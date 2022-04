Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zeitenwende am Untermain: Wie lange darf ein Wochenende sein?

Randnotizen

Miltenberg 22.04.2022 - 14:27 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Idee eines Ruhetags nach einer harten Arbeitswoche ist so alt wie die Welt selbst: Gott erschuf sie schließlich in sechs Tagen und erholte sich dann einen Tag lang. So behauptet es zumindest die Bibel. Sie verschweigt allerdings, womit er die nächste Arbeitswoche begann. Der Verdacht liegt nahe: Gott macht seit geraumer Zeit ein ziemlich langes Wochenende.

Der Mensch kam erst viel später auf diese Idee. Das Wochenende ist eine Erfindung aus England. »Weekend« bezeichnet die Einführung eines freien Samstagnachmittags. Das fällt ungefähr in die Zeit, in der die Engländer auch damit begannen, durch Schlamm zu stiefeln und gegen schweinslederne Bälle zu treten. Kein Wunder, dass viele Menschen bis heute den Samstagnachmittag auf dem Fußballplatz verbringen.

Die Deutschen fremdelten von Beginn an mit der Vorstellung, dass es einmal nichts auf der Arbeit zu tun gäbe. Den englischen Begriff »Weekend« übersetzt eine Zeitschrift den Deutschen vor 100 Jahren so: Er bedeute »lebendiges Ausruhen«, keinesfalls »Untätigkeit, die ein negatives Vorzeichen hat«, sondern »Ausübung einer anderen Tätigkeit, als die Werktage verlangen«. Wer 90 Minuten den Fußballclub seiner Wahl anfeuert, hat bei diesem »lebendigen Ausruhen« manchmal mehr geleistet als die vermeintlich arbeitenden Profikicker auf dem Platz.

Bei einem Sechs-Tage-Wochenende allerdings: Müsste man da nicht von Urlaub sprechen? Ist die Rede vom langen Wochenende nicht ein Feigenblatt dafür, dass selbst pflichtbewusste Deutsche einmal länger nicht arbeiten? Quatsch, es ist andersherum: Hätte Gott ordentlich angepackt, hätte er die Welt ja auch an einem Tag erschaffen können. Dann hätte er sechs Tage frei gehabt, um sich auf Fußballplätzen oder am Bodensee lebendig auszuruhen. Selbst Schuld, wer nicht fleißig ist.

Kevin Zahn