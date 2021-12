Zeigt sie her, eure grässlich-hässlichen Weihnachtspullover

Am 17. Dezember ist Ugly Christmas Sweater Day

Miltenberg 09.12.2021

Hat einen – wie seine Kollegen finden – besonders hässlichen Weihnachtspullover: Main-Echo-Redakteur Volker Dohr. Auch die größten Videospiel-Franchises machen beim #uglychristmassweaterday mit... Foto: Annika Kickstein Mehr schön als schrecklich: Reporterin Julie Hofmann's Weihnachtspullover. Für die Star Wars Fans hat Onlineredakteur Marcel Cichon genau das Richtige. Die Pokemon-Pullover gab es im Doppelpack. Ganz schön kuschelig! Foto: Stephanie Renger Onlineredakteur Volker Dohr betont, dass ihn die Supermarktkette nicht bezahlt hat. Seiner Hündin im Hintergrund gefällt er augenscheinlich nicht. Dieser Pullover von Xenia Reinfels leuchtet sogar im Dunkeln! Miriam Schnurr zeigt einen schicken Pullover für die Musikfans unter euch.

Sie lie­gen mal wie­der voll im Trend, ha­ben mitt­ler­wei­le Kult­sta­tus, ste­hen gar im Ka­len­der der ku­rio­sen Fei­er­ta­ge.

Alljährlich am dritten Freitag im Dezember feiern die USA den National Ugly Christmas Sweater Day - zu deutsch: den Tag der hässlichen Weihnachtspullover. In diesem Jahr fällt er auf den 17. Dezember. Bis dahin wollen wir sie sehen, Eure schaurig-schönen Weihnachtspullover. Bilder gerne an redaktion.obernburg@main-echo.de oder per WhatsApp an 01 75 / 2 91 03 83.

Unsere Kollegen aus dem Main-Echo machen es vor - wir zeigen euch vorab unsere schönsten (hässlichsten) Weihnachtspullover.

Kathrin Wollenschläger