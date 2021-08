Wohlfühlort mit mediterranem Flair

Gartenserie Teil 8: Bei Sylvia und Heinz Herkert in Amorbach spielt sich das Leben draußen ab

Amorbach 24.08.2021

An diesem Fleck unter dem Kirschbaum sitzt Sylvia Herkert gerne und hat den kompletten Garten im Blick Nachhaltig hat dieses Fenster mit Fensterladen einen Platz im Garten gefunden und ist ein richtiger Hingucker In dieser mediterranen Ecke wird im Sommer gar täglich Zeit verbracht, gemeinsam gekocht und verweilt. Unter dem Sonnensegel, den Lichterketten und der Weinrebe fühlt es sich hier wie Urlaub an

Das Ehepaar Herkert war Ideengeber. Inspiration fanden sie bei gemeinsamen Urlauben in Griechenland oder der Toskana - was den mediterranen Flair erklärt. Trockenmauern aus Sandstein, Beete und viele verschiedene Plätze laden zum Verweilen ein. Stein und Holz finden sich im gesamten Garten wieder und schaffen eine harmonische Atmosphäre.

Cottage Garden trifft mediterran: Bei der Dekoration dürfen alte Gießkannen, Moosstöcke, Solarlampen, Sonnensegel, Weinrebe, rostige Deko und Lichterketten nicht fehlen. Nachhaltig sind viele Gegenstände im Garten eingebunden: Ein alter Schubkarren wurde bepflanzt, Fenster und Klappladen (die zum Wegwerfen verurteilt waren) haben hier ihren Platz gefunden.

»Ich wollte bienen- und insektenfreundliche Stauden«, verrät Sylvia Herkert. Bei der Neubepflanzung hatte sie die Tiere im Hinterkopf. Heute herrscht viel Betrieb im Staudenbeet - es summt um Lavendel, Königskerze, Sonnenhut, Rosen, Ziersalbei, Frauenmantel, Eisenkraut, Sterndolde und viele weitere Pflanzen und Kräuter.

Auch Vogelkästen wurden angebracht und Wasserstellen verteilt. Von Meise, Stieglitz, Distelfink, Rotschwänzchen bis hin zu Drossel und Nachtigall gibt es eine bunte Mischung zu entdecken. Die Vögel baden gerne am Bachlauf des Teiches, in dem derzeit neun Fische hausen.Das grüne Netz musste zum Schutz vor dem Fischreiher angebracht werden: »Er fliegt jeden Tag zur Stippvisite drüber.«

Von April bis Oktober wird der Außenbereich genutzt und genossen. »Das Leben findet draußen statt«, erzählt die 61-Jährige. Je nach Jahres- und Tageszeit gibt es einen anderen Lieblingsplatz. »Wir lieben alle unsere Ecken«, so die Amorbacherin. Frühstücksplatz unter dem Sonnenschirm, Sonnenliegen, Sitzplatz am Beerenbeet oder die Outdoorküche mit Urlaubsfeeling lassen den Garten aus vielen Perspektiven entdecken. Nicht zu vergessen der Platz am Teich - hier gibt es jeden Abend einen Sundowner mit Lounge-Musik. Ein Ritual, das Sylvia und Heinz Herkert im ersten Lockdown einführten.

»Es gibt nichts Schöneres, als in den Garten zu gehen, eine Handvoll Kräuter zu nehmen und in den Speisen zu verarbeiten«, verrät Sylvia Herkert. In der Sitzecke mit Weinrebe, Kräuterbeet und Outdoorküche bereitet sie regelmäßig das Essen zu, und ihr Mann Heinz wirft den Grill an. Bei Regenwetter ziehen sie in die Gartenhütte um - dort wird gekocht, verweilt und dem prasselnden Regen zugehört. »Das ist unser Hüttenzauber«, verrät Herkert. Auch Gartenarbeit fällt an. Täglich nimmt sich die Amorbacherin eine Stunde Zeit und werkelt ohne Druck. Für sie ist es »meditative Gartenarbeit«, die Spaß und Freude bringt.

»Seelenplatz, Freude und Genuss« - mit diesen Worten beschreibt sie das heimische Paradies. Mit der Umgestaltung vor zwei Jahren wollten sich die Herkerts einen Ort schaffen, an dem sie ankommen, Kraft tanken und die Seele baumeln lassen können. »Wir machen Urlaub zu Hause«, erklärt Sylvia Herkert.

Christin Reiter

Lesertipp: Kräuter und Brennnessel Kräuter peppen Gerichte und Getränke im Handumdrehen auf. Wenn Sylvia Herkert kocht, geht sie an ihr Hochbeet und pflückt eine Strauß: Salbei, Basilikum, Koriander, Petersilie, Estragon, Zitronenmelisse, Rosmarin und Minze dürfen nicht fehlen. Wasser kann durch Minze zu einem leckeren Getränk werden. Aber auch Brennnesseln dürfen bei Sylvia Herkert wachsen. Beim Gedanken an die Pflanze haben viele Menschen unschöne Erinnerungen aus der Kindheit. Aber ganz leicht lässt sie sich zum Verzehr verarbeiten: Die Brennnessel wird geschnitten, die Blätter werden mit einem Handschuh abgezupft, gewaschen und wie Blattspinat verarbeitet. Im Wasser blanchiert oder direkt mit Butter und Zwiebeln angebraten - würzen und fertig. tin