Zeitungszustellerin kämpft in Erlenbach gegen Dunkelzeiten

Halina Drabek klagt über ausgeschaltete Beleuchtung

Erlenbach a.Main 24.11.2022 - 09:00 Uhr 4 Min.

Halina Drabek bei ihrer frühmorgendlichen Runde durch Erlenbach. Im blauen Wagen sind die Zeitungen, die sie an die Main-Echo-Leser verteilt.

»Ich fühle mich jetzt nicht wohl«, sagt Drabek, während sie Mitte November den blauen Wagen mit den Main-Echo-Ausgaben durch die nachtschlafenden Straßen zieht. Das Rollen der Räder auf dem Asphalt ist das einzige Geräusch, das zu hören ist. Der Halbmond spendet kaum Licht. In der Ferne blinkt eine Ampel orange, ein Ladenfenster ist erhellt und in einem Wohnhaus brennt bereits Licht. Ansonsten ist es vollkommen dunkel.

Stirn- und Taschenlampe

Deswegen hat Drabek neben ihrer Stirnlampe noch eine Taschenlampe in der Hand. Mit der leuchtet sie nach rechts und links, um mögliche Hindernisse oder Personen zu sehen. »Noch mehr Lichter und ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum«, sagt die Großheubacherin mit Augenzwinkern. Aber eigentlich ist ihr nicht nach guter Laune.

Seit 29 Jahren trägt sie Zeitungen aus. »Ich habe meine Arbeit geliebt, von Anfang an«, sagt sie. Sie möge es eigentlich, im Freien zu arbeiten sich dabei zu bewegen. Doch jetzt mache es ihr keinen rechten Spaß mehr. »Ich dachte immer, ich werde das bis zum Tod machen.« Aber unter diesen Bedingungen wolle sie nicht ewig so weitermachen.

Halina Drabek fürchtet ständig, dass sie einen Menschen übersehen könnte. Schon zweimal hätten sie Personen, die außerhalb ihres Lichtkegels standen, angesprochen. Sie hätten sie nach Zigaretten gefragt. Schockmomente für die 70-Jährige. Ein wenig Sicherheit gibt ihr ein Walkie-Talkie. Über das Gerät steht Drabek in Kontakt mit ihrem Mann Norbert, der ein paar Straßen weiter Zeitungen austrägt.

Die beiden sind ein eingespieltes Team. Sie fahren in der Frühe von Großheubach zusammen nach Erlenbach. Pekinesenmischling Elly ist in einer Hundebox auf dem Rücksitz mit von der Partie. Im Erlenbacher Wohngebiet teilen sie die Zeitungen dann untereinander auf und gehen separate Wege - Mann Norbert nimmt Hund Elly mit auf seine Tour. Nach ein paar Minuten meldet sich der Ehemann mit einem »Hallo, hallo?« über das Walkie-Talkie bei seiner Frau. Ein Check, dass das Gerät auch wirklich funktioniert.

Psychische Belastung

Dennoch ist die Sorge eine ständige Begleiterin von Halina Drabek. Sie hat eine Mail an Bürgermeister Michael Berninger (CSU) sowie an die Stadträte geschickt. Darin schreibt sie von gefährlichen Arbeitsbedingungen und einer erhöhten psychischen Belastung. Ihr elektronischer Brief endet mit den Worten: »Überlegen Sie sich das gut, ob Strom sparen wichtiger sein kann als das Leben und die Gesundheit von elf Frauen aufs Spiel zu setzen.« Drabek hatte zuvor Kontakt zu den anderen Erlenbacher Zeitungsausstellerinnen aufgenommen, die ebenfalls gegen die Maßnahmen seien.

Drabek findet: »Das sind keine Arbeitsbedingungen für Frauen, dass wir unser Leben für unseren Job riskieren sollten.« Sie berief sich in ihren Mails auf Artikel 51 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes. Dort heißt es: »Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die Gemeinden innerhalb der geschlossenen Ortschaften nach ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Straßen zu beleuchten (...).« Die Zeitungszustellerin wandte sich auch an die Gewerkschaft Verdi. Der Gewerkschaftssekretär Bernd Bauer nahm daraufhin Kontakt mit dem Erlenbacher Rathaus auf - ohne Erfolg.

Bürgermeister Berninger antwortet auf eine Anfrage unseres Medienhauses, dass die Energiesparmaßnahmen bereits im Juli öffentlich diskutiert worden seien. Sie liefen bis zum 30. Juli 2023. Als Begründung gibt er an: »Die damalige mehr als dringliche und nachvollziehbare Aufforderung der Bundesregierung, Gas und Energie wo auch immer einzusparen, um über den Winter 2022/23 hinwegzukommen.« Die Einsparung betrage circa 175.000 Kilowattstunden pro Jahr. Dies schlage sich mit rund 45.000 Euro pro Jahr zu Buche. Allerdings seien diese Zahlen nur geschätzt.

Gespräch im Rathaus

Es gab im Oktober zudem ein Gespräch zwischen Halina Drabek und Frank Krall von der Pressevertrieb Untermain GmbH, Region Spessart und Odenwald im Erlenbacher Rathaus, die für die Zustellung der Zeitungen verantwortlich ist. Mit dabei waren drei Vertreter der Stadt: Bürgermeister Berninger, Uwe Kampf und Carolin Gebler.

Krall vom Pressevertrieb erzählt im Nachgang von dem Termin. Die Stadt habe Lösungsvorschläge gebracht, die leider uninteressant seien. Ein Beispiel: Man solle das Main-Echo erst austragen, wenn es hell ist. Die Abonnenten erwarten allerdings, dass die Zeitung spätestens um 6 Uhr im Briefkasten ist. Die Stadt begründete ihre Meinung laut einem Beschlussbuchauszug so: »In diesen außergewöhnlichen Zeiten ist es Abonnenten auch zumutbar, ihre Tageszeitung, die ja inzwischen auch bereits am Vorabend online verfügbar ist, etwas später zu erhalten.« Dagegen spricht, dass nicht alle, die das Main-Echo in Papierform lesen, auch einen Zugang zum kostenpflichtigen E-Paper haben.

Antrag gestellt

Rund eine Woche nach dem Gesprächstermin - am 13. Oktober - kam dann der Haupt- und Finanzausschuss Erlenbachs zusammen. Hier stellte Stadtrat Hans Jürgen Fahn (FW) laut eigener Aussage den Antrag, die Dunkelzeiten statt von 1 bis 5 Uhr auf 0 bis 4 Uhr zu ändern. Dies lehnten die Ausschussmitglieder ab.

Drabek hatte im Vorfeld in ihrer Mail an die Stadträte angeboten, sie einmal bei ihrer Arbeit zu begleiten. Dieses Angebot hatte nur Gremiumsmitglied Fahn angenommen. Seine Eindrücke von Drabeks Job: »Es ist nicht immer ungefährlich. Auf gewissen Strecken ist es völlig dunkel. Wenn da etwas passieren würde, ist es ein Problem.« Ein Kompromiss, der ihm vorschwebt, sind Bewegungsmelder, die an den Straßenlampen installiert werden. Fahn weist auch darauf hin, dass in Erlenbach in Zukunft auf LED-Beleuchtung umgestellt werden soll.

Das schrieb Bürgermeister Berninger in einer Mail an Drabek ebenfalls. Die Umstellung solle im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Dann könne die Beleuchtung eventuell wieder voll eingeschaltet werden. »Die Entscheidung obliegt allerdings dem Stadtrat«, so Berninger.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Angst laut Polizei unbegründet Wir haben die Polizei auf die Ängste der Zeitungszustellerin Halina Drabek angesprochen. Zudem wollten wir wissen, ob die 70-Jährige zusätzliche Maßnahmen ergreifen kann, um sich zu schützen. Polizeioberkommissar Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium Unterfranken antwortete auf die Redaktionsanfrage. Generell sei ihre Angst nachvollziehbar, aber vollkommen unbegründet. "Die Sicherheitslage im Landkreis Miltenberg ist sehr gut." Es gebe keine Auffälligkeiten im Bereich der Straßenkriminalität zu den genannten Uhrzeiten. Auch sei es noch zu keinen Straftaten gegenüber Zeitungsausträgern gekommen. "Grundsätzlich verhält die Zustellerin sich natürlich richtig, indem sie eine Taschenlampe mit sich führt und auch Kontakt mit ihrem Mann hält", so Hümmer weiter. Er empfiehlt darüber hinaus ein Handy dabeizuhaben. Auf diesem oder noch besser auf einer Smartwatch könne der Notruf programmiert werden, sodass dieser auf Knopfdruck gewählt werden kann. Zudem sollten die Zusteller helle Kleidung tragen und die GPS-Ortung am Mobiltelefon einschalten. (juh)