Zentrale Rufnummer informiert über Palliativ- und Hospizdienste

Ein neues Faltblatt informiert über die Palliativ- und Hospizversorgung im Odenwaldkreis.

Gebündelt: Einen Überblick über die Hilfsangebote in der Betreuung von schwer erkrankten und sterbenden Menschen bietet ein Faltblatt, das der Odenwaldkreis herausgegeben hat. Die Pressestelle im Landratsamt macht auf eine zentrale Telefonnummer aufmerksam, unter der auch allgemeine Fragen beantwortet werden wie: Was genau ist ein stationäres Hospiz? Was leistet die Palliativmedizin, stationär wie ambulant? Wann ist eine ambulante psychosoziale Begleitung durch Hospizdienste sinnvoll? Der Anschluss 06062/8096016 befindet sich im Rotary Hospiz Erbach, welches rund um die Uhr besetzt ist und damit den Aufbau einer eigenen Hotline nicht notwendig gemacht hat.

Das neue Beratungsangebot ist auf Initiative der Gesundheitsmanagerin des Odenwaldkreises, Anika Schilder, entstanden. Dabei kooperieren mehrere Einrichtungen mit dem Kreis: das Rotary Hospiz, der Verein Hospiz-Initiative Odenwald, die Hospizgruppe Südlicher Odenwald, das Palliativnetz Bergstraße, die Hospizgruppe der Sozialstation Höchst, der Pflegestützpunkt des Odenwaldkreises und das Gesundheitszentrum Odenwaldkreis. Das Faltblatt ist in relevanten Einrichtungen wie ambulante Pflegedienste, Hausarztpraxen und Apotheken erhältlich. Auf der Kreis-Homepage https://www.odenwaldkreis.de ist es unter der Rubrik »Leben im Odenwaldkreis«, Stichpunkt »Palliativ- und Hospizdienste« zu finden.

Gezählt: Seit seinem Bestehen sei das Jahr 2021 das Jahr der geringsten Kriminalitätsbelastung des Polizeipräsidiums Südhessen gewesen, geht aus der vorliegenden Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Südhessen wird im vierten Jahr in Folge als die sicherste Region in Hessen bezeichnet. Bei gleichzeitigem Fallrückgang seit 2016 sei die Aufklärungsquote abermals gestiegen und liege nun bei fast 66 Prozent; vor 20 Jahren hätten lediglich 45,8 Prozent der Straftaten aufgeklärt werden können. Die Corona-Pandemie habe zwar das öffentliche Leben spürbar eingeschränkt, aber trotz fehlender Großveranstaltungen sei die Polizei durch eine starke Zunahme des Demonstrationsgeschehens und der Amtshilfe bei der Überwachung der Einhaltung der pandemiebedingten Einschränkungen gefordert gewesen.

Neue Deliktsformen, wie zum Beispiel Straftaten gegen das Infektionsschutzgesetz, hätten nur eine geringe Auswirkung auf die Entwicklung der Gesamtkriminalität gehabt, heißt es in der Meldung. Insgesamt sei nicht von einem Rückgang an Straftaten auszugehen, sondern vielmehr von einer Deliktverlagerung. Weiterhin an der Spitze bewegten sich Straftaten zur Geld- und Vermögensanreicherung: »Hierbei bilden Diebstahlsdelikte mit 29 Prozent den Schwerpunkt. 2018 betrug ihr Anteil noch 57 Prozent und ist seitdem kontinuierlich rückläufig.« Als »ein klares Signal für zunehmende Verrohung und Respektlosigkeit« bezeichnet Polizeipräsident Bernhard Lammel die Zunahme bei Rohheitsdelikten, die von 13,3 in 2018 auf 16,5 Prozent zugelegt hätten. Im Langzeitvergleich zu den aktuellen registrierten Fallzahlen von insgesamt 38.929 Taten reiche der negative Höhepunkt mit 61.635 Taten in das Jahr 2004 zurück.

Zugelegt: Nach einem kurzzeitigen Rückgang haben sich auch im Odenwaldkreis wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamts waren am Dienstag 1370 Neuinfektionen bekannt; vor einer Woche waren es 1211. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 956 auf 1198,9 gestiegen. Insgesamt positiv auf das Virus getestet wurden seit Beginn der Pandemie 17.913 (16.754) Menschen. Als genesen gelten 16.329 (15.332). 214 (211) Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der stationär behandlungsbedürftigen Personen. Auf der Corona-Station im Erbacher Gesundheitszentrum werden aktuell 12 (16) Patienten behandelt, davon zwei (drei) auf der Intensivstation. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich zehn (zwölf) weitere Personen.

Manfred Giebenhain