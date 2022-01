Würdeloser Umgang nach dem Tod in Awo-Se­nio­ren­re­si­denz in Wörth?

Einrichtung reagiert auf Vorwürfe

Doch beim Abschied nehmen sei so einiges schief gelaufen, sagt Kestler - und hat sich an unser Medienhaus gewandt. Statt würdevoll zurechtgemacht sei ihre verstorbene Mutter im Abschiedsraum auf einer Liege gelegen, die Augen und den Mund weit offen. Den Zinkdeckel hätten die Angehörigen sogar selbst hochheben müssen. »Das war ein absoluter Schock. Die Enkel haben sofort angefangen zu weinen«, erinnert sich Kestler.

Sie weiß noch gut, wie morgens der Anruf kam, ihre Mutter liege im Sterben. Gemeinsam mit ihren Angehörigen sei sie von Seckmauern nach Wörth gefahren. Sie seien alle dabei gewesen, als die Mutter schließlich eingeschlafen sei. Kestler habe kurz danach gefragt, wie es denn nun weitergehe. Wie sie uns berichtet, hat sie selbst zwei Jahre lang in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet und weiß, dass Verstorbene in einen extra dafür vorgesehenen Raum gebracht werden, wo sich Familie und auch Bewohner verabschieden können. »Normalerweise brennt eine Kerze, der Verstorbene trägt schöne Kleider, hat die Hände gefaltet, ist mit einem Spitzentuch bedeckt, hält ein Kreuz oder ein Sträußchen Blumen und sieht gepflegt aus«, sagt sie.

Anblick »ein Schock«

Doch was sie am Nachmittag des 11. Januar erlebt hat, war ihren Ausführungen nach ganz anders als das, was sie erwartet hätte. »Wir wurden auf dem Weg zum Abschiedsraum von der stellvertretenden Einrichtungsleiterin Monika Ritter quasi erst einmal überfallen und gefragt, ob wir einen negativen Corona-Test haben«, erinnert sie sich. Dabei sei ihr vorher gesagt worden, dass dies in dieser Ausnahmesituation nicht nötig sei. Und sie sei schließlich geimpft. Ritter habe dann sehr deutlich gesagt, sie werde den Zinkdeckel nicht anheben. »Das mussten dann mein Schwager und mein Enkel tun«, so Kestler. Die Mutter dann mit offenen Augen und offenem Mund sowie verrutschtem Nachthemd zu sehen, sei für alle ein Schock gewesen. »Das ist unwürdig und pietätlos.« Schließlich behalte man den letzten Anblick immer vor Augen. Oft wache sie nachts auf und hat die Bilder wieder im Kopf. »Ich denke mir dann: Wie ungerecht ist das denn?« Ihre Angehörigen hätten einen Brief an die Awo geschrieben, der immerhin eine Entschuldigung erwirkt habe. Doch Kestler reicht das nicht. »Die Geschäftsführung muss dafür gerade stehen«. Außerdem hätte sie sich ein aufklärendes Gespräch im Vorfeld gewünscht, was denn genau nach dem Tod ihrer Mutter geschehen werde. »Dafür kann man sich doch mal 30 Minuten Zeit nehmen.«

Andere Schilderung

Monika Ritter schildert die Situation etwas anders. Sie habe alle Angehörigen begrüßt und mit Blickkontakt kondoliert. Die Frage, ob man getestet sei, sei von ihr »leise und unaufgeregt« gestellt worden, wie sie mitteilt. Sabine Kestler habe ihr gesagt, der Wohnbereichsleiter habe ihr zuvor erklärt, dass man auch ohne Test in die Einrichtung kommen könne. Es seien aber sieben Personen erschienen - davon sei nicht die Rede gewesen. Um die Versammlung im Foyer aufzulösen, sei man gemeinsam in Richtung Aussegnungsraum gegangen. Ritter berichtet weiter, sie habe den Raum aufgeschlossen und Licht gemacht. Die anwesenden Männer habe sie »gefragt, ob sie die Haube des Sargs öffnen könnten.« Dies hätten sie getan. Ritter habe dann den Raum verlassen, um ein Taschentuch zu holen, habe aber nach etwa drei Minuten niemanden mehr im Aussegnungsraum angetroffen. Sie habe den Raum dann wieder verschlossen.

Später habe sie den Angehörigen das weitere Vorgehen erklärt: Entweder eine getestete Person komme in den Wohnbereich, um die Sachen der Verstorbenen zu holen, oder aber die Mitarbeiter packen die persönlichen Gegenstände zusammen und bringen sie zur Abholung ins Foyer. »Am nächsten Tag standen die beiden Töchter unangekündigt im Foyer und wollten ohne Test in den Wohnbereich gehen, um die Sachen zu packen.« Alles weitere entziehe sich ihrer Kenntnis, so Monika Ritter abschließend.

Was sagt die Leitung der Awo-Seniorenresidenz Wörth dazu? Grundsätzlich gehe man im Haus schon lange sehr offen mit Abschied um, schreibt Geschäftsführer Florian Schwob. Vor Corona habe es zudem einmal im Jahr eine große Veranstaltung gegeben, auf der an die Verstorbenen erinnert werde, betont er.

Schwob räumt ein, dass bei Sabine Kestlers Mutter »einiges hätte gründlicher ausgeführt werden müssen.« Hierfür habe er sich bereits entschuldigt. Es habe Mitarbeitergespräche gegeben, die schriftlich festgehalten worden seien, zudem sei die übliche Vorgehensweise beim Umgang mit Verstorbenen und die Sensibilisierung zu dem Thema bei einer Teamsitzung nochmals aufgegriffen worden, ebenso wie Sabine Kestlers Beschwerde.

Generell gelte: »Unser Aussegnungsraum ist dem Anlass entsprechend gestaltet und bietet die Möglichkeit des würdevollen Abschieds mit allen hygienischen Vorgaben.«

Den Vorschlag von Sabine Kestler, mit den Angehörigen schon vorab ein aufklärendes Gespräch zu führen, findet Florian Schwob gut. »Hier könnte man im Vorfeld des Abschied Nehmens mit den Angehörigen persönlich erläutern, wie Vorgehensweise und Abläufe sind«, so der Geschäftsführer. Man nehme diese Idee gern an und wolle damit Konzepte und Handlungsleitfäden ergänzen.

Hintergrund: Was als erstes mit dem Verstorbenen passiert Was in der Awo Wörth passiert, nachdem ein Bewohner gestorben ist, erklärt Geschäftsführer Jürgen Schwob. Zunächst würden Arzt und Angehörige verständigt. Der Bewohner bleibe zunächst im Zimmer, bis der Arzt die sogenannte "Totenschau" vollzogen habe. Hier sei man abhängig davon, wann der Arzt erscheine und den Totenschein ausstelle. Danach werde der Verstorbene zurechtgemacht, in den Aussegnungsraum gebracht und aufgebahrt. Je nachdem, ob die Angehörigen den Verstorbenen noch einmal sehen möchten und wann sie kommen, könnten sie entweder schon im Zimmer oder eben im Aussegnungsraum Abschied nehmen. mir