Wörther Großprojekte: Windpark bleibt im Fokus

Kritik und Anregungen in Bürgerversammlung

In der Wörther Bürgerversammlung präsentiert: So sieht derzeit die Planung für die Bebauung des SAF-Geländes aus, das direkt am Mainufer an die historische Altstadt anschließt, mit dem alten Schlossturm im Zentrum.

Sven Tartler aus Haingrund durfte sich als Auswärtiger mit Zustimmung der Bürgerversammlung zu den fünf geplanten Windkraftanlagen im Wörther Wald äußern. Er sei ein absoluter Befürworter der erneuerbaren Energien, aber 17 Windräder um seinen Heimatort seien einfach zu viel. Haingrund habe mit den bereits bestehenden Anlagen seinen Beitrag zur Energiewende geleistet, jetzt sollte Schluss mit weiteren Windkraftanlagen sein.

Die für die Errichtung der Windräder notwendigen Waldrodungen, die Gefährdung des Grundwassers im dortigen Wasserschutzgebiet und umfangreiche Geländemodellierungen für die erforderliche Baustraße sprach Ingrid Kempf an. Sie und die Bürgerinitiative seien nicht gegen Windräder. Ihr Anliegen sei es, dem Wald einen möglichst großen Schutz zu geben und das sollte bei den Planungen bedacht werden.

Bürgermeister Andreas Fath-Halbig bedauerte, dass es bei der Suche nach der bestmöglichen Baustraße nicht zu einer interkommunalen Zusammenarbeit gekommen sei. Man sei derzeit dabei, hier eine Lösung zu finden. Da sollten nach Rudi Stegmann auch Transporte mit Hubschraubern für die größeren Teile in Erwägung gezogen werden. Norbert Volkmann wies darauf hin, dass Windräder zur Energieerzeugung und zur CO2-Vermeidung unbedingt notwendig seien. Er bedauerte aber, dass einzelne Gemeinden wie etwa Haingrund dadurch so extrem belastet werden.

Mehr Überwachung gewünscht

Anregungen hinsichtlich der Verkehrsproblematik in der Stadt hatte Matthias Bayer. Er regte an, die Verkehrsüberwachung vor allem in der Odenwaldstraße und der Landstraße stärker auszubauen, notfalls mit Unterstützung oder ausschließlich durch das Ordnungsamt der Stadt. Der Bürgermeister stellte klar, dass die Überwachung der Verkehrssituation der Sicherheit diene, aber für die Stadt ein Zuschussgeschäft sei, denn die Einnahmen würden nicht ausreichen, um die laufenden Kosten decken. Noch schwieriger sei die Überwachung des fließenden Verkehrs, da dies nur an wenigen Stellen in der Stadt, die mit der Polizei abgesprochen werden müssten, möglich sei.

Auch Thomas Schork sprach Verkehrsprobleme im Ort an. Er beanstandete die Aufsteller oder Werbetafeln im Bereich von Geschäften, die auch auf dem Gehsteig stünden. Leute mit Rollator oder solche, die auf Unterstützung beim Gehen angewiesen seien, hätten dann große Probleme beim Passieren. »Sollte das so sein«, erklärte Fath-Halbig, »wäre das nicht in Ordnung«. Denn der Fußweg müsse auf einer Breite von 120 Zentimeter freibleiben, auch von Heckenbewuchs. Es werde künftig ein Augenmerk darauf gelegt. Auf den Straßen im Umfeld des Aldi-Marktes, wo außer Lkw am Wochenende auch viele andere Fahrzeuge auf Dauer abgestellt seien, ein Parkverbot anzuordnen, um dort besser durchfahren zu können, sei nicht möglich, da es sich dort nicht um ein reines Wohngebiet handele und es daher keine rechtliche Handhabe gebe.

Sperrmüll stapelt sich

Die Probleme mit dem seit August nicht abgeholten Sperrmüll in der Münchner Straße, dessen Menge ständig größer werde, sprach Hans Karl Schneider an. Hier verwies Fath-Halbig auf die Zuständigkeit des Landratsamtes. Die Stadt dürfe nur aktiv werden, wenn dadurch eine Gefährdung ausginge.

Alfred Kohlmann sprach ein mögliches Fahrverbot für Lkw durch Wörth-West an, was aber laut Fath-Halbig bisher im Stadtrat noch nicht beraten wurde. Derzeit sei die Fahrstrecke der Lkw zur Firma Diephaus durch die Ausschilderung vorgegeben, daran müssten sich die Fahrzeugführer halten. Sollte der zweite Standort des Unternehmens aufgegeben werden und deren Aktivitäten an der Landstraße gebündelt werden, wäre die Anfahrtsituation ohnehin eine andere.

Stefanie Schütz fragte nach den Planungen und dem aktuellen Stand beim Baugebiet Wörth-West II. Hieran arbeite die Verwaltung derzeit mit Hochdruck, antwortete Fath-Halbig. Es werde demnächst eine Eigentümerversammlung geben, danach ein Zeitplan für das weitere Vorgehen erstellt.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Stadt Wörth Die Einwohnerzahl der Stadt Wörth bleibt gegenüber den Werten von 2021 mit sechs Einwohnern mehr nahezu unverändert. In der Stadt sind derzeit 4812 Einwohner aus 52 Nationen gemeldet, davon 2461 weiblich und 2351 männlich. Diverse werden derzeit noch nicht erfasst. Es gab mit 26 deutlich weniger Geburten (minus elf) und mit 68 mehr Kirchenaustritte (plus 26) als im Vergleichszeitraum. Sterbefälle (82) und Eheschließungen (26) blieben in etwa auf Vorjahresniveau. In der Kinderkrippe gibt es zum Jahresende derzeit noch neun verfügbare freie Plätze, im Kindergarten noch fünf. Der Haushalt der Stadt hat ein Volumen von 17,4 Millionen Euro, davon 14,3 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 3,1 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Zum Jahresende wird der Schuldenstand 9,4 Millionen Euro betragen, wird sich aber voraussichtlich in den kommenden vier Jahren auf sieben Millionen Euro reduzieren.