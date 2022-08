Ei­nes vor­weg. Was da ge­ra­de un­ter­halb am Lin­de­platz pas­siert, ist Wahn­sinn. In kür­zes­ter Zeit ha­ben we­ni­ge Män­ner die vom Lech­ner-Wirt Ma­thias Hof­mann ent­wi­ckel­te Holz­zelt­kon­struk­ti­on auf­ge­baut, was si­cher ein­ma­lig ist. Die­se Grö­ß­en­ord­nung, zu­sam­men mit der in­te­grier­ten Main­an­la­ge in­k­lu­si­ve Bäu­me, so et­was fin­det man re­gio­nal oder über­re­gio­nal nicht so sch­nell.