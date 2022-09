Zertifikat bescheinigt Landkreis hohen Grad an IT-Sicherheit

Erfolgreiches Audit für gewähltes Datenschutzsystem

Miltenberg 18.09.2022 - 16:29 Uhr 1 Min.

Zufriedene Gesichter nach dem Zertifizierungsaudit: Landrat Jens Marco Scherf, der Beauftragte für Informationssicherheit Stefan Walter, IT-Leiter Stefan Link und Heinz Krippel, Auditor der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen (DQS GmbH) (Vorne v.l.n.r), sowie das gesamte Informationssicherheitsteam des Landratsamts.

IT-Sicherheit und Datenschutz hätten nicht erst seit den Krisenzeiten mit Pandemie und Ukrainekrieg für das Landratsamt eine große Bedeutung erlangt, heißt es in der Mitteilung weiter. Nachdem immer öfter auch öffentliche Verwaltungen Opfer von Hackerangriffen wurden, so Landrat Jens Marco Scherf, habe man in den vergangenen beiden Jahren Maßnahmen zur systematischen und kontinuierlichen Erhöhung des Sicherheitsniveaus ergriffen. Beratende Unterstützung erhielt der Landkreis von der Firma a.s.k. Datenschutz aus Simmelsdorf.

Schutz für Daten der Bürger

»Informationssicherheit umfasst den Schutz von Informationen vor Zerstörung, Modifizierung, Enthüllung, Missbrauch sowie die Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit. Insbesondere unseren Bürger*innen gegenüber sind wir verpflichtet, sorgsam mit den bei uns erfassten, gespeicherten und verarbeiteten Daten umzugehen«, wird Stefan Walter, Beauftragter für IT-Sicherheit, in der Mitteilung des Landratsamts zitiert.

Als besonders positiv habe der Auditor Heinz Krippel das hohe Interesse der Leitungsebene sowie die gute Kommunikation innerhalb des IT-Sicherheitsteams und des gesamten Landratsamts zum Thema erwähnt. Die Mitarbeiterschulungen - ein Schwerpunkt des ISMS - seien als sehr gut und effizient eingestuft worden. Scherf habe die Informationssicherheit zur Chefsache erklärt.

Kommunen mit im Boot

Die ergriffenen Maßnahmen beschränken sich nicht auf das Landratsamt. Zum Jahresbeginn 2022 wurde eine interkommunale Zusammenarbeit gestartet. Die dazu abgeschlossene Zweckvereinbarung sieht vor, die Informationssicherheit gemeinsam anzugehen und ein gemeinsames Informationssicherheitsteam, bestehend aus dem Datenschutzbeauftragten und zwei Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) einzusetzen. Hauptansprechpartner für die Kommunen ist Bernd Hauptmann, der gleichzeitig die Funktion als stellvertretender ISB des Landratsamts übernimmt. Umgekehrt vertritt Stefan Walter ihn als Gemeinde-ISB. Aktuell sind 21 Gemeinden beteiligt.

Informationssicherheit ist eine Daueraufgabe und ein stets laufender Prozess. Im Rahmen von ISIS12 werden alle Inhalte in einem Turnus von zwölf Monaten einer Revision unterzogen und kontinuierlich verbessert. Bereits im Juli 2023 muss der Landkreis sich dem ersten Überwachungsaudit stellen.

bam