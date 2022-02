»Würdeloser Umgang«: Die Reaktionen

Soziales: Wie unsere Geschichte über den Vorfall in einer Seniorenresidenz aufwühlt - Briefe und Kommentare

Eine Pflegerin spricht mit der Bewohnerin eines Pflegeheimes.

Statt ansprechend zurechtgemacht sei ihre Mutter mit offenen Augen und offenem Mund für die Verabschiedung aufgebahrt worden, berichtete Kestler: ein schlimmer Anblick für die Angehörigen. Die Einrichtungsleitung räumte auf Nachfrage Versäumnisse ein, die Vertretung sprach von einem dem Anlass entsprechenden Umgang mit der Familie nach dem Tod der Mutter.

»Ewig im Gedächtnis«

Eine Leserin aus Klingenberg schrieb uns daraufhin, sie wolle mit Sabine Kestler in Kontakt treten. Der Bericht habe einen früheren Kontakt in der Seniorenresidenz wieder heftig ins Bewusstsein gerufen. Ein Betroffener kommentiert auf unserer Facebook-Seite: »So erging es uns dort auch vor fünf Jahren mit unserem Vater, der Anblick bleibt ewig im Gedächtnis.« Und eine Nutzerin erklärt: »Nicht nur mit Verstorbenen wird würdelos umgegangen.«

Eine Leserbriefschreiberin lässt uns dagegen wissen: »Dieser Artikel hat uns sehr bewegt, auch unsere Tante lebt in der Seniorenresidenz Wörth. Alle Mitarbeiter aus dem Pflegebereich kümmern sich fürsorglich um sie.« Eine weitere Betroffene erinnert sich auf Facebook dagegen, wie ihre Mutter im Sommer in einer Marktheidenfelder Einrichtung starb und »nach ihrem Tod Fliegen auf dem Gesicht« hatte. »Leider Normalität in jedem Heim, Pflegedienst, Krankenhaus«, kommentiert ein weiterer Nutzer.

Gründe hinterfragen

Eine andere Facebooknutzerin versucht, einzuordnen: Ihrem Vater habe es in Wörth immer gut gefallen, selbst seine Hunde durften mit ins Zimmer. Es gebe immer Angehörige, die nicht zufrieden seien, und das vielleicht sogar mit Grund. Sie hinterfragt die »würdelose Aufbahrung« und erinnert an die Möglichkeit der Absprache mit einem Beerdigungsinstitut. Man lerne in unserer Kultur nicht, mit dem Tod umzugehen. Das vermute sie hinter der Kritik.

Verständnis für Trauer und Wut der Angehörigen hat eine Kommentatorin. Doch, so schreibt sie auf Facebook weiter: Solch ein Bericht sei auch »ein Arschtritt« für all diejenigen, die sich täglich unter härtesten Bedingungen bemühen, um in den Krankenhäusern und Pflegeheimen die bestmögliche Pflege zu gewährleisten. »Dieser Vorfall ist wieder ein Beispiel, in welchem Pflegenotstand wir uns befinden.«

MIRIAM SCHNURR