth stehen seit Oktober die beiden ersten Hochleistungsladeplätze im Landkreis. An jedem Ladeplatz können dort Elektrofahrzeuge mit einer Ladeleistung von bis zu 300 kW aufgetankt werden. Die Ladesäulen kommen gut an, sagt Tankstellenbetreiberin Heike Salzger. Auffällig viele auswärtige Autofahrer würden ihre Fahrzeuge hier aufladen. Salzger vermutet, dass diese Fahrer gezielt nach den schnellsten Lademöglichkeiten suchen. An den Schnellladesäulen könnte beispielsweise ein Tesla in 30 bis 40 Minuten geladen werden.

Ralf Hettler

Drei Fragen an Landrat Scherf Welchen Stellenwert haben E-Autos? Die E-Mobilität ist einer von verschiedenen Bausteinen einer erfolgreichen Verkehrswende, die wir brauchen, damit der Klimaschutz wirklich funktionieren kann. Wie sehen Sie die aktuelle Lage bezüglich E-Mobilität? Der Landkreis Miltenberg ist auf einem Weg, der ? ziemlich an Fahrt zugenommen hat. Im Jahr 2020 hat sich erstmals die Anzahl der E-Autos im Landkreis verdoppelt und in diesem Jahr war's schon im Sommer so weit, dass es sich wieder verdoppelt hat. Wir werden am Ende des Jahres ganz sicher 800 reine E-Autos im Landkreis Miltenberg haben. Und Sie selbst?Ich fahre dienstlich seit mehreren Jahren ein E-Auto. Privat steige ich jetzt Ende November auch auf ein E-Auto um. Aber das ganz ganz wichtige ist für mich ist bei einem vernünftigen Mobilitätsmix, dass ich gerade auf weiten Strecken in der Regel den Zug nutze und auch im Landkreis wenn es sich anbietet Bus und Bahn nutze und eben auch das Fahrrad