Wortgottesdienst und buntes Programm zum Abschluss des Geburtstagsjahres

Jubiläum: 150 Jahre Villa Kunterbunt und Kern'sche Stiftung

Kleinwallstadt 17.05.2022 - 12:59 Uhr 1 Min.

Festausklang zum Jubiläumsjahr "150 Jahre Villa Kunterbunt und Kern'sche Stiftung"

Pfarrer Markus Lang begrüßte alle Villa-Kinder, mit denen er gemeinsam den Verlauf gestaltete. Der Friedensgruß erfüllte den gesamten Kirchenraum: "Wir wollen Frieden für alle, wir wollen Frieden, Frieden für die Welt!" Die Kinder waren dabei nicht zu überhören. Villa-Leiterin Corinna Wienand dankte allen Helfern. Es sei großartig, alle im Rücken zu wissen. In ihrer Ansprache machte sie deutlich, dass es kein Alter gebe, "in dem alles so intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war." Auf das wertvolle und tolle Erleben, welches jedes Kind jeden Tag neu wachsen lasse, darauf käme es an. "Erinnerungen reifen zu einem Lebensschatz heran."

Nach dem Gottesdienst begleiteten die Kirchenbesucher die Kinder zur Villa Kunterbunt, wo bis zum späten Nachmittag die Geburtstagsfeierlichkeiten mit Programm und kunterbuntem Leben rund um die Villa einen gebührenden Abschluss fanden. Es wurden viele Attraktionen angeboten, zum Beispiel eine Spielstraße, die um das Villa-Gelände führte. Im Bewegungsraum konnte auf eine Kinder-Disco getanzt werden, ebenso gab es zwei kleine Entspannungseinheiten.

Im Garten der Villa zeigten die Villa-Kinder den Eltern, was sie zu ihrer Kindergarten-Hymne eingeübt haben. Vier Strophen gaben sie zum besten, inbrünstig gesungen, fantasievoll geschminkt, als Tiere kostümiert oder mit bunten Rhythmik-Tüchern. In der Hymne werden die sechs Gruppen der Villa genannt, in denen es ganz schön rund gehe, wo die Kinder singen, spielen, toben, lachen und lernen wollen. Dabei begleiten zentrale Themen die Kinder im Kindergartenalltag, eben was die Villa mit ihren Gruppen ausmacht, auch bei Konfliktlösungen. Die letzte Strophe endet mit der Aussage (und die gilt nicht nur für Kinder): "Kommt und redet miteinander, dafür habt ihr euren Mund. Ja, wir lernen uns vertragen in der Villa Kunterbunt."

Für alle Festtagsbesucher war der Tag ein gebührender und schöner, gemütlicher Festausklang zu "150 Jahre Villa Kunterbunt und Kern'sche Stiftung".

ney