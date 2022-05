Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wohin mit der Miltenberger Grundschule?

Stadtrat will erst nach der Sommerpause entscheiden

Miltenberg 27.05.2022 - 14:28 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Grundschule in Miltenberg stand auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch

Bürgermeister Bernd Kahlert bezog ausführlich Stellung und begann mit einem Rückblick: Die ursprüngliche Wettbewerbsplanung war im Vorfeld nicht schulaufsichtlich abgestimmt, überdimensioniert und zu guter Letzt war das Raumprogramm nicht förderfähig. Im Nachgang sei dann versucht worden, die vorhandene Planung dem tatsächlichen Raumprogramm anzupassen. Laut Kahlert wäre es theoretisch zwar möglich gewesen, den notwendigen Raumbedarf in den bestehenden Gebäuden unterzubringen, die Kosten wären aber aufgrund der nichtförderfähigen Flächen explodiert. Aufgrund dessen sei der Plan dann noch einmal modifiziert worden, allerdings immer noch überdimensioniert. Auch die damals erstellte Schülerprognose sei mittlerweile nicht mehr haltbar und nach Aussage des Rathauschefs hat auch noch der Denkmalschutz bei dem Projekt ein Wörtchen mitzureden gehabt. Kurz zusammengefasst: Das Projekt war also in der ursprünglichen Planung zum Scheitern verurteilt.

Kahlert: Gründlich abwägen

Aufgrund der vorliegenden Situation habe der jetzige Stadtrat - und nicht der Bürgermeister alleine, wie Kahlert betonte - die Voraussetzungen zur Verwirklichung eines eventuellen Neubaus in Miltenberg-Nord als ernsthafte Alternative geschaffen. Es gebe derzeit im Übrigen noch keine Tendenzen zu einem Standort. Man müsse alle Gegebenheiten gründlich sachlich und fachlich abwägen, um zu einer optimalen Lösung für die kleinen Schülerinnen und Schüler zu kommen.

Stadtrat und Verwaltung müssen aber auch aufpassen, dass die Kosten nicht davonlaufen, gerade im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Miltenberg. Ein weiterer Faktor sei die lange Bauzeit, wenn das bestehende Gebäude tatsächlich saniert werden sollte.

Realistisch sind hier etwa acht bis neun Jahre, wie Kahlert ausführte, der Bau wäre dann allerdings in vier Abschnitte gegliedert. Ein neues Gebäude an einem neuen Standort in Miltenberg-Nord könnte wesentlich schneller entstehen. Trotzdem gelte es, alle Argumente für beide Standorte zusammen zu tragen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Sabine Balleier (SPD) las anschließend den fraktionsübergreifenden Antrag von Liberalen Miltenbergern, ÖDP, Bündnis 90/ Die Grünen, Freien Wählern und SPD vor. Die Fraktionen halten es für unerlässlich, dass sich der gesamte Stadtrat öffentlich intensiv mit einer fundierten Abwägung der Vor- und Nachteile beider Standorte befasst. Dies bilde eine tragfähige Grundlage für die Entscheidung, an welchem Standort sich die Grundschule dann schlussendlich befinden soll. Es gehe vor allem darum, Transparenz zu schaffen und die Bürger mitzunehmen.

Die Fraktionen beantragten ursprünglich, dass Daten bis zur nächsten Sitzung am 28. Juli vorliegen sollten. Der Rathauschef machte allerdings deutlich, dass man bis zu diesem Zeitpunkt nicht alle gewünschten Daten hat. Man einigte sich dann auf die nächste Sitzung im September, im Juli wird dann ein Zwischenstandsbericht erfolgen. Der Antrag wurde anschließend einstimmig vom Gremium angenommen.

Miriam Weitz

Miltenberger Stadtrat in Kürze Miltenberg. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch noch folgende Themen behandelt. Aufnahme Eichenbühl: Die Gemeinde Eichenbühl hat sich bereits 2020 um eine Aufnahme in die Odenwald Allianz beworben. Von den Mitgliedskommunen wurde die Anfrage positiv aufgenommen, ebenso liegt die Zusage des Amtes für ländliche Entwicklung vor. Der Stadtrat stimmte dem ersten Nachtrag einstimmig zu. Park- und Ride Konzept: Die Fraktionen Liberale Miltenberger, ÖDP, Bündnis 90/die Grünen und Freie Wähler beantragten fraktionsübergreifend, ein Gesamtkonzept für einen oder mehrere Park- und Ride-Parkplätze mit entsprechender Busanbindung zu erarbeiten, ebenso wie die Freigabe der westlichen Brückerampe für den Radverkehr aufwärts und die Verlegung der Busparkplätze an der alten Volksschule. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich zu, die Verwaltung zu beauftragen, Angebote für ein Konzept einzuholen. Kommandanten bestätigt: Die Wahl von Manuel Walther zum Kommandanten und David Gehrig zum stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Wenschdorf wurde von den Stadtratsmitgliedern bestätigt. Planungsauftrag vergeben: Der Auftrag zur Erarbeitung eines Bebauungsplans mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplans für die mögliche Schulnutzung am Schönbornring wurde an das Büro Planer FM in Aschaffenburg vergeben. Gerätehaus Wenschdorf: Weil es zwischen den berechneten Kosten und der Angebotssumme der günstigsten Anbieter eine große Differenz gab, beschloss der Stadtrat die Ausschreibung "Rohbauarbeiten" und "Elektroinstallation" für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wenschdorf aufzuheben. Das Projekt wird in der bisherigen Form nicht weiterbetrieben. Die Verwaltung wurde beauftragt kostengünstigere Lösungen zu entwickeln. mwz