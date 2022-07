Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zeitenwende in Miltenberg - Reformation untern Rad

Theaterstück von Johannes Oswald wiederaufgeführt

Miltenberg 12.07.2022 - 12:41 Uhr 2 Min.

Miltenberger Stadtgeschichte von Miltenbergern in Szene gesetzt: Zehn Jahre nach der Premiere ist ejtzt das Stück "Unter Rad" wieder aufgeführt worden. Miltenberger Stadtgeschichte von Miltenbergern in Szene gesetzt: Zehn Jahre nach der Premiere ist ejtzt das Stück "Unter Rad" wieder aufgeführt worden.

Spannend, bewegend aber auch mit witzig, mit ironischen Elementen - so erzählten Stück und Akteure, wie Johannes Drach als erster Stadtpfarrer in Miltenberg das Evangelium im »Neuen Gewand« predigte und wie sich die Miltenberger Bürger in Mehrheit dem protestantischen Glauben zuwandten. Doch die Macht des Mainzer Erzbischofs Albrecht von Brandenburg und der katholischen Kirche war zu groß: Ihren Wunsch nach mehr religiöser Wahrheit, persönlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit bekommen die Miltenberger Bürger nicht erfüllt - sie kommen erneut unters Mainzer Rad.

Johannes Faust hatte das Theaterstück für die 775-Jahr-Feier Miltenbergs geschrieben und mit Laiendarstellern - überwiegend aus dem Freundes- und Bekanntenkreis - vor zehn Jahren mit großem Erfolg aufgeführt. Jetzt hatte Pfarrer Lutz Domröse ihn anlässlich des Mehrfachjubiläums der evangelischen Kirchengemeinde dazu überredet, »Unterm Rad« erneut auf die Bühne zu bringen. »Mit alten und neuen Darstellern«, sagt Johannes Oswald stolz.

Gut ein Drittel der damaligen Schauspieler stand am Wochenende erneut auf dem Brettern. Bot vor zehn Jahren noch der Marktplatz mit seinen Fachwerkhäusern die Kulisse für das Stück, war es diesmal der Innenhof der Mildenburg.

Zusammen mit seinen Darstellern hat Oswald kein getragenes Historienspiel inszeniert, sondern die Brücke in die Gegenwart geschlagen und so deutlich gemacht, dass die Reformation für Deutschland eine - um ein derzeit vielstrapaziertes Schlagwort zu gebrauchen - Zeitenwende war.

Das anspielungsreiche mit vielen witzigen Regieeinfällen gespickte Stück setzten die rund 20 Laienschauspieler - allen voran Christiane Wolfert in der Rolle des Stadtpfarrers Johannes Drach und Cornelius Faust als Mainzer Amtmann Friedrich Waygandt - mit großer Spielfreude um. Belohnt wurden sie dafür vor allem am Sonntag mit vielen Lachern und großem Applaus des Publikums.

Authentische Kulisse

Für die authentische Geschichtskulisse sorgte nicht nur der mittelalterliche Burghof, sondern auch die musikalische Umrahmung durch Jonas Schlegel (Schlagzeug) und Philipp Hench (Trompete) sowie durch die Gruppe Joyoba mit ihren zeitgenössischen Instrumenten.

Hintergrund: Miltenberg unterm Rad Das Theaterstück »Miltenberg Unterm Rad« von Johannes Oswald spielt Anfang des 16. Jahrhunderts:Im christlichen Europa sehnen sich die Menschen sich nachreligiöser Wahrheit und sozialer Gerechtigkeit. Amtsmissbrauch und Prunk der katholischen Kirche bilden den idealer Nährboden für Luthers reformatorische Thesen, die sich wie Lauffeuer auch in Miltenberg verbreiten.Diesen frischen Wind spürt auch Friedrich Weygandt (gespielt von Cornelius Faust), Mainzer Amtmann inMiltenberg. 1522 erreicht er, dass Miltenberg eine eigene Pfarrei bekommt. In Weygandts Vetter, JohannesDrach (Christine Wolfert), gewinnen die Miltenberger einen modernen Pfarrer. Drach verkündet den Miltenbergerdie »Frohe Botschaft« in neuem Gewand, doch bald überschlagen sich die Ereignisse ...Es spielten außerdem: Martin Eck, Kar4lheinz Paulus, Stefanie Walter, Petra Bissert, Ullrich Schmid, Krassi Kirov, Michael Stier, Monika Oswald, Brnfried Geider, Ullrich Fleischmann, Hanna Kirov, Mia-Sophie Kuhn, Ute Geider, Margarete Faust. kü