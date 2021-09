Polizei Obernburg: Zahl der verletzten Fahrradfahrer stark gestiegen

Gebietsverkehrswacht zieht Bilanz - Dietmar Fieger bleibt Vorsitzender

Obernburg 17.09.2021

Das Gebäude der Alois-Kullmann-Jugendverkehrsschule hat einen neuen Anstrich. Auch die Holzfassade wurde ausgebessert.

Fieger erinnerte demnach in seinem Rückblick an die Verkehrserziehung an der Alois-Kullmann-Jugend-Verkehrsschule, wo die Fahrradprüfungen für Kinder abgenommen werden. Das Sicherheitstraining der Verkehrswacht musste 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Auch die Autofahrer-Ehrungen gibt es wegen der Pandemie derzeit nicht. Fieger informierte, dass das Schulgebäude der Jugendverkehrsschule neu gestrichen und die Holzfassade ausgebessert worden sei. Die Kosten betrugen 8000 Euro.

Der Leiter der Polizeiinspektion Obernburg, Bernhard Wenzel, berichtete, dass die Zahl der schwer verletzten Fahrradfahrer immer weiter steige. Lange Zeit habe sie konstant bei 55 bis 65 pro Jahr gelegen. Im laufenden Jahr habe sie sich aber im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent gesteigert. Ein Grund sei, dass immer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs seien. Viele Verletzungen seien auf fehlende Fahrradhelme zurückzuführen.

Sorge bereitet Wenzel auch der Anstieg der Drogen- und Alkoholfahrten mit dem Fahrrad. In den vergangenen zehn Wochen habe die Polizei sechs Fahrradunfälle mit zum Teil schwer Verletzten aufgenommen, die erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden hätten. Die Obernburger Polizei setze deswegen jetzt Fahrradstreifen ein, die vermehrt auf Straßen und Radwegen präsent sein sollen. Auch mit der Prüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit müssten Radfahrer rechnen.

Schatzmeister Markus Lieb nannte in seinem Bericht als wichtigste Einnahmen Mitgliederbeiträge, Spenden, vom Gericht verhängte Geldbußen und die Zuweisungen der Landesverkehrswacht.

bal

Stichwort: Verkehrswacht Obernburg Vorsitzender: Dietmar Fieger Stellvertreter: Burkard Englert und Jan Zeiger Schatzmeister: Markus Lieb Geschäftsführer Reinhold Köhler Beisitzer: Reinhold Eilbacher, Christoph Pfeifer, Pascal Wanzl, Stefanie Hünerkopf, Martin Roos, Thomas Schallenberger, André Jakob, Julia Zeiger, Berthold Speth Beirat: Hermann Aichinger, Walter Pollinger, Johannes Wengerter Mitgliederzahl: 109 Mitgliedsbeitrag: 10 Euro Infos im nternet: www.verkehrswacht-obernburg.de. bal