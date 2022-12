»Zeitenwende« in Lützelbach angekommen

Kostenanstieg und Bürokratie bestimmen Haushaltsplanung für 2023

Lützelbach 21.12.2022 - 13:49 Uhr 2 Min.

Kostensteigerungen auf Rekordniveau belasten die Haushaltsplanung 2023 der Gemeinde Lützelbach.

Gerne hätte er diesen Anlass mit einem optimistischeren Ausblick verbunden, aber die Tatsachen sprächen eine andere Sprache. »Stattdessen türmen sich weiterhin von oben verordneten Aufgaben und Standards gepaart mit teils überbordender Bürokratie«, so Olt weiter. Umso mehr gelte es zu verhindern, dass die kommunale Ebene ausblute »in der Bewältigung von zentralen Zukunftsaufgaben wie den Ausbau der Kinderbetreuung sowie den Erhalt und die Sicherung der öffentlichen Infrastruktur«. Ohne weitere Abgabeerhöhungen sei dies nicht zu bewältigen, kündigte der Bürgermeister eine Erhöhung der Grundsteuern an. Seinen Appell, diesen Weg mitzugehen, verband er mit einem klaren Bekenntnis: »Unsere Dörfer und Städte sind die Lebensmittelpunkte der Menschen und damit die Keimzelle funktionierender Demokratie, die in diesen Tagen besonders auf dem Spiel steht«.

Deutlich wird dies bereits am prognostizierten Defizit, das mit 850.000 Euro etwa doppelt so hoch ausfällt als im zu Ende gehenden Jahr. Im Ergebnishaushalt bleiben die Erträge von 16,11 Millionen um diesen Betrag hinter den Aufwendungen von 16,96 Millionen Euro zurück. Damit sei die Gemeinde nicht mehr weit entfernt von dem traurigen Rekordwert von 950.000 Euro im Minus, der in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2011 entstanden sei, so Olt. Im Unterschied zu damals sei es aber gelungen, ab 2018 ein Rücklagenpolster anzulegen, das auch über 2023 hinaus geplante negative Ergebnisse werde ausgleichen können. Damit entfalle ein Haushaltssicherungskonzept. Dennoch: »Um nicht noch tiefer abzurutschen«, habe die Verwaltung eine erneute Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um weitere 60 Prozentpunkte auf 520 Prozent einkalkuliert. Damit sei der aktuelle Landesdurchschnitt erreicht. Olt geht davon aus, dass dieser 2023 abermals steigen wird.

Drei Millionen Euro mehr

Bemerkenswert sei ferner der Anstieg des Haushaltsvolumens um beachtliche drei Millionen Euro gegenüber jeweils rund einer halben Million in den Vorjahren. Olt: »Er ist ein deutlicher Ausdruck der inflationären Entwicklung und den damit verbundenen enormen Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen.« Auf der Ertragsseite zählte er die wichtigsten Positionen auf: Ein Plus von 210.000 Euro bei den Einkommenssteueranteilen (neu: 4,08 Millionen), Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 540.000 auf 3,84 Millionen Euro, Mehreinnahmen aus Gebühren von 725.000 auf 3,05 Millionen Euro und an Gewerbesteuern von 450.000 auf 1,58 Millionen Euro. Bei der Grundsteuer B werden 860.000 (plus 100.000 Euro), bei den zweckgebundenen, nichtinvestiven Zuweisungen 950.000 (plus 170.000 Euro) und über die Auflösung von Sonderposten rund 620.000 (plus 145.000 Euro) erwartet. Was neben der Grundsteuererhöhung den Bürger unmittelbar belasten werde, sind steigende Gebühren für Wasser und Abwasser. Diese seien »durch das gesetzliche Kostendeckungsprinzip unvermeidlich«, so Olt.

An Aufwendungen fallen vor allem ins Gewicht: 815.000 Euro zusätzlich für die Kreis- und Schulumlage (5,52 Millionen), im Personalkostenbereich weitere 520.000 Euro (3,78 Millionen), 1,03 Millionen Euro zusätzlich für Sach- und Dienstleistungen (3,45 Millionen) und weitere 230.000 Euro für Zuweisungen und Zuschüsse (2,26 Millionen). An Abschreibungen (1,08 Millionen) fallen 50.000 Euro mehr an. Zum Investitionsplan: Der auf das Jahresende hochgerechnete Finanzmittelbestand von rund 2,23 Millionen Euro dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser bei Weitem nicht ausreiche, um anstehende Investitionen finanzieren zu können. An dieser Stelle verwies der Rathauschef auf die noch nicht abgeschlossenen beziehungsweise ausstehenden Maßnahmen wie den Kita-Neubau und die Jocksberg-Brücke in Seckmauern, auf die in der Sitzung beschlossene Vorsorgeplanung zur Krisenvorsorge und den Breitbandausbau. pgi

Manfred Giebenhain