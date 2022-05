Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Workshop gegen Plastik-Müll im Umweltzentrum Hobbach

Gemeinsame Aktion der Volkshochschulen Aschaffenburg, Starnberger Seen und Straubing

Eschau 31.05.2022 - 12:17 Uhr < 1 Min.

Installation: Mit einem Becken voller Müll aus der Elsava macht das Schullandheim Hobbach auf die Verschmutzung der Gewässer aufmerksam.

Plastik möglichst zu vermeiden, ist ein wichtiges Element, um nachhaltig und ressourcenschonend zu leben, heißt es in einer Pressemitteilung des Roland-Eller-Umweltzentrums.

Selbst aktiv werden

Die Veranstaltungen der drei Volkshochschulen, die sie gemeinsam mit lokalen Partner auf die Beine gestellt haben, biete Ideen wie jede/r Einzelne aktiv werden kann. Ausstellungen und (überregionale) Vorträge - live und als Stream - vermitteln Hintergrundwissen. Genau wie die Aktionen vor Ort, machen sie Lust darauf, selbst aktiv zu werden.

Das Roland-Eller-Umweltzentrum bietet dazu einen Workshop am kommenden Freitag an. Nach einer Spurensuche auf dem Gelände des Schullandheims Hobbach wird der gefundene Plastikabfall unter dem Mikroskop betrachtet und bewertet. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit in der Wachswerkstatt des Roland-Eller-Umweltzentrums Bienenwachstücher als Ersatz für Plastikfolie herzustellen.

Parallel dazu gibt es auf dem Gelände eine Installation zu (Plastik-)Müll vor Ort. Für Hermann Bürgin, Leiter des Umweltzentrums, ist klar, dass verdeutlicht werden muss, dass Plastikmüll nicht ein Problem in den Meeren oder in der sogenannten Dritten Welt ist, sondern auch direkt vor unserer Haustür existiert. Die Schaukästen zeigen laut Mitteilung gesammelten Müll aus der Elsava aus vier Monaten. Wer mehr Fakten und Wissenswertes über die Geschichte des Plastiks wissen will, erfährt mehr auf einem Banner »Warum wir über Plastik sprechen müssen« im Hof des Schullandheims.

Anmeldung zum Workshop direkt unter umweltzentrum@schullandheim-hobbach.de oder auf der Webseite der VHS Aschaffenburg https://www.vhs-aschaffenburg.de/programm/aktionswoche-plastikfrei-522-CAT-KAT706

