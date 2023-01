Zeitreise mit Spaßfaktor: Rück-Schippach feiert die 80er

Bunter Abend mit Musik, Shows und Sketchen - Veranstalter: Kerbclub Rück-Schippach und Freundeskreis »Momme«

Elsenfeld 29.01.2023 - 15:40 Uhr 2 Min.

Begeisterte das Publikum: das Musical »The Greatest Show«. In der farbenfrohen Showeinlage ging es darum, dass sich ausgegrenzte Menschen zusammenschließen und genau das als Chance nutzen.

Die Dancekids stimmten die Narrenschar im voll besetzten Saal mit ihrem Tanz »Jailhouse Rock« auf den Abend ein. Showtänze zeigten die »Power Kids«, die zu »Night Fever«, »You're the One That I Want« und zu »Mama Mia« im Glitzerlook begeisterten. Eine Augenweide war die Tanzeinlage »Thriller« von Michael Jackson, dargeboten vom Musikverein »Regina« und getanzt von der Starparade. Die Tanzgruppe »Deja Vu« durfte nach ihrer Showeinlage erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Die Rücker Funkenmariechen begeisterten mit Gardetänzen zu Hits wie »Ich will Spaß« und »Mach mir keinen Knutschfleck«. Fetzig war die Showeinlage der »Silvergirls«, die zu »It must habe been love« den Saal zum Schwingen brachten.

"Das ist Wahnsinn"

Dass Musik der 80er Jahre Rück-Schippach, Eichelsbach und Elsenfeld verbindet, dafür sorgte Thomas Becker mit seiner Gitarre und Schlagern wie »Eisgekühlter Bommerlunder« oder »Da Da Da«. Beim Lied »Das ist Wahnsinn« von Wolfgang Petry sang der ganze Saal mit. Den Reigen der Büttenredner eröffnete Michael »Icke« Hitziger als Bestatter. Sein Leitspruch: »Ikea - Ich kriege euch alle«. Die beiden Blumebersch Bäbbler betraten als Prinz Gerhard (Daniela Knobl) und Prinzessin Philomenia (Petra Rubio) die Bühne. Sie erzählten, dass es beim Leichenschmaus in Rück Schippach lustiger zugeht, als bei einer Hochzeit in Elsenfeld.

Seit Jahren Stammgäste sind die Trauerschnallen, die zwar immer älter aber auch immer interessanter werden. Sie erzählten allerhand Geschichten über ihre Ehemänner. Zum Beispiel: Zum Kaffee bei den Schwiegereltern fährt der Mann immer extra langsam und die Frau hat keine Knutschflecke, sondern Würgemale. Eine Modeschau der etwas anderen Art zeigte das Gartenstraßen-Duo Jean Pierre (Daniela Knobl) und Modell Harald (Michael Icke Hitzinger) bei einem Striptease von Icke. Tilo Hartig erzählte in der Bütt von seinem Sohn in der Pubertät. Sport sei für ihn out und Titelerfolge hole er nur auf der Playstation. Sein Motto: »Saufen bringt nix, ab morgen tu ich nur noch kiffen.«

Von der Beautyfarm berichteten die beiden Tratschweiber Luzie und Babett (Sandra Bundschuh und Nadine Wengerter). Sie erzählten von einem neuen Bauchnabel, zwei Busen und einem dicken Bauch, der von einem Schnakenstich kommt. Die Geschichte der Rücker Krumbeern und dem schlecht gelaunten Elsenfelder Sandhas erzählte das Rücker Theatergeschwader. Besonders beliebt ist der Sandhas mit Knödel und Rotkraut und Preiselbeeren. Gegen die Sandhasenpest helfen nur zehn Tropfen gute Laune, Attraktivität, Feierwut und ein Stück Fell vom Sandhas.

Männer trinken nicht nur Bier

Eine farbenfrohe Showeinlage war das Musical »The Greatest Show«. In dem Stück ging es darum, dass sich ausgegrenzte Menschen zusammentun und genau das als ihre Chance nutzen, die »Greatest Show« auf die Bühne zu bringen. Dass Männer nicht nur Fußball schauen und Bier trinken können, zeigte das Männerballett, das in olivgrünen Overalls das Tanzbein schwang. Höhepunkt des Abends war die Starparade, die mit Hits von Ramstein, Falco oder auch Rihanna die Bühne stürmte und donnernden Applaus erhielt. Bei Partyplanet von Fäaschtbänkler bebte die Halle zum Abschluss noch einmal in ihren Grundfesten.

MARTIN ROOS

Narrenbarometer Vereinsname: Bunter Abend Veranstalter: Kerbclub Rück-Schippach und Freundeskreis "Momme" Motto: "Rück-Schippach feiert die 80er" Moderatoren: Sandra Bundschuh und Nadine Wengerter Trainerinnen: Katja Roth, Manu Lüft, Cheyenne Möller Carolin Weißkopf, Sina Schweiger und Charleen Hauck Termine: Rück-Schippacher Faschingszug am 19. Februar 2023 Besonderheiten: Starparade Die Starparade ist der alljährliche Höhepunkt beim Bunten Abend. Bei der Starparade treten Rück-Schippacher Jungs auf und singen Playback Hits von Popstars. Die Starparade wählt ihre neuen Mitglieder selbst, man kann sich nicht dafür anmelden. Trinkfestigkeit ist wichtiger als Rhythmusgefühl und es muss auch nicht immer ästhetisch sein. Neumitglieder müssen am Bunten Abend eine Aufnahmeprüfung machen, von der sie vorher nichts wissen. Meistens hat dies mit Alkohol und viel nackter Haut zu tun. Spaß und Unterhaltung sind die Hauptsache. In diesem Jahr bestand Theo Reichold die Aufnahmeprüfung und wurde in die Starparade aufgenommen. (ro)