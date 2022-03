Lieber Bernd K.: Das sind unsere Tipps für deinen Smalltalk mit Anti-Corona-Aktivisten

Miltenbergs Bürgermeister - wir nennen ihn aus datenschutzrechtlichen Gründen Bernd K. Smalltalk - darin muss Miltenbergs Bürgermeister im Gespräch mit einem Anti-Corona-Aktivist jetzt gut sein.

Worüber genau Miltenbergs Bürgermeister, den wir hier aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht beim Namen nennen, mit dem Anti-Corona-Aktivisten Frank Stolzenberger redet, lässt sich schwer sagen. Es schwelt seit längerem ein Streit in der Stadt: Stolzenberger hatte auf einer Demo gesagt, er wolle die dritte Bürgermeisterin aus dem Rathaus jagen - und prahlte, dass er Kontakte habe, sogar den ein oder anderen Stadtrat kenne.

Nun legte Stolzenberger nach, dass er mit dem Bürgermeister zum Gespräch verabredet sei. Ist das ein Friedensangebot oder eine Intrige? Und: Stimmt das überhaupt? Unser Medienhaus fragte beim Bürgermeister nach. Der wollte nicht einmal das Gespräch bestätigen und berief sich dabei auf den Datenschutz.

Der Bürgermeister trifft sich offenbar ganz privat

Da Stolzenberger längst offen darüber redet, kann der Datenschutz ja nur dem Bürgermeister selbst gelten: Bernd K. sucht wohl ganz privat das Gespräch. Für den Fall sind hier ein paar Smalltalk-Tipps.

Corona, Corona, Corona: Kein Smalltalk kommt ohne die Pandemie aus. Doch Obacht: Das ist ein schwieriges Feld im Gespräch mit einem Mann, der bisher alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie doof fand. Unser Smalltalk-Tipp: Ächzen über die blöden Masken geht immer, weil mit denen doch die Brille beschlägt. Das wäre ein freundlicher Gesprächs-Einstieg. Aber bloß nicht beiläufig fragen, wie Stolzenberger die Booster-Impfung vertragen hat.

Wetter geht immer? Das war früher vielleicht mal so...

Das Wetter: Über das Wetter reden geht immer, heißt es. Das Problem: Das ist nicht mehr ganz richtig. Stichwort Klimakrise und so. Gab es da nicht erst kürzlich Leute, die vor einer Erhitzung der Erde gewarnt haben, die Hunderten Millionen Menschen die Lebensgrundlage nimmt? Unser Smalltalk-Tipp: Nur darüber reden, dass die Tage endlich länger werden. Das dürfte unstrittig sein und allen gefallen.

Ukraine: Europa wirkt auf den ersten Blick geeint wie selten mit Blick auf die Frage, was in der Ukraine geschieht. Auf den zweiten Blick ist Vorsicht geboten: Es kursieren seltsame Ansichten in den Gruppen, in denen sich Stolzenberger bewegt. Unser Smalltalk-Tipp: Einfach pauschal sagen, man sei für Frieden. Besser in keine Debatte verwickeln lassen, wer woran Schuld trägt oder wer nun richtig und falsch handelt.

Selbst über Fußball zu reden, hat heute Tücken

Fußball: Es bleibt das beste Smalltalk-Thema unter Männern. Blöd nur, dass die Bundesliga so langweilig ist wie nie zuvor. Im Jahr 2022 zeigt sich, dass in der Langeweile eine Chance steckt. Bisher galt unsere Gesellschaft noch bis aufs Tiefste gespalten in Bayern-Fans und Bayern-Hasser. Auch wenn nicht beide Seiten damit glücklich sind, können sie sich heute problemlos darauf einigen, wer Meister wird. Dennoch gibt es Tücken.

Unser Smalltalk-Tipp zum Fußball: Besser nicht Robert Lewandowski erwähnen. Das führt womöglich zur Frage der Haltung im Krieg gegen die Ukraine. Einen großen Bogen um Joshua Kimmich machen. Und erst gar nicht daran denken, über Trainer zu sprechen, die wegen gefälschter Impfpässe gefeuert werden. Das könnte am Ende dazu führen, dass man sich zu ähnlichen Ereignissen im Miltenberger Stadtrat positionieren müsste.

Kevin Zahn