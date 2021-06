Workout mit eigenem Körpergewicht

Tipp von Katja Wess (32), leitende Sportwissenschaftlerin im medizinischen Trainingszentrum in Großwallstadt

Beatrice Reith (32) ist Trainerin bei den Gesundheitstrainern in Großheu-bach. Foto: Martin Roos

»Ich selbst treibe mehrmals die Woche Ausdauersport, am liebsten laufe ich im Wald - bei (fast) jedem Wetter. Tägliche Bewegung an der frischen Luft ist in jedem Fall zu empfehlen. Ergänzend stellen für mich Yoga sowie Krafttraining wichtige Bestandteile eines gesunden und ausgewogenen Trainings dar. Durch gezielte Kräftigung und Dehnung können muskuläre Dysbalancen ausgeglichen und Verletzungen vorgebeugt werden.

Krafttraining am Gerät bietet sich generell für ein kontrolliertes Training, aber insbesondere bei spezifischer Zielsetzung und für Einsteiger an. Bei korrekter Ausführung bietet aber auch ein Training mit dem eigenen Körpergewicht Vorteile.

Eine meiner Lieblingsübungen ist der Unterarmstütz (Plank), da er bei regelmäßiger Ausführung effektiv den ganzen Körper kräftigt. Der Fokus liegt dabei auf der Bauch- und Rückenmuskulatur, welche für eine aufrechte Haltung sowie zur Vorbeugung von Rückenschmerzen essenziell ist. Fortgeschrittene stützen sich für den statischen Plank mit Unterarmen und Zehenspitzen ab, der ganze Körper bildet dabei eine gerade Linie. Einsteiger setzen aus dieser Position heraus die Knie ab. Für mehr Abwechslung und Herausforderung sind auch verschiedene dynamische Varianten möglich.«

In unserer Reihe »Fit im Juni« geben die Inhaber oder Mitarbeiter von Fitnessstudios im Kreis Miltenberg täglich einen Bewegungstipp.

ro