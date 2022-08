Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zeichen gegen Überlastung: Besuch draußen

Pflege: Altenheim-Stiftung fordert dauerhafte Hilfe

Kleinwallstadt 30.08.2022 - 18:30 Uhr < 1 Min.

Die Stiftung beteiligt sich damit an einer Initiative des Caritas-Verbands, um gemeinsam mit den Angehörigen auf die prekäre Personalsituation hinzuweisen. In einem offenen Brief fordert die Rohe'sche Altenheim-Stiftung vom Bund eine Verringerung der Bürokratie und eine dauerhafte und sichere Refinanzierung der coronabedingten Mehraufwendungen.

Arbeit über das Limit hinaus

Anlass für diese ungewöhnliche Initiative ist, dass der Bundestag am 8. September über das geänderte Infektionsschutzgesetz abstimmen wird. Einrichtungen der Langzeitpflege müssen dann laut Mitteilung der Altenheim-Stiftung weiterhin zeitintensive Maßnahmen zum Infektionsschutz, wie Einlasskontrollen, Zertifikatskontrollen und Dokumentation der Vorgänge, umsetzen. Bis Juni 2022 hätten Pflegeeinrichtungen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung der Coronamaßnahmen entstanden, sowie coronabedingte Mindereinnahmen über den Pflegerettungsschirm geltend machen können. Das sei durch das Auslaufen des Rettungsschirms nicht mehr möglich.

»Während Corona in der Mitte der Gesellschaft keine Rolle mehr zu spielen scheint, ist die Pandemie in der Pflege noch lange nicht vorbei. Unsere Mitarbeitenden arbeiten seit zweieinhalb Jahren über ihr Limit hinaus«, wird Pflegedienstleiterin Alexandra Höfer in der Mitteilung zitiert.

Gesellschaftliche Solidarität

Die Vorgaben durch das geänderte Infektionsschutzgesetz erzeugten mehr Bürokratie und belasteten die Beschäftigten der Rohe'schen Altenheim-Stiftung. Neben der Entlastung der Pflege durch die dauerhafte und sichere Refinanzierung von Corona-Schutzmaßnahmen brauche es außerdem eine gesamtgesellschaftliche und politisch geförderte Solidarität. Höfer: »Der notwendige Schutz vulnerabler Personen ist nicht allein Aufgabe der Langzeitpflege.«

Die Rohe'sche Altenheim-Stiftung in Kleinwallstadt befürchtet laut Mitteilung auch, dass Zusatzaufgaben dauerhaft vom Einrichtungspersonal gestemmt werden müssen. Mehr Bürokratie bedeute allerdings neben der Mehrbelastung weniger Zeit für die Versorgung von Pflegebedürftigen.

bam