Baubeginn: Seckmauern schafft Platz für 26 neue Häuser

Wohnen mit Blick ins Maintal

Lützelbach 19.10.2022 - 11:37 Uhr < 1 Min.

Mit dem symbolischen Scherenschnitt eröffnen (von links) Beigeordneter Tassilo Schindler, Bürgermeister Uwe Olt, E-Netz-Südhessen-Vertreterin Alina Olbrich und Entega-Vorstand Andreas Niedermaier das Baugebiet. Foto: E-Netz Südhessen AG

»Uns ist es wichtig, gerade ortsansässigen jungen Familien unserer Gemeinde Lützelbach mit bezahlbarem Wohnraum eine Zukunft vor Ort zu bieten und in dem Zuge auch den ein oder anderen Neubürger begrüßen zu dürfen«, so Olt weiter. Die Größe der Grundstücke variiert zwischen 250 bis 550 Quadratmetern. Wie es in der gemeinsamen Meldung der Gemeinde und der E-Netz Südhessen heißt, liegt der Grundstückspreis bei 224 Euro pro Quadratmeter.

Bebaut wird eine Fläche von rund 1,6 Hektar. Beginn der Erschließungsarbeiten war im Oktober 2021. Mit dem Abschluss des Endausbaus der Straße sei voraussichtlich im Jahr 2026 zu rechnen. Die Grundstücke sind größtenteils bereits vergeben beziehungsweise anhand einer Warteliste fest reserviert.

»In den Neubaugebieten in Lützelbach sind die Grundstückspreise noch erschwinglich, zudem stärkt eine moderne Glasfaseranbindung die Infrastruktur - und nicht zu vergessen: Die umgebende Natur ist wunderschön«, sagte Andreas Niedermaier, Vorstand der Entega AG.

Neben der Erschließung des Baugebietes »Klingenacker IV« im Ortsteil Lützel-Wiebelsbach, das mit 18 Grundstücken im Dezember 2021 eröffnet wurde, ist der »Maintalblick« das zweite Wohnbaugebiet in der Gemeinde Lützelbach, das von der E-Netz Südhessen erschlossen wurde. Das Unternehmen ist der Verteilnetzbetreiber der Entega mit Sitz in Darmstadt.

