Zeitgenössische Kunst und Musik in Hausens alter Dorfkirche

Skulpturen von Konrad Franz und Bilder von Dieter Wolfhoff bei Vernissage umrahmt von Musik

Hausen 05.09.2022 - 13:40 Uhr 1 Min.

Die spannende Kombination der Skulpturen von Konrad Franz und der expressiven Bilder von Dieter Wolthoff dürfte selbst Kennern der Alten Dorfkirche ganz neue Eindrücke bescheren. Bei der Vernissage begeisterten Monika Thiery am Klavier und Alma Flammersberger am Akkordeon die Zuhörer mit zeitgenössischer Musik.

Faszinierender Raumeindruck

Franz, den man am Untermain längst nicht mehr vorstellen muss, hat sich mit dem 1965 in Ostfriesland geborenen Dieter Wolthoff einen Partner für die Ausstellung gesucht, der sich auch mit großen, attraktiven Einzelausstellungen in Berlin, New York oder Peking einen guten Namen gemacht hat und dessen Werke beispielsweise in Peking, in Madrid und München öffentlich angekauft wurden. Er lebt und arbeitet aktuell in Aschaffenburg. In Hausen schaffen die Werke zusammen mit Franz' sensibel ausgewählten, oft farbig gefassten Skulpturen, einen faszinierenden Raumeindruck, den sich Kunstfreunde nicht entgehen lassen sollten.

Die Besonderheit bei der Vernissage vor rund 50 Besuchern aus nah und fern: die musikalische Umrahmung durch Alma Flammersberger mit dem Akkordeon und Monika Thiery am Klavier. Thiery verfolgt seit langem - auch in Hausen - ihr Projekt, den Zuhörern die falsche Angst vor zeitgenössischer Musik und angeblich abschreckender Atonalität zu nehmen. Am Sonntag gelang es ihr im perfekten Zusammenspiel mit ihrer Partnerin, aktuell Lehrerin an der Musikschule Aschaffenburg, den Reiz und das Innovationspotential dieser »neuen« Musik nahtlos auf die Zuhörer zu übertragen.

Das fast meditative »Nocturno« des slowakischen Komponisten Igor Dibak und drei moderne, an Programmmusik erinnernde Kompositionen des 1964 in Schweinfurt geborenen Günter Horn verzückten die Vernissagegäste und weckten sicher viel Interesse für zeitgenössische Musik.

Mit »duo plus« am Samstag

Die Ausstellung in der Alten Dorfkirche Hausen ist noch bis zum 2. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Am Samstag, 10. September, ist ab 18 Uhr erneut die Kombination von Kunst und Musik zu erleben, wenn in Hausen als Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen Kulturherbstes »Waiting for peace« vom bekannten »duo plus« aus Sylwia Zytynska und Peter Schärli gemeinsam mit Charlotte Hug zelebriert wird.