Wörther Windpark-Gegner gründen Initiative: Die Streitpunkte im Überblick

Wald erhalten

Wörth a.Main 15.02.2022 - 12:35 Uhr Kommentieren 5 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Windpark Wörth: Die Bürgerinitiative Bündnis Wörther Wald befürchtet Lärm durch Windräder an Erholungsorten wie der Karlshütte auf der Kunradslust.

Die St­reit­punk­te im Über­blick:

WALDVERLUST

Laut Ingrid Kempf befürchtet das Bündnis Wörther Wald massive Einschnitte in einen gesunden Laub- und Mischwald für den Bau der »Großindustrieanlagen«. Dieser werde viel größer ausfallen, als die von Projektentwickler Juwi angekündigten sieben Hektar.

Juwi-Pressesprecher Felix Wächter antwortet auf unsere Nachfrage, dass sich die Firma bei der Planung der Anlagenstandorte auch »an eventuell bestehenden Windwurf- und Schadflächen« orientiere. Der Windpark nehme mit Zuwegung rund vier Hektar in Anspruch, wenn er fertig steht. Das entspreche 0,5 Prozent der Wörther Forstfläche. Für den Bau würden zusätzlich etwa drei Hektar in Anspruch genommen. »Diese Flächen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder mit standort- und klimagerechten Gehölzen aufgeforstet, so dass dem Forst unterm Strich keine Flächen verloren gehen.« Auch die dauerhaft baumfrei bleibenden Flächen würden an anderer Stelle bei Wörth aufgeforstet.

TRANSPORTWEGE

Ein besonderer Dorn im Auge ist der BI der Bau von »breit ausgebauten Transporttrassen«. Die werden laut Kempf nötig, um zum Beispiel Rotorblätter am Stück durch den Wald zu verfrachten. Doch alle bekannten Wege in den Wald hätten ihre Tücken: Für einen im Vergleich kurzen Weg durch Privatwald auf hessischem Gebiet erhalte Wörth keine Erlaubnis vom Besitzer. Auch der Klingenberger Stadtrat hatte einem Weg durch den Ortsteil Trennfurt nicht zugestimmt. In der Folge müssten laut BI auf der Strecke mehr Bäume gefällt werden, als bisher angenommen.

Bürgermeister Andreas Fath-Halbig (Freie Wähler) bestätigt, dass aus Richtung Bremhof derzeit nicht möglich ist, weil der Waldbesitzer keine Erlaubnis erteilt (Bereich 2 auf unserer Karte unten). Er sagt aber: »Unser Ziel ist es, den gesamten Verkehr für den Bau über die B 469 abfahren zu lassen.« Dafür brauche es eine Sondererlaubnis des Staatlichen Bauamts. »Das würde auch Trennfurt entlasten«, sagt Wörths Bürgermeister.

Bei einer Abfahrt über die B 469 könnten Laster Wege nutzen, die bis zum Waldrand asphaltiert, danach geschottert sind (Bereich 1 auf unserer Karte). »Wir versuchen, die Hauptwege zu nutzen«, sagt Fath-Halbig. Juwi-Sprecher Wächter ergänzt: Die Wege seien in weiten Teilen so gut ausgebaut, »dass sie für den Transport der Turmsegmente und Flügel nur geringfügig verbreitert und ertüchtigt werden müssen«. Eine Asphaltierung werde nicht nötig. Die geschotterten Wege brauchen eine Breite von 4,5 Metern, »in Kurvenbereichen etwas mehr«.

ABBAU ODER REPOWERING

Wer BI-Sprecherin Kempf fragt, ob der Wald nicht nachwachse, erhält als Antwort eine Gegenfrage: »In wie vielen Jahren wächst der denn nach?« Hinzu komme: Der Windpark habe eine Laufzeit von 20 bis 25 Jahren. »Dann wird die aufgeforstete Fläche wieder gebraucht.« Entweder müssten die Anlagen dann abgebaut werden. Oder sie würden »repowert«, also durch neuere Windrad-Modelle ersetzt. So oder so seien wieder Rodungen und Trassen nötig.

Windpark Wörth: Wie viele Bäume müssen fallen für den Bau der Anlagen?

Felix Wächter von Juwi unterscheidet zwischen Abbau und Repowering. »Beim Abbau nach Betriebszeitende benötigt es keine weiteren Trassen.« Die Anlagen würden vor Ort zerlegt, auf normalen Lkw abtransportiert und recycelt. Beim Repowering indes »könnte ein erneuter Ausbau notwendig werden, sollte bis dahin (2050) keine alternative Aufbaumethode entwickelt worden sein«. Darum gehe es im aktuellen Genehmigungsverfahren aber nicht, das müsse in Zukunft »unter erneuter Achtung aller natur- und artenschutzrelevanten Belange« entschieden werden.

ARTENSCHUTZ

Die Rodung für die Standflächen, die Verdichtung des Bodens für Transportwege und der Betrieb der Anlagen bedeutet für die BI ein Verlust von hochwertigen Biotopen. Es handele sich um Lebensräume von Tieren wie dem Rotmilan, der unter Artenschutz steht, oder Fledermäusen, die empfindlich auf Windräder reagierten. Die BI erwägt, ein Brutvogel-Gutachten erstellen zu lassen. »Das kostet aber einiges.«

Die Auswirkungen der Windräder auf Tiere und Umwelt lässt die Stadt Wörth im Rahmen der Erstellung eines Bebauungsplans prüfen. Das Gutachten ist laut Bürgermeister im Abschlussverfahren. »Bislang haben uns keine besonderen Hinweise erreicht, dass es zu Problemen mit dem Artenschutz kommt«, sagt Fath-Halbig. Sollte das der Fall sein, sei es möglich, die Technik zum Schutz der Tiere anzupassen.

Juwi ergänzt: »Untersuchungen haben gezeigt, dass die von Windenergieanlagen verursachten Schall-Emissionen zumindest kurzzeitig das Verhalten der Tiere beeinflussen.« Das Areal rund um die Anlagen werde vor allem in der Bauphase weiträumig gemieden. »Nach der Fertigstellung ist vielfach ein Gewöhnungseffekt zu beobachten und die Tiere nutzen in diesen Fällen die Fläche wie gewohnt.«

LANDSCHAFTSSCHUTZ

Der Eingriff wiege schwer, weil es sich um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, argumentiert Ingrid Kempf von der BI. Der Bayerische Odenwald ist Naturpark. Der Bezirk Unterfranken hatte allerdings für den Waldstreifen bei Wörth und in der Umgebung eine Ausnahme für eine mögliche Zonierung für Windkraft erteilt. Ähnliches gilt auf der hessischen Seite des Walds, wo zwischen Lützelbach-Haingrund und Michelstadt-Vielbrunn neun Windräder stehen, eines gebaut wird und zwei weitere geplant werden.

NÄHE ZUM WOHNGEBIET

BI-Sprecherin Kempf moniert: »Die Haingründer kriegen die Windräder direkt vor die Nase gesetzt.« Tatsächlich beträgt der Abstand des äußersten Wohnhauses dort zum nächsten geplanten Windrad etwa einen Kilometer. Richtung Wörth werde mit knapp zwei Kilometern Abstand die 10H-Regel unterschritten.

Bürgermeister Fath-Halbig antwortet darauf, dass die Stadt deshalb ein Bauleitplanverfahren eingeleitet habe. So werde geprüft, ob der Windpark Auswirkungen wie zum Beispiel Lärm oder Schattenwurf auf die nächsten Wohnhäuser habe. »Die Frage ist: Können wir trotz der kürzeren Distanz die gleichen Ziele einhalten?« Das untersuchen Gutachter.

ERHOLUNGSGEBIET

Zwei Windräder stünden im Bereich des Erholungsgebiets Kunradslust, kritisiert die BI. »Das ist ein Ausflugsziel, an dem Seckmaurer, Trennfurter und Wörther zusammenkommen«, sagt Ingrid Kempf. »Man wird dort nicht mehr die Stille des Walds und den Gesang der Vögel genießen können, sondern durch Arbeitsgeräusche des Maschinenparks belästigt.«

Fath-Halbig sagt dazu: »Es ist unbestritten, dass wir in ein Gebiet eingreifen, aber wir sehen die Auswirkungen als nicht so gravierend an.« Die Einschränkungen seien minimal. »Das Erholungserlebnis wird weiter gegeben sein.«

WINDSTÄRKE

Die Bürgerinitiative stellt infrage, ob sich die Anhöhen im Wörther Wald als Standorte eignen. Laut Ingrid Kempf weht schlicht zu wenig Wind in der Region. Kempf verweist auf den Energiemonitor im Kreis Miltenberg, der oft nur eine geringe Einspeisung von Windenergie zeige. Zudem habe der Betreiber am Standort Eichenbühl diesem regelmäßig ein schwaches Windaufkommen bescheinigt. Lützelbachs Kommunalwindrad sei auch im Minus.

Juwi teilt dazu mit: »Die exakten Windverhältnisse vor Ort wurden nach einem standardisierten und transparenten Verfahren im Jahr 2016/2017 über die Dauer eines Jahres messtechnisch ermittelt.« Die Messung beruhe auf moderner Lasertechnologie, die den Wind in entsprechender Höhe vor Ort messe. Ziel sei ein möglichst präzises Abbild der vorherrschenden Windverhältnisse am Standort. Die gewonnenen Daten werden mit 20-jährigen Winddaten abgeglichen gesetzt. »Dadurch wird die Prognosesicherheit weiter erhöht.«

Die Daten seien so objektiv, belastbar und nachprüfbar. Denn dafür interessierten sich auch Banken, die das Projekt durch Gutachter prüften, ehe sie dafür Geld bereitstellen, so Juwi. Für Wörths Bürgermeister Fath-Halbig ist die »wesentlichste Frage«, ob am Standort genug Wind wehe. Er ist davon überzeugt: »Ohne eine gewisse Windhöffigkeit wäre keiner auf den Zug aufgesprungen.« Ebenso würden auf hessischer Seite neue Windräder geplant. Das wäre nicht der Fall, wenn es an Wind mangele.

AUSBLICK

Bei der Gründung der BI Ende Januar seien 17 Mitstreiter dabei gewesen, sagt Ingrid Kempf. Sie rechnet aber etwa 30 bis 40 Leute zu ihren Unterstützern. Das Bündnis Wörther Wald plant, als nächstes mit Flugblättern und einer Internetseite die Bürger über ihre Standpunkte zu informieren. Sie will laut Kempf Unterschriften sammeln. Ein Bürgerbegehren sei noch kein Thema. Kempf sagt: »Die Stadt muss noch viele Hürden nehmen.« Die BI will sich aber nicht darauf verlassen, dass die Windräder an den nötigen Genehmigungen scheitern.

Trennfurter Stachus: Über diesen Flurweg führt eine der möglichen Zufahrten zum Wörther Windpark.

Wörths Bürgermeister Andreas Fath-Halbig überrascht die Gründung der BI nicht. Der Stadtrat stehe aber einstimmig hinter dem Vorhaben und verfolge dieses schon seit Jahren. Er begrüße einen demokratischen und sachlichen Austausch, sieht aber keinen Grund, zu zögern: »Wir gehen mit vollem Enthusiasmus in die Planung.« Denn: »Wir wollen damit unseren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten.«

Mail an die Bürgerinitiative unter: info@buendnis-woerther-wald.de

Kevin Zahn

Zur Person: Ingrid Kempf Ingrid Kempf ist Sprecherin der neu gegründeten Bürgerinitiative Bündnis Wörther Wald gegen den dort geplanten Windpark. Die 64-Jährige sagt: »Ich habe so etwas noch nie gemacht« und schiebt hinterher: »Ich bin Naturmensch, kein Rebell.« Was sie nun dazu bewegt habe, sei ihre »große Achtung vor der Natur und der Schöpfung«. Kempf stammt ursprünglich aus Lützelbach und engagiert sich bereits seit längerer Zeit in der Kitzrettung. Sie ist Geschäfsführerin der Firma Brandschutz Klaus Kempf und Vorsitzende des Vereins Rehkitzrettung Wörth/Trennfurt. (kev)