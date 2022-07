Zeugnisse aus 500 Jahren Geschichte der Miltenberger Pfarrei

Zum Jubiläum informieren Ausstellungen im Stadtmuseum und in der Pfarrkirche St. Jakobus

Miltenberg 01.07.2022

Die Sonderausstellung "500 Jahre Pfarrei Miltenberg" wurde am Donnerstag feierlich eröffnet. Unser Bild zeigt Museumsleiter Hermann Neubert (hinten links) mit Vertretern aus den Reihen der Besucher und der an der Vernissage beteiligten Personen an einer Madonna im ersten Stock - diese stammt aus der Zeit um 1390, vor rund 200 Jahren wurde sie im Mainschlick gefunden. Diese Sammlung an Exponaten, die unter anderem vergoldete Kelche beinhaltet, enthält Leihgaben des Franziskanerklosters und der Kirchenstiftung St. Jakobus Miltenberg. Historische Bücher sind ebenfalls Teil der Ausstellung "500 Jahre Pfarrei Miltenberg" im Stadtmuseum. Die Pfarrkircher St. Jakobus informiert auf im Innenraum verteilten, großen Bannern - hier zwei Beispiele - ebenfalls zum Jubiläum "500 Jahre Pfarrei Miltenberg" und ist eine gute Ergänzung zur aktuellen Ausstellung im nur wenige Meter vom Gotteshaus entfernt gelegenen Stadtmuseum.

Die Vernissage am Donnerstagabend begann in der Pfarrkirche St. Jakobus und fand ihre Fortsetzung im Stadtmuseum. Dort gibt es Infos und Exponate rund um die Miltenberger Pfarrei, die bis vor 500 Jahren eine Filiale der Pfarrei Bürgstadt war und dann selbstständig wurde, auf allen drei Stockwerken zu entdecken.

Schautafeln und Exponate

Im Museum glänzt die Ausstellung mit detailliert aufgearbeiteten Schautafeln und gut in Szene gesetzten Exponaten, die die Besucher tief in die bewegte Pfarreigeschichte eintauchen lassen.

So beeindruckt beispielsweise eine alte Inschriftenplatte als letzter Überrest einer Kapelle, die 1453 gegenüber dem Glockenturm an die Nordostecke der Kirche angebaut wurde und Rüdenchörlein genannt wurde. Ihr Erdgeschoss, so informiert die Ausstellung, habe dem Stadtadel der Rüdt von Collenberg als Familiengrablege gedient, während es oberhalb des Altars zwei Zimmer gegeben habe, von wo aus die Familie Rüdt von Collenberg dem Gottesdienst habe beiwohnen können.

Weiter ist im Museum eine Sammlung von besonderen Stücken zu sehen, darunter die Reliquienmonstranz »Heilige Apollonia« aus Messing und einen Messkelch mit Patene und Löffelchen. Beides stammt aus der Zeit um 1860 und sind Leihgaben des Franziskanerklosters Miltenberg. Aus dem Fundus der Kirchenstiftung St. Jakobus Miltenberg stammen als Leihgabe ein Speisekelch (um 1880), eine Messkännchengarnitur (um 1800) und die Reliquienmonstranz »Heiliges Kreuz« (um 1900). Diese Exponate bestehen aus Silber oder anderen Materialien und sind vergoldet.

Die Madonna aus dem Schlick

Die steinerne Madonna aus dem Mainschlick ist im ersten Stock zu sehen. Sie wurde 1822 von Arbeitern unterhalb des Franziskanerklosters gefunden und Jahre später neu bemalt an der Walldürner Straße aufgestellt, informiert die Ausstellung. Die Madonna wurde laut Untersuchungen im Laufe der Jahrhunderte mit sechs Farbschichten versehen.

Miltenbergs Pfarrer Jan Kölbel freute sich über zahlreiche Besucher in der St. Jakobus-Pfarrkirche. Museumsleiter Hermann Neubert konstatierte, die Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Jakobus habe eine lange Tradition, die nun ihre Fortsetzung finde. Er dankte allen, die bei der Umsetzung der Ausstellung mithalfen. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Bernd Kahlert gab Historiker Wilhelm Otto Keller eine aufschlussreiche Einführung in die Pfarreigeschichte. Den musikalischen Rahmen des Vernissage-Teils in St. Jakobus gestaltete Michael Bailer mit Orgelstücken aus der Renaissance.

Auch in St. Jakobus wird mit vielen großen Infobannern ein Blick auf die 500-jährige Geschichte der Pfarrei geworfen. Wie Pfarrer Kölbel mitteilte, ist diese Ausstellung in der Kirche auf Initiative des Pfarrgemeinderats entstanden. Er hoffe, dass viele Menschen den Weg vom Museum zur Pfarrkirche und von der Kirche zum Museum finden werden.

Marco Burgemeister

Zahlen und Fakten: Ausstellungen "500 Jahre Pfarrei Miltenberg" in Museum und Pfarrkirche Die Sonderausstellung im Miltenberger Stadtmuseum in der Hauptstraße 169-175 (Am Schnatterloch) "Allen lieben Freunden Christi zu Miltenberg ?" zum Jubiläum "500 Jahre Pfarrei Miltenberg" ist bis einschließlich dem diesjährigen Tag der Deutschen Einheit am Montag, 3. Oktober, zu sehen. Besucht werden kann die Ausstellung zu den offiziellen Öffnungszeiten. Für den aktuellen Ausstellungszeitraum sind dies die ausgewiesenen Zeiten, welche vom 16. März bis 1. November gelten: Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. An Feiertage, welche auf einen Montag fallen - wie in diesem Fall der 3. Oktober - gelten diese Öffnungszeiten ebenfalls. Weitere Infos zum Museum wie beispielsweise Eintrittspreise sind auf der Webseite https://museum-miltenberg.de/ zu finden.Die Ausstellung zum 500-jährigen Bestehen der Miltenberger Pfarrei in der nur wenige Meter vom Stadtmuseum entfernt gelegenen Pfarrkirche St. Jakobus ist dort bis einschließlich Sonntag, 20. November, aufgebaut. mab