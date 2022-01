Zehn Ideen für kalte Tage an der frischen Luft

Neue Serie

Der Blick auf Se­en, Flüs­se oder Wein­ber­ge, er ge­hört ei­nem ganz al­lein. Sel­ten ist es so leicht, durch­zu­at­men. Ein­fach mal den Pau­se­k­nopf zu drü­cken. Mie­se­pe­ter­wet­ter hin oder her.

Im Kreis Miltenberg muss man nicht lange suchen, um einen schönen Wanderweg, ein schönes Ausflugsziel oder eine schöne Aktivität zu finden. Es gibt hübsche Altstädte, Wasser, Berge, Grün, wohin das Auge blickt. Die Natur, sie hat sich zweifelsohne ausgetobt - und dabei an einigen Ecken besonders idyllische, erholsame und spannende Fleckchen geschaffen. Welche? Unsere Redaktion hat zusammengetragen, wo sie aktuell mit Vorliebe unterwegs ist. Es sind »10 Ideen« für kalte Tage an der frischen Luft - ohne den Anspruch auf nur annähernde Vollständigkeit, versteht sich. In dem Sinne: Schnüren Sie ihre Wanderschuhe, gehen Sie raus. Denn wie sagt man so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

Ab sofort erscheint jeweils zum Monatsbeginn eine Seite mit unseren »10 Ideen« zu ganz unterschiedlichen Themen. Das können Ideen zum Selbermachen sein, Aktivitäten zu besonderen Anlässen oder auch originelle Übernachtungsmöglichkeiten im Kreis.

Niedernberger See

Der Niedernberger See ist immer einen Ausflug wert. Zu jeder Jahreszeit, bei beinahe jedem Wetter. Mit festem Schuhwerk geht's einmal rum um den postkartentauglichen Baggersee, vorbei an allerlei Grün, einem Sandstrand und mit Blick aufs Seehotel. In einer guten Stunde hat man's geschafft - und man ist schön entspannt. kwo/Stefan Gregor

Großheubacher Kulturweg

Wanderung bei Großheubach:

In diesen abwechslungsreichen Wanderweg habe ich mich auf Anhieb verliebt: Für den Großheubacher Kulturweg 2 (zwölf Kilometer Strecke) muss man sich im Winter ordentlich einpacken. Vom Ortskern in Großheubach mit seinem Fachwerk führt er zum landwirtschaftlichen Weiler Klotzenhof, dann den Berg hinauf zum Hunnenstein und weiter zu Kloster Engelberg. Reizvoll für Winterwanderer sind die nicht asphaltierten Pfade im Wald (siehe Foto), die bei nassem Boden allerdings trittfeste Stiefel erfordern. kev/Foto: Kevin Zahn

Seltenbachschlucht in Klingenberg

Ein naturbelassener Weg führt von Klingenberg aus durch die Seltenbachschlucht.

Kaum eine Sehenswürdigkeit im Kreis ist so gut besucht wie die Seltenbachschlucht in Klingenberg. Wen wundert's, sie zählt ganz zu Recht zu den hundert schönsten Geotopen Bayerns. Vor allem an warmen Wochenenden reihen sich die Spaziergänger in der schattigen Schlucht aneinander. Das macht nicht immer Spaß. Wer das dicht bewachsene Tal mit seinen umgestürzten Bäumen, den kleinen Wasserfällen und dem Tonbergwerk ganz am Ende mal für sich haben will, kommt unter der Woche - oder im Winter. Dick eingepackt und mit ordentlichen Schuhen geht's über Steine und allerlei Holzbrücken, entlang des Seltenbachs und vorbei an blankem Buntsandstein, der von der Erdgeschichte erzählt. kwo/Foto: unbekannt

Felsenmeer Miltenberg

Das Felsenmeer am Grauberg befindet sich in der Nähe des Panoramaweges in Miltenberg am Main.

Wer das Felsenmeer oberhalb des Miltenberger Schnatterlochs besucht, der hat den Eindruck, hier hätten Riesen mit Steinblöcken gespielt und sie an Ort und Stelle liegen gelassen, als sie die Lust daran verloren. Es ist ein mystischer Ort mit von Moos überwucherten riesigen Felsen zwischen alten Bäumen. Auf den Steinen können Kinder und Junggebliebene das Klettern üben, festes Schuhwerk empfiehlt sich in jedem Fall. juh/Foto: Bernd Ullrich

Centgrafenberg in Bürgstadt

Der Centgrafenberg ist eine "große" Weinlage in Bürgstadt am Main - im Weinbaugebiet Franken.

Durch die Weinberge der Region zu wandern, ist schon sehr besonders - ganz unabhängig von der Jahreszeit. Mir haben es vor allem die Steillagen um Bürgstadt angetan. Unzählige Rebzeilen, tiefe Täler und Wald, wohin man blickt: Schneller abschalten geht kaum. Wem das nicht reicht, begibt sich auf den »Historischen Wanderweg« mit der Centgrafenkapelle, dem prähistorischen Ringwall und den drei Felsen. Einfach schön. kwo/Foto: Bernd Ullrich

Seegarten Amorbach

Einfach mal die Seele baumeln lassen - das können Spaziergänger im Seegarten in Amorbach. Es hat etwas Entschleunigendes, wenn man den Enten und Schwänen auf dem See zuschaut oder dem Rauschen der großen Bäume lauscht. Im Sommer empfiehlt sich, nach dem Besuch im Park noch ein erfrischendes Eis in der nahe gelegenen Altstadt zu sich zu nehmen. In dieser leider immer noch kalten Jahreszeit gibt es aber auch die Möglichkeit, sich nach einer Runde um den See in einem Café aufzuwärmen und sich mit Kuchen zu stärken. juh/Foto: Anja Keilbach

Schiffe gucken am Main

Frachter "Han-Max" auf dem Main.

Der Main ist immer wieder faszinierend. »Schiffe gucken« macht besonders Spaß. Ich male mir aus, wer an Bord ist und wohin die Reise geht. Kurz am Main stoppen und auf das nächste Schiff warten (was in der Regel nicht lange dauert). Das ist jedes Mal eine kleine »Entdeckung der Langsamkeit«. re/Foto: Anja Keilbach

Panoramabesinnungweg in Leidersbach

Der Blick ins Tal und über die Hügel ist unbeschreiblich schön, vor allem bei Sonnenauf- oder Untergang. Wenn dann noch Pferde auf der Weide stehen, ist das Idyll perfekt. Leidersbacher haben Heimspiel und können direkt die schönste Etappe - auf der Höhe - gehen. Wer den sechs Kilometer langen Rundweg komplett marschiert, hat auch eine Passage durch den Ort und durch Wald. re/Foto: Bernd Ullrich

Ein Bummel durch Eschau

Eschau ist ein alter Spessart-Ort im Umbruch. Beim Bummel durch den Ortskern lässt sich noch beobachten, warum Eschau Klein-Paris - oder besser im Dialekt: »Kloa Paris« - genannt wird. Dort gab es einst nämlich eine ganze Reihe von Geschäften. Heute finden Bummler im Ort einen schön gestalteten Marktplatz mit dem Schwedenbrunnen, wo sich ein Elch und ein Auerhahn gegenseitig mit Wasser bespucken. Gleich gegenüber zeigt das historische Rathaus bereits, wie schön sich Fachwerk herrichten lässt. Andernorts will Eschau manches alte Haus noch herausputzen. kev/Foto: Burglandschaft

Barrierefreies Walderlebnis Mönchberg

Bürgermeister Thomas Zöller, der uns für "75 Jahre, 75 Orte" besondere Orte zum Durchatmen im Luftkurort Mönchberg zeigt.

Das barrierefreie Mönchberger Walderlebnis hat mir der Bürgermeister des Luftkurortes, Thomas Zöller, mal als einen »Ort zum Durchatmen« gezeigt. Es liegt in der Nähe des Rodelhangs. Seit sieben Jahren kann man hier Korbschaukeln, Balancierscheiben und -seile sowie Rollstuhlwippen ausprobieren. Man hat eine tolle Aussicht auf Schmachtenberg. Außerdem startet hier eine knapp sechs Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke. Im Mittelpunkt steht eine Ruhezone mit mächtigen Eichen: Hier kann man einfach mal die Seele baumeln lassen. mir/Foto: Harald Schreiber

Kathrin Wollenschläger